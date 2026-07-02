Nữ sinh ngành Y ghi dấu tuổi trẻ bằng học tập, tình nguyện và khát vọng cống hiến

SVO - Từ cô sinh viên rời quê hương Hải Phòng đến Thái Nguyên để theo đuổi ngành Y, Đinh Vũ Hương Giang (năm thứ hai, Khoa Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên) từng bước trưởng thành qua những thử thách của cuộc sống xa nhà, áp lực học tập và các hoạt động vì cộng đồng. Với Hương Giang, hành trình trở thành bác sĩ không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì học hỏi.

Nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ từ cảm hứng của người cha

Động lực để Hương Giang đến với ngành Y bắt nguồn từ chính người cha. Lớn lên trong môi trường luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tận tâm với người bệnh, Hương Giang sớm cảm nhận được giá trị cao đẹp của nghề y qua những câu chuyện và hình ảnh người cha hết lòng vì bệnh nhân.

Đinh Vũ Hương Giang (năm thứ hai, Khoa Răng Hàm Mặt, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên).

Khi tìm hiểu về chuyên ngành Răng Hàm Mặt, nữ sinh nhận thấy, đây là lĩnh vực phù hợp với sự cẩn thận, tỉ mỉ của bản thân, đồng thời mở ra cơ hội được góp phần chăm sóc sức khỏe răng miệng, giúp nhiều người có thêm sự tự tin trong cuộc sống. Dù nhận thức rõ những thử thách của con đường y khoa, Hương Giang vẫn kiên định theo đuổi lựa chọn của mình bằng sự nỗ lực không ngừng.

Chia sẻ về quyết định gắn bó với ngành học, Hương Giang cho biết: “Mình hiểu rằng, học Y là một hành trình nhiều áp lực và thử thách, nhưng chính mong muốn mang lại nụ cười và niềm hạnh phúc cho mọi người đã tiếp thêm động lực để mình kiên trì theo đuổi. Mình luôn nhắc nhở bản thân phải học tập nghiêm túc để xứng đáng với chiếc áo blouse trắng và niềm tin của gia đình”.

Trưởng thành từ những thử thách trên hành trình theo đuổi nghề y

Hương Giang xem việc bước vào giảng đường đại học là dấu mốc quan trọng trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Những trải nghiệm của cuộc sống xa nhà cùng áp lực từ chương trình đào tạo ngành Y đã giúp nữ sinh trưởng thành hơn cả trong học tập lẫn cuộc sống.

Động lực để Hương Giang đến với ngành Y bắt nguồn từ chính người cha.

Những ngày đầu tại Thái Nguyên là quãng thời gian không ít thử thách đối với Hương Giang. Lần đầu sống xa gia đình, nữ sinh phải tự lập trong mọi sinh hoạt, học cách quản lý thời gian và cân bằng giữa học tập với cuộc sống khi không còn bố mẹ ở bên động viên, nhắc nhở mỗi ngày. Cùng với đó là khối lượng kiến thức lớn của ngành Y, đòi hỏi người học phải kiên trì, kỷ luật và có tinh thần tự học cao.

Thay vì chùn bước trước áp lực, Hương Giang lựa chọn xây dựng phương pháp học tập khoa học, chủ động ôn luyện mỗi ngày và tích cực trao đổi với giảng viên, bạn bè khi gặp khó khăn. Nhờ sự kiên trì, nữ sinh từng bước thích nghi với môi trường đại học, đạt kết quả học tập ngày càng tiến bộ qua từng học kỳ và tích lũy thêm nhiều kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai.

Chia sẻ về hành trình của bản thân, Hương Giang cho biết: “Mình nhận ra rằng, mỗi học phần hoàn thành, mỗi kỳ thi vượt qua hay mỗi kỹ năng mới được học đều là một bước tiến nhỏ. Chính những điều đó giúp mình trưởng thành hơn và có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ”.

Những nỗ lực trong học tập và rèn luyện đã giúp Hương Giang gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng.

Bên cạnh việc học tập, Hương Giang luôn chú trọng trau dồi kiến thức chuyên ngành, rèn luyện ngoại ngữ và các kỹ năng phục vụ nghề nghiệp. Ngoài giờ học, nữ sinh còn làm gia sư để có thêm thu nhập, san sẻ phần nào gánh nặng cùng gia đình. Công việc này giúp Hương Giang rèn luyện khả năng truyền đạt, sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng lắng nghe để thấu hiểu từng học sinh, từ đó linh hoạt điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Theo nữ sinh, đây cũng là những kỹ năng rất cần thiết đối với một bác sĩ trong quá trình giao tiếp và xây dựng niềm tin với người bệnh.

Không chỉ nỗ lực trong học tập, Hương Giang còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, phong trào tình nguyện và thanh niên do nhà trường, Đoàn Thanh niên và khoa tổ chức. Nữ sinh nhiều lần tham gia chương trình hiến máu nhân đạo, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện "Mùa Hè Xanh", với các hoạt động gây quỹ, hỗ trợ người dân và thực hiện công tác an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Hương Giang còn đồng hành cùng chương trình "Tiếp sức mùa thi", hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Những nỗ lực trong học tập và rèn luyện đã giúp Hương Giang được trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", cùng danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp Trường. Theo Hương Giang, việc tham gia các hoạt động này giúp bản thân nâng cao kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Không chỉ nỗ lực trong học tập, Hương Giang còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, phong trào tình nguyện và thanh niên.

Theo Hương Giang, mỗi hoạt động tình nguyện không chỉ là cơ hội để sẻ chia với cộng đồng mà còn giúp bản thân rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tinh thần trách nhiệm. Nữ sinh tin rằng, những hành động dù nhỏ nhưng được thực hiện bằng sự chân thành đều có thể tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội.

Lan tỏa tinh thần cống hiến và khát vọng của người trẻ ngành Y

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hương Giang cho rằng, mỗi trải nghiệm đều góp phần giúp bản thân trưởng thành hơn cả về chuyên môn lẫn kỹ năng sống: “Mình tin, để trở thành một bác sĩ giỏi không chỉ cần kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải có y đức, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và không ngừng học hỏi. Mình sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành một bác sĩ Răng Hàm Mặt có chuyên môn tốt, có thể đóng góp những giá trị tích cực cho sức khỏe cộng đồng”.

Bày tỏ quan điểm về trách nhiệm của người trẻ, Hương Giang chia sẻ: “Mình nghĩ, sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà trước hết là sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Là sinh viên ngành Y, mình luôn cố gắng học tập nghiêm túc, rèn luyện đạo đức và chuyên môn để sau này có thể trở thành một bác sĩ có năng lực, tận tâm với người bệnh”.

Hương Giang nhiều lần tham gia chương trình hiến máu nhân đạo.

Đối với Hương Giang, thành công không đến từ việc ai xuất sắc hơn mà được tạo nên bởi sự bền bỉ và tinh thần không ngừng học hỏi. Vì vậy, nữ sinh luôn tự nhắc nhở bản thân bằng quan niệm: “Nỗ lực không đảm bảo thành công ngay lập tức, nhưng từ bỏ chắc chắn sẽ không có kết quả. Mình tin rằng, chỉ cần không ngừng cố gắng mỗi ngày, những nỗ lực của hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho thành công trong tương lai”. Từ chính hành trình của bản thân, Hương Giang hy vọng có thể truyền cảm hứng đến các bạn sinh viên về tinh thần không ngừng học hỏi, dám vượt qua thử thách và bền bỉ theo đuổi ước mơ để từng bước tạo dựng những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

(Ảnh: NVCC)