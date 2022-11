Nữ sinh Ngoại thương thu hút giới trẻ nhờ các clip chia sẻ tips hay khi học tiếng Anh

Trần Ngọc Anh (sinh năm 2001, sinh viên trường ĐH Ngoại thương) được nhiều người biết đến thông qua những video chia sẻ về kiến thức học tập, tips tự học tiếng Anh trên mạng xã hội TikTok, với hơn hàng chục nghìn lượt theo dõi và thu hút hàng trăm nghìn lượt yêu thích.

Ngọc Anh hiện đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, trường ĐH Ngoại thương. Từ năm thứ nhất, cô đã tích cực tham gia các câu lạc bộ tại trường, cũng như nhiều sự kiện, hoạt động xã hội bên ngoài để tăng khả năng giao tiếp cũng như mở rộng các mối quan hệ xung quanh.

Loạt hoạt động năng nổ của nữ sinh gen Z này:

- Đại sứ cho nhiều tổ chức AIESEC, Youth+, Spiderum, Wave Vietnam, CyberKid Vietnam, Bell Club UEH, Enactus FTU.

- Bài nghiên cứu tham gia được đăng trên kỷ yếu của Hội thảo Quốc tế MICA - International Conference on Marketing in the Connected Age 2022.

- Trưởng ban Đối ngoại CLB MC & Thời trang ĐH Ngoại thương.

- Thành viên ban Đối nội CLB Dẫn tour tiếng Anh tình nguyện Hanoikids.

- Học bổng trường ĐH Ngoại thương.