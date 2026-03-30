Nữ sinh Kinh tế và những trải nghiệm dấn thân để không sống “hời hợt” với tuổi trẻ

SVO - Không chọn một tuổi trẻ an toàn, Trần Thị Như Huyền (sinh năm 2004) sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế SITE, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội ghi dấu qua các hoạt động Đoàn - Hội. Qua những lần thử sức, cả những giai đoạn quá tải và áp lực, cô từng bước trưởng thành và sống ý nghĩa hơn với thanh xuân.

Từ những e dè ban đầu đến bước chuyển mình trong môi trường quốc tế

Là sinh viên theo học chương trình quốc tế, nơi việc học tập và giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh, Trần Thị Như Huyền từng có những khoảng thời gian không tránh khỏi sự tự ti. Với cô, rào cản lớn nhất không phải là kiến thức chuyên môn, mà là nỗi sợ khi phải thể hiện bản thân trong một môi trường đòi hỏi sự chủ động và tự tin cao. “Đã có thời gian mình không dám giao tiếp với giảng viên vì mình lo sợ việc phát âm sai sẽ bị đánh giá”, Huyền chia sẻ.

“Với mình, tuổi trẻ không chỉ được đo bằng những gì mình có, mà còn bằng những gì mình dám thử và dám học,” Như Huyền chia sẻ.

Tuy nhiên, chính môi trường học tập cởi mở tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trở thành động lực để Huyền thay đổi. Không còn bó hẹp trong sự e dè, nữ sinh bắt đầu tham gia các hoạt động ngoại khóa, từng bước bước ra khỏi vùng an toàn và tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân. Với Huyền, tuổi trẻ không chỉ là những giờ học trên giảng đường, mà còn là những lần dám thử, dám va chạm và dám học từ trải nghiệm thực tế.

Những tháng ngày quá tải và áp lực chạm ngưỡng

Không chỉ dừng lại ở việc học, Như Huyền lựa chọn dấn thân vào các hoạt động Đoàn – Hội, công tác sinh viên và câu lạc bộ như một cách để hoàn thiện bản thân. Từ một người tham gia, cô dần đảm nhận những vai trò quan trọng, đặc biệt là vị trí Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngoại giao Lễ tân PU - UEB nhiệm kỳ 2024–2026.

Như Huyền đảm nhận nhiều vai trò trong các chương trình, sự kiện sinh viên, từ tổ chức đến điều phối hoạt động.

Với Huyền, những thành tích đạt được không chỉ nằm ở danh hiệu, mà là minh chứng cho việc cô đã dám bước ra khỏi vùng an toàn và sống hết mình với lựa chọn của mình. Gần đây nhất, Như Huyền được vinh danh “Cá nhân cống hiến của năm” tại UEB Youth Awards 2026, đồng thời nhận nhiều khen thưởng từ Hội Sinh viên ĐHQGHN và Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN nhờ thành tích nổi bật trong công tác Hội và tư vấn tuyển sinh suốt hai năm liên tiếp.

Tuy nhiên, phía sau những dấu mốc ấy là không ít áp lực. Việc cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò khiến Huyền nhiều lần rơi vào trạng thái quá tải. Cô thừa nhận từng “dễ bị cuốn theo deadline, ôm quá nhiều việc và có những giai đoạn phải gồng mình để cân bằng”.

Khoảng thời gian tháng 9-10/2024 trở thành ký ức khó quên khi cô cùng lúc tham gia tổ chức workshop có diễn giả lớn, chuẩn bị nhận vị trí Chủ nhiệm CLB và đảm nhiệm vai trò trong chương trình chào tân sinh viên. Áp lực từ công việc, học tập và kỳ vọng khiến cô rơi vào trạng thái kiệt sức. “Ngay cả trong những giấc ngủ mình cũng mơ đến những thứ làm mình áp lực,” Huyền nhớ lại.

Đó cũng là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận rõ ranh giới của bản thân, thậm chí từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng chính trong giai đoạn đó, sự đồng hành của bạn bè, anh chị và tập thể đã trở thành điểm tựa. “Mình nhận ra mình không hề cô đơn,” Huyền chia sẻ. Nhờ đó, cô từng bước vượt qua và nhìn lại mọi thứ với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Trưởng thành từ những lần thử sức và không sống hời hợt với tuổi trẻ

Không chỉ trưởng thành từ hoạt động phong trào, những trải nghiệm làm thêm như gia sư, nhân viên văn phòng tài chính hay quản lý lớp học cũng mang đến cho Trần Thị Như Huyền nhiều bài học thực tế. Mỗi công việc đến với cô trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều giúp cô hiểu rõ hơn về bản thân, cách mình làm việc cũng như những kỹ năng mà môi trường học đường khó có thể truyền tải trọn vẹn. “Mỗi công việc giúp mình hiểu rõ hơn về bản thân, về cách mình làm việc và những kỹ năng mà môi trường học đường không thể dạy trọn vẹn,” Huyền chia sẻ. Với cô, đi làm thêm không chỉ là câu chuyện về thu nhập, mà còn là hành trình học cách chịu trách nhiệm, giao tiếp và trân trọng giá trị của thời gian, công sức.

Sau những va chạm, cách nhìn của Huyền về sự trưởng thành cũng dần thay đổi. Nếu trước đây, cô cho rằng trưởng thành là khi một người đủ mạnh mẽ để gánh vác mọi thứ, thì giờ đây, đó là việc biết đối diện, chấp nhận và lựa chọn điều phù hợp. “Trưởng thành là khi mình biết chấp nhận những điều không thuộc về mình, biết buông những gì cần buông và giữ những gì xứng đáng,” cô bày tỏ. Ấn tượng với câu nói “I have only one heart but I have so many love to give” của Huỳnh Nguyễn Mai Phương trong hành trình tham dự Miss World 2023, Như Huyền cho biết đó cũng là nguồn cảm hứng để cô không ngừng hoàn thiện và nâng cấp bản thân mỗi ngày, với mong muốn có thể truyền cảm hứng và lan tỏa nhiều giá trị tích cực đến mọi người.

Như Huyền (hàng đầu thứ 2 từ phải qua) tích cực tham gia chương trình tập huấn cán bộ Đoàn - Hội của trường.

Không chỉ vậy, những vấp ngã trong các mối quan hệ cũng trở thành bài học giúp Huyền hiểu hơn về con người và cuộc sống, khi cô nhận ra không phải ai bước vào cuộc đời mình cũng sẽ ở lại, nhưng mỗi người đều mang đến một giá trị nhất định. Hiện tại, nữ sinh tiếp tục lan tỏa những điều tích cực thông qua việc chia sẻ trải nghiệm, tham gia hoạt động thiện nguyện và ấp ủ những dự án dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn lại hành trình của mình, điều khiến cô tự hào nhất không phải là những danh hiệu, mà là việc đã sống một tuổi trẻ đủ trọn vẹn.

