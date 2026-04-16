Nam sinh 14 tuổi được Tổng thống Timor-Leste mời thăm, đặt mục tiêu vào Học viện Ngoại giao

SVO - Ở tuổi 14, khi nhiều bạn đồng trang lứa còn đang loay hoay tìm kiếm hướng đi, Thái Duy Anh, học sinh lớp 9 Trường Quốc tế Á Châu (TP.HCM), đã sớm định hình con đường theo đuổi là báo chí, quan hệ quốc tế và ngoại giao. Duy Anh được Tổng Thống Timor-Leste José Ramos-Horta mời thăm chính thức và diễn thuyết, một cơ hội hiếm có đối với một học sinh trung học.

Hành trình vượt lên chính mình

“Mình tên là Thái Duy Anh, sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Năm nay mình học lớp 9 tại Trường Quốc tế Á Châu. Gia đình nhỏ của mình có 4 người…”, Duy Anh mở đầu câu chuyện bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc.

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một nam sinh tự tin, năng động là cả một hành trình dài vượt qua những khó khăn về sức khỏe. “Từ nhỏ khi vừa chào đời, mình đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe vì lý do sinh non như cận thị thuộc loại nặng nhất, khoảng những năm 2 - 3 tuổi, sức khỏe mình rất yếu nên mắc phải rất nhiều bệnh như viêm họng, xương khớp yếu, Amidam… nên nằm viện rất triền miên. Khoảng thời gian đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với bản thân mình và ba mẹ cũng rất mệt mỏi.”

Thái Duy Anh là học sinh lớp 9 tại Trường Quốc tế Á Châu.

Những ngày tháng vất vả ấy lớn lên cùng Duy Anh và trở thành động lực để cậu không ngừng nỗ lực. “Vì vậy mình luôn luôn biết ơn công lao của ba mẹ rất nhiều và mình luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống để tri ân và nối gót ba mẹ.”

Từ những trang sách đầu đời, một thế giới rộng lớn dần mở ra. “Sở thích của mình từ nhỏ là mình có niềm đam mê với lịch sử hào hùng của dân tộc ta cũng như là lịch sử của bạn bè quốc tế… càng đọc càng thêm say sưa, càng tự hào về truyền thống đấu tranh, trường kỳ kháng chiến của thế hệ cha ông… Mình cũng tìm hiểu thêm được nhiềun trong dòng chảy thời gian của lịch sử nhân loại, càng tìm hiểu mình lại càng ngưỡng mộ những bậc thánh hiền, vĩ nhân mà lịch sử thế giới đã khai sinh ra.”

Duy Anh chụp cùng cô chủ nhiệm Trần Thị Thuý Phượng và tập thể các bạn lớp 9/17 - những người luôn thầm lặng động viên cậu

Bước ngoặt với báo chí và giấc mơ ngoại giao

Bước vào cấp 2, Duy Anh dần nhận ra thế mạnh của mình. “Rồi đến năm cấp 2, mình bắt đầu cảm nhận được thế mạnh của mình ở môn Ngữ Văn, ở những trang giấy văn chương và cùng với đó là với tinh thần học hỏi, mình bắt đầu có niềm đam mê với báo chí, đặc biệt là báo chí điều tra.”

Không dừng lại ở việc viết, mình còn chủ động tìm hiểu sâu hơn về chính trị và quan hệ quốc tế. “Mình cũng bắt đầu dấn thân tìm hiểu thêm về lĩnh vực chính trị, về lý luận chính trị và đặc biệt ngoại giao với trọng tâm là quan hệ quốc tế.”

Những bài viết bằng tiếng Anh về các vấn đề quốc tế đã giúp Duy Anh từng bước khẳng định bản thân trên các nền tảng học thuật và truyền thông. Đây cũng chính là “tấm vé” đưa cậu đến một cơ hội đặc biệt: được gặp gỡ và nhận lời mời từ Tổng thống Timor-Leste.

Không chỉ là một chuyến đi, đó còn là trải nghiệm giúp Duy Anh định hình rõ hơn con đường phía trước, con đường ngoại giao chuyên nghiệp. Và đích đến mà em đặt ra không đâu khác chính là Học viện Ngoại giao - nơi đào tạo nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao của đất nước.

Duy Anh diễn thuyết về nhiều vấn đề trước 300 sinh viên và Tổng thống Timor-Leste tại hội trường.

Ở tuổi còn rất trẻ, Duy Anh không ngần ngại nói về những mục tiêu lớn. “Trong tầm nhìn 10 năm tới, mình không chỉ muốn là một ‘nhà báo hay một nhà ngoại giao’ đơn thuần, mà là một người kiến tạo và với những sáng kiến phải thật sự thiết thực giúp ích cho đất nước và cho bạn bè quốc tế…”

Nam sinh cho biết, định hướng này chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những lời khuyên mà cậu từng nhận được từ các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực ngoại giao. “Mình muốn trở thành một nhân tố thúc đẩy các giải pháp hòa bình và đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau.”

Chuyến đi này cho Duy Anh cơ hội gặp gỡ, học hỏi và giao lưu với các sinh viên, bạn bè quốc tế.

Hình mẫu lớn nhất mà Duy Anh hướng tới chính là Tổng thống José Ramos-Horta - người từng đoạt Giải Nobel Hòa bình. “Hoài bão lớn nhất, cũng là ngọn hải đăng soi sáng cho con đường mình đi chính là góp phần xây dựng một thế giới hòa bình - Duy Anh chia sẻ tấm gương của em là các thế hệ cha ông của dân tộc ta cùng với người thầy của mình - Ngài José Ramos-Horta đã dành cả cuộc đời để làm điều ấy, và cậu hứa sẽ thay ngài bước tiếp con đường ấy.”

Khẩu hiệu mà Duy Anh luôn nhắc lại như một kim chỉ nam: “Chúng ta là thế hệ không biên giới, không có điều gì có thể ngăn cản chúng ta, không việc gì là không thể!”



Nhận được sự tư vấn định hướng từ sớm của lãnh đạo bộ ngoại giao cộng với niềm đam mê thục thụ từ trong tim, Duy Anh đã quyết định cân nhắc lựa chọn Học Viện Ngoại Giao - với lựa chọn hướng tới Học viện Ngoại giao, môi trường đào tạo bài bản về quan hệ quốc tế và ngoại giao, Duy Anh tin rằng mình sẽ có nền tảng vững chắc để hiện thực hóa những khát vọng lớn lao hơn.

Thời gian tới, thay vì nghỉ ngơi sau chuyến đi, Duy Anh cũng chia sẻ thêm 1 trong những dự án thiết thực là viết 1 bài báo khoa học nghiên cứu hóa những quan sát và trải nghiệm chuyến đi đặc biệt của mình thành một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Cậu dự kiến sẽ hoàn thành và sớm được công bố trong mùa hè này, Duy Anh cũng bật mí bài báo dự định với tựa đề: “Vận dụng quan điểm của Đảng về Ngoại giao nhân dân và Ngoại giao Cây tre trong việc tăng cường kết nối thanh niên, thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các quốc gia ASEAN (trường hợp của Việt Nam và Timor-Leste)”.

Qua công trình này, Duy Anh chia sẻ chỉ muốn chứng minh rằng: Triết lý 'Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển' của Ngoại giao Cây tre Việt Nam hoàn toàn có thể được hiện thực hóa sinh động thông qua sức trẻ.

“Dù 5 hay 10 năm nữa, bạn vẫn sẽ thấy một Thái Duy Anh kiên định với những khát khao và những lý tưởng đó, hy vọng sẽ với một tầm vóc và nội lực mạnh mẽ hơn nữa.”