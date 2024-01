Nữ sinh trường ĐH Quốc tế và câu chuyện ý nghĩa về người khuyết tật

SVVN - Mang đến câu chuyện ý nghĩa về người khuyết tật, Đặng Thị Minh Anh (trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM) trở thành một trong số những sinh viên đạt được học bổng do T.Ư Đoàn phối hợp với SCG Việt Nam tổ chức.

Cho rằng bản thân là người không quá nổi bật, không nhạy bén bằng bạn bè trước những vấn đề thầy cô đặt ra ở lớp học, Minh Anh luôn cố gắng và phấn đấu hết sức mình khi học tập tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM). Minh Anh xác định mục tiêu khi đến với đại học là học tập và bản thân luôn tự nhắc nhở cần học hết mình để xứng đáng với những điều bố mẹ đã dành cho mình.

Ít ai biết rằng, Minh Anh sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn, bố mẹ hiện tại đều đã ngoài 60: bố làm nghề thợ cắt tóc, mẹ là nội trợ. Vì nguồn thu nhập của bố chỉ đủ cho những bữa ăn thường ngày trong gia đình, mọi chi phí còn lại từ tiền điện nước, đến học phí đại học của mình đều cho người chị lớn hơn chi trả. Dẫu hoàn cảnh như thế nhưng Minh Anh có thành tích học tập rất tốt, đạt nhiều thành tích ấn tượng: liên tiếp trong năm 2021 - 2022, 2022 - 2023 đạt loại Giỏi và Xuất sắc với điểm trung bình lần lượt là 90,1/100; 87,6/100; 87,0/100, 91,9/100; Quán quân Cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên IU The Leader 2022; top 10 cuộc thi 'In your eyes', CLB Truyền thông FTUNEWS, trường ĐH Ngoại thương.

Chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi đạt được học bổng lần này của SCG Việt Nam, Minh Anh cho biết, cô cảm thấy vui mừng và hạnh phúc bởi học bổng này đã tiếp sức cho Minh Anh về giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần, giúp nữ sinh cải thiện vấn đề tài chính cũng như là động lực để bạn cố gắng hơn trên con đường chinh phục học vấn.

Được biết, quá trình nộp đơn học bổng ‘SCG Sharing The Dream 2023’ gồm có 2 vòng: Vòng đơn và vòng phỏng vấn. Với Minh Anh, vòng đơn khá cầu kỳ, nữ sinh cho rằng ở vòng đơn, cô đã cho SCG thấy được định hướng của mình trong tương lai và dành thời gian hơn nửa tháng để thực hiện. “Trước vòng phỏng vấn, SCG cho các thí sinh một thử thách liên quan đến việc tổ chức một hoạt động giúp đỡ cộng đồng trong khoảng 20 triệu đồng, là một sinh viên học ngành Quản trị Doanh nghiệp, mình nhận thấy phần thi này rất ý nghĩa, cho chúng ta biết cách quản lý tài chính. Vòng phỏng vấn thì các anh chị tại SCG tạo được cảm giác gần gũi, thân thiện, nhiệt tình, hỏi những câu hỏi xung quanh quá trình nộp đơn, định hướng tương lai, dự định giúp xã hội như thế nào. Mình luôn trả lời bằng cái tâm để anh chị thấy được sự chân thành của bản thân”, Minh Anh nhớ lại.

Từng nộp đơn ở nhiều học bổng nhưng kết quả không khả quan trước đó, Minh Anh có chút áp lực về tinh thần trong việc tham gia nộp đơn học bổng của SCG. Nhưng vì mong muốn phụ giúp cho gia đình quá lớn nên Minh Anh đã mạnh dạn đăng ký và may mắn đã mỉm cười với cô. Nói về bí quyết đạt được học bổng, nữ sinh cho rằng đối với bất kỳ học bổng nào thì điều quan trọng nhất là cần hiểu được ý nghĩa của học bổng và xem bản thân mình có phù hợp hay không, đặt cho mình mục tiêu để thực hiện, không cần làm quá nhiều mà chỉ cần làm hết mình.

Bản thân là một người luôn hướng đến bình đẳng và mong muốn có thể giúp mọi người phát triển tài năng mà họ có, chỉ cần cho họ cơ hội, niềm tin và cung cấp môi trường để họ phát triển, mỗi người đều sẽ có thể phát triển bản thân mình và đóng góp cho xã hội. Hơn nữa, địa phương nơi Minh Anh sinh sống hiện tại, dù đang là một huyện phát triển của tỉnh Long An, vẫn còn quá ít các chương trình được tổ chức riêng biệt cho người khuyết tật. Nền kinh tế ngày một khó khăn, xã hội phát triển không ngừng, sự hỗ trợ ngắn bằng đồng tiền không phải là phương án lâu dài. Chính vì vậy, bên trong Minh Anh luôn nung nấu khát khao muốn phát triển các chương trình giúp cộng đồng người khuyết tật có thể phát triển tối đa năng lực của họ, giúp họ độc lập về tài chính, hòa nhập cộng đồng xã hội.

Về tương lai, Minh Anh có mong muốn trở thành project manager. Và điều quan trọng nhất, Minh Anh vẫn muốn giúp đỡ người khuyết tật, bởi với cô: “Mình sinh ra không thể chọn hoàn cảnh nhưng mình có thể thay đổi nó”.