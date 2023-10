Nữ sinh Văn Lang sở hữu loạt huy chương Võ cổ truyền: ‘Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường’

SVVN - Lê Trịnh Bích Liên (sinh năm 2005), là sinh viên năm nhất tại khoa Dược, Trường Đại học Văn Lang. Liên được biết đến là một nữ sinh tài năng sở hữu loạt huy chương trong các giải Võ cổ truyền lớn nhỏ. Ngoài ra, nhờ sự cố gắng trong học tập, cô nàng đạt học bổng tài năng 100% học phí toàn khóa.

Sinh ra với thể trạng yếu, ba mẹ cho mình đi tập võ để rèn luyện sức khỏe. Đồng thời mong muốn mình có thể tự vệ với thân hình nhỏ con. Do còn nhỏ nên khi đó mình chẳng biết nó là gì, chẳng thiết tha hay có ý định gắn bó với bộ môn này lâu dài đến vậy. Có lẽ thầy cô là người truyền lửa giúp mình có thể theo đuổi đam mê đến giờ. Từ những thành tựu mà mình đạt được, mình học được là muốn làm việc gì thì chúng ta phải cần có thời gian và sự kiên trì, phải quyết tâm hết sức và không được bỏ cuộc.

Những lần đứng trên bục hạng nhất đã thu hút và trở thành động lực để mình phát triển hơn. Mình nghĩ điều khó khăn nhất mà mình đã vượt qua được khi theo đuổi đam mê, đó là khoảng thời gian năm học lớp 12. Khi ấy vừa phải học để chuẩn bị cho kì thi quan trọng trong đời học sinh, vừa tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu. Khoảng thời gian đó đối với mình là rất áp lực và cũng chính những áp lực đó đã khiến mình phải cố gắng hơn rất nhiều .

Mình đã rèn luyện để cải thiện và phát triển bản thân từng ngày, học từ những lỗi sai của mình và học hỏi từ những lời phê bình. Luôn sống tích cực và ưu tiên cho việc học, luôn tạo cho mình thời gian biểu và xác định mục tiêu mình nhất định phải làm. “Where there is a will, there is a way” – “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường” chính là châm ngôn sống của mình, câu đó có nghĩa là nêu cao tinh thần phấn đấu vượt mọi chông gai trên con đường mới.

Nhờ sự cố gắng và kiên trì mà gần nhất mình đã đạt được Huy chương Vàng tại giải Võ cổ truyền thanh thiếu nhi, học sinh toàn quốc lần thứ III năm 2023. Cũng không thể quên công ơn dạy dỗ của thầy cô và sự ủng hộ từ ba mẹ đã giúp mình có thêm sức mạnh để có thể chinh phục đam mê của bản thân.

Khi bước ra khỏi vùng an toàn, mình biết sẽ đối mặt với những khó khăn và thử thách mới, nhưng đồng thời cũng sẽ là cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng mới. Điều này giúp mình tạo thành phiên bản mới của bản thân. Đến với ngành Dược tại Văn Lang, mình được tiếp xúc với đội ngũ giảng viên tâm huyết, nhiệt tình và trách nhiệm, luôn hỗ trợ mình hết lòng. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ giúp mình cố gắng, quyết tâm hơn nữa trong học tập và rèn luyện đầy đủ phẩm chất đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp tốt để phục vụ xã hội và đất nước.

Mình nghĩ bản thân sẽ theo đuổi đam mê đến khi mình còn có thể và sẽ tham gia các cuộc thi về võ thuật. Mình dự định trong tương lai sẽ trở thành một Dược sĩ giỏi có thể đem đến lợi ích cho xã hội như các anh hùng áo trắng trong đại dịch COVID - 19. Vì trong mùa dịch vừa qua mình nhận thấy sức khỏe là trên hết, các chiến binh áo trắng trên chiến trường sinh tử đã vô cùng vất vả để giúp đỡ chúng ta trong mùa dịch gian khó, thế nên mình cũng muốn góp công sức vào công cuộc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Một số thành tích Bích Liên đã đạt được: Học bổng tài năng 100% học phí toàn khóa;

Vận động viên Võ cổ truyền đội tuyển TP.HCM;

Huy chương Vàng giải Võ cổ truyền thanh thiếu niên toàn quốc năm 2023;

2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng giải Võ cổ truyền học sinh thanh thiếu nhi 2022;

2 Huy chương Bạc giải Võ cổ truyền Năng khiếu trẻ năm 2022;

2 huy chương Bạc giải Võ cổ truyền học sinh thanh thiếu nhi 2021;

3 huy chương Vàng giải Võ cổ truyền học sinh thanh thiếu nhi 2020;

1 huy chương Bạc giải Võ cổ truyền Năng khiếu trẻ 2020.