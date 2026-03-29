Nữ thủ lĩnh GenZ: 'Vinh quang không gọi tên một người'

SVO - Từ một sinh viên từng trượt CLB Tình nguyện tại trường, Nguyễn Ái Như (sinh viên 2005) trở thành thủ lĩnh của CLB Sinh viên tình nguyện Xanh. Với Như, hành trình ấy không phải để khẳng định bản thân, mà là quá trình học cách cho đi, đồng hành và cùng tập thể tạo nên những giá trị bền vững.

Hành trình bắt đầu từ một lần “trượt” CLB mơ ước

Nguyễn Ái Như, sinh viên năm 3 ngành Thiết kế Đồ họa, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, đồng thời là Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện Xanh. Ít ai biết rằng, hành trình làm thủ lĩnh của Như lại bắt đầu từ một lần…“bị đánh trượt”.

“Ban đầu mình khá buồn vì trượt CLB. Nhưng thay vì từ bỏ ở đó, mình nỗ lực hoạt động và tìm mọi cách để quay lại, chỉ vì muốn được tham gia và cống hiến”, Như kể.

Sau một năm gắn bó, từ một thành viên, Như dần nhận được sự tin tưởng của mọi người và được tín nhiệm trở thành Chủ nhiệm CLB. Với cô, vai trò ấy đi kèm một định nghĩa rất rõ ràng: “Lãnh đạo là phụng sự”.

Làm thủ lĩnh không “đẹp” như tưởng tượng

Bước vào môi trường đại học, Như nhận ra việc dẫn dắt một tập thể không đơn giản như trước đó ở cấp ba.

“Sinh viên nghệ thuật thường có cái tôi cao. Muốn đi cùng nhau thì phải học cách lắng nghe và dung hòa”, Như chia sẻ. Có những giai đoạn CLB chuẩn bị sự kiện lớn, nhiều ý tưởng khác nhau khiến tập thể dễ rơi vào tranh luận. Khi đó, Như chọn cách ngồi lại với từng nhóm, lắng nghe từng quan điểm để tìm ra tiếng nói chung.

CLB Sinh viên Tình nguyện Xanh là điểm xuất phát đầu tiên trên hành trình trưởng thành và cống hiến của Ái Như.

Áp lực không chỉ đến từ công việc CLB, mà còn là việc cân bằng giữa học tập và hoạt động. Có những giai đoạn tập thể chuyển mình, chuẩn bị cho các sự kiện lớn, Như thường xuyên rơi vào trạng thái hoài nghi chính mình.

“Mình luôn tự hỏi bản thân đã làm tốt chưa, đã lắng nghe đủ chưa”, cô nói. Chính những trăn trở đó lại trở thành động lực để Như hoàn thiện bản thân và giữ cho tập thể đi đúng hướng.

“Vinh quang không nằm ở một người, mà ở sự cố gắng của rất nhiều người”, Ái Như chia sẻ.

“Quỹ Sát Cánh”, một quyết định đầy táo bạo và rủi ro

Một trong những dấu ấn đặc biệt trong hành trình của Như là việc thành lập “Quỹ Sát Cánh”, được trích từ chính học bổng Cán bộ Hội tiêu biểu TP. Hà Nội mà cô nhận được.

Với Như, học bổng này không chỉ là thành tích cá nhân: “Mình cảm thấy đó là thành quả của cả tập thể lớn, nên mình muốn dùng nó để quay lại hỗ trợ chính mọi người”.

Ý tưởng về quỹ theo Như chia sẻ được xuất phát từ những quan sát của cô về những vấn đề trong CLB. Đó là, có những thành viên cống hiến nhiều nhưng chưa thực sự được ghi nhận, có những bạn gặp khó khăn nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Ngay trong ngày thành lập, quỹ đã khen thưởng 3 thành viên xuất sắc và hỗ trợ một bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những trải nghiệm thực tế trong hoạt động Đoàn - Hội, Ái Như dần định hình cho mình một phong cách lãnh đạo dựa trên sự lắng nghe và sẻ chia.

Một thủ lĩnh chọn đứng cùng, không đứng trên

Khi nói về vai trò của mình, Như không dùng những định nghĩa lớn. “Mình nghĩ leader là người đồng hành, là người làm trước”, cô nói.

Nguyên tắc mà Như luôn giữ là: “Bàn làm, không bàn lùi”. Với cô, dù là những ý tưởng còn nhiều rủi ro nhưng nếu không bắt đầu thì sẽ không bao giờ biết mình có thể đi được đến đâu.

Trong những lúc CLB xảy ra mâu thuẫn, cách Như chọn là quay lại với việc lắng nghe và nhắc mọi người về mục tiêu chung. Còn khi bản thân mắc sai lầm, cô không né tránh, mà xem đó là một phần của hành trình trưởng thành.

“Leader không cần phải là người giỏi nhất, mà là người dám đứng ra cùng mọi người sửa sai và đi tiếp”, nữ sinh nhấn mạnh.

Với Ái Như, trưởng thành là khi biết lắng nghe nhiều hơn, cho đi nhiều hơn và đặt tập thể lên trước cái tôi cá nhân.

Vinh quang không nằm ở một chức vụ

Nhắc đến CLB, điều khiến Như tự hào nhất không phải là thành tích, mà là sự thay đổi của các thành viên. “Từ những bạn rụt rè, giờ mọi người dám nói, dám làm, dám đưa ra quan điểm của mình”, cô chia sẻ.

Với Như, điều quan trọng không phải là mình được nhớ đến như thế nào, mà là tập thể đã trưởng thành ra sao. “Mình chỉ mong khi nhìn lại, mọi người thấy mình từng có một giai đoạn cùng nhau cố gắng”.

Hành trình trưởng thành vẫn đang tiếp tục

Hiện tại, Như vẫn đang tiếp tục phát triển “Quỹ Sát Cánh” với mong muốn biến nó trở thành một phần văn hóa của tập thể, nơi các thế hệ sau có thể tiếp nối. “Mình muốn quỹ không dừng lại ở mình, mà sẽ được các bạn sau duy trì và làm tốt hơn”, cô nói.

Nói về hành trình của mình, Như chọn một cách diễn đạt rất giản dị: “Đó là sự biết ơn và phụng sự. Vì vinh quang không nằm ở một người, mà ở sự cố gắng của rất nhiều người”.

Điều quý giá nhất của tuổi trẻ là được đồng hành, được cho đi và được lớn lên cùng tập thể.

Trong tương lai, Như mong muốn tiếp tục trở thành một người truyền cảm hứng, không chỉ trong hoạt động tình nguyện mà còn qua chính các sản phẩm sáng tạo của mình.

Một hành trình làm thủ lĩnh, bắt đầu từ những điều rất nhỏ và vẫn đang được viết tiếp bằng sự kiên trì, lựa chọn cho đi và niềm tin vào tập thể.

(Ảnh: NVCC)