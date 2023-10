Nữ sinh RMIT đam mê học tập và coi học tập là việc cả đời

SVVN - Hải An, chủ sở hữu kênh Instagram và Tiktok “@d.oceane” với tổng 100.000 lượt theo dõi, hiện là sinh viên năm 3 ngành International Business (Kinh doanh quốc tế) của trường Đại học RMIT Việt Nam. Bên cạnh học tập và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Hải An còn đảm nhiệm vai trò gia sư sinh viên (Program Tutor) tại trường Đại học RMIT Việt Nam.

Đam mê sáng tạo nội dung về học tập

Hải An bắt đầu công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với bài đăng về Bullet Journal (một loại hình sổ ghi chép kết hợp giữa ghi chú và các hình vẽ, ký tự, nhãn dán bắt mắt) vào năm 2019. Đến năm 2020 - cũng là thời điểm Hải An bắt đầu theo học tại trường Đại học RMIT Việt Nam, cô nàng quyết định tập trung vào chủ đề học tập với mong muốn chia sẻ những phương pháp học hiệu quả, giúp các bạn học sinh, sinh viên có thể học tốt và yêu thích việc học hơn. Hải An luôn coi học tập là việc cả đời. Nữ sinh RMIT chia sẻ: “Việc học không có giới hạn ở bất kỳ môi trường hay độ tuổi nào. Bản thân mình luôn sẵn sàng chấp nhận những sự thay đổi, luôn trong tâm thế chủ động học hỏi và cởi mở với những điều mới”.

Suốt 3 năm làm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Hải An vui vì nhận được sự ủng hộ, công nhận từ người xem cũng như có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều em, bạn, anh, chị đồng nghiệp giỏi. Không những vậy, Hải An còn có thêm nhiều trải nghiệm đáng trân quý, điển hình là việc tham gia các sự kiện, workshop dành cho học sinh, sinh viên với tư cách diễn giả. Tại các sự kiện, workshop, Hải An chia sẻ những kiến thức, trải nghiệm học tập của bản thân tới các bạn học sinh, sinh viên, từ đó giúp các bạn có thêm một góc nhìn mới hơn trong học tập. Đối với Hải An, những sự tin tưởng và công nhận đó chính kết quả cho cả quá trình cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. “Nhờ vậy, mình được tiếp thêm động lực để cố gắng hơn nữa trên con đường học tập và phát triển. Mình tin rằng, chỉ cần có niềm tin và không ngừng nỗ lực, bản thân sẽ đạt được kết quả xứng đáng” - Hải An chia sẻ thêm.

Mạnh dạn chuyển ngành học dù đã là sinh viên năm 3

Nếu như chỉ mới lắng nghe những thành tích mà Hải An đã đạt được, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng, đây là cô gái gặp nhiều thuận lợi và may mắn trên con đường học tập. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Trước khi là sinh viên trường Đại Học RMIT, Hải An từng là cô sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Sau 3 năm theo học, nhận thấy bản thân không còn phù hợp và không thể theo đuổi ngành trong tương lai, Hải An đã dành thời gian trau dồi tiếng Anh, tìm hiểu chuyên ngành mới và chuẩn bị hồ sơ đăng ký vào trường Đại học nghiên cứu KU Leuven (Bỉ).

Tuy nhiên, dự định du học của Hải An tiếp tục không được như mong muốn do dịch COVID-19 bùng phát. Chính vì vậy, cô nàng quyết định dừng chân tại trường Đại học RMIT Việt Nam. Chia sẻ về quãng thời gian chuyển ngành học đầy khó khăn, Hải An cho biết: “Đó là một quá trình không dễ dàng bởi từ bé đến lớn, mình luôn là người chăm chỉ, nỗ lực hết mình. Mình đã suy nghĩ và thuyết phục bố mẹ trong 3 tháng. Tuy nhiên, khi quyết định nghỉ, mình vẫn cảm thấy rất thất vọng, hoài nghi và mông lung về tương lai của bản thân”.

Tại trường Đại học RMIT Việt Nam, Hải An theo học ngành International Business (Kinh doanh quốc tế). “Có thể, bản thân mình sẽ không theo đuổi ngành này trong tương lai. Tuy nhiên, mình vẫn đang rất tận hưởng và chú tâm vào quá trình học vì ngành International Business cho mình thêm nhiều kỹ năng như tư duy, nghiên cứu, giải quyết vấn đề, tự học để áp dụng vào công việc sau này, dù ở bất cứ ngành nghề nào”, An chia sẻ về ngành học hiện tại.

Theo An, không phải lúc nào cũng có thể chọn đúng ngành sẽ theo đuổi trong tương lai. Dưới góc nhìn của cô nàng, đích đến của việc học đại học không phải một công việc cụ thể mà là sự sẵn sàng bước vào một thế giới mới, đối mặt với những khó khăn, thử thách, thay đổi mới. Đối với những bạn sinh viên đang mông lung, áp lực về ngành học, Hải An có lời khuyên đó là các bạn hãy dành thời gian để lắng nghe xem bản thân mình thực sự muốn gì. Khi lựa chọn ngành học, trường học, các bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố như: mức độ quan tâm, yêu thích với ngành học; sự phù hợp với năng lực bản thân, môi trường học; đặc điểm của những người làm trong ngành;...

Hải An đồng thời chia sẻ tới các bạn học sinh, sinh viên phương pháp nâng cao hiệu quả trong học tập, làm việc. Cụ thể, các bạn cần lên kế hoạch học tập, làm việc chi tiết cho mỗi ngày, mỗi tuần; rèn luyện sự tập trung khi làm việc, có thể tập phương pháp Deepwork (tạm dịch: làm việc sâu); rèn tính kỷ luật để hoàn thành những công việc đã đề ra, tránh chậm deadline; không ôm đồm quá nhiều việc, chạy theo số lượng; không quên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

Những thành tích mà Hải An đã đạt được trong quá trình học tập và rèn luyện: - Sở hữu kênh Instagram và Tiktok “@d.oceane” với tổng 100.000 lượt theo dõi. - Đạt ⅚ học bổng giỏi trường của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội - Đạt điểm từ Distinction (Giỏi) đến High Distinction (Xuất sắc) ở tất cả các môn tại trường Đại học RMIT. - Diễn giả Ngày hội thông tin Info Day chủ đề “Bí kíp chinh phục cấp 3 và đại học quốc tế” do trường Đại học RMIT tổ chức. - Diễn giả chương trình Lead Up Winter Program - AIESEC in Vietnam với chủ đề “Xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả” - Trại đông & Cuộc thi “Epiphany” cho học sinh 15-18 trên toàn quốc. - Diễn giả sự kiện "Áp lực đồng trang lứa" do Somniate Project tổ chức. - Diễn giả tâm lý tại sự kiện chính THE WIZARDING WORLD của WITH Project. - Diễn giả trẻ tại sự kiện chính ELANA của Almorri Project. - Diễn giả tại sự kiện chính SUPÉRIEUR với chủ đề "Áp lực đồng trang lứa" của Thi.nk Project.