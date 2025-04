Nữ sinh Việt chinh phục học bổng thạc sĩ toàn phần Manaaki tại New Zealand và khát vọng hội nhập quốc tế

SVVN - Nguyễn Phạm Hồng Đào, sinh năm 1997 tại TP.HCM, là gương mặt tiêu biểu trong thế hệ trẻ Việt Nam hội nhập quốc tế với tinh thần dấn thân và sáng tạo. Tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, cô từng ghi dấu ấn qua hoạt động xã hội, đối ngoại và các dự án cộng đồng. Hiện Hồng Đào là học viên thạc sĩ Quan hệ quốc tế và Ngoại giao tại Đại học Canterbury (New Zealand) theo học bổng toàn phần Manaaki.

Từ giấc mơ du học dang dở đến hành trình mang khát vọng Việt vươn xa

Hồng Đào luôn ghi nhớ rất rõ ước mơ đầu tiên của mình: được đi du học bằng học bổng toàn phần từ những năm cấp ba. Ở tuổi học trò, Hồng Đào sớm nhận ra rằng điều kiện kinh tế gia đình không cho phép theo đuổi một hành trình học tập đắt đỏ nơi xứ người. Nhưng ước mơ ấy chưa bao giờ khép lại, chỉ là tạm gác lại, để tích lũy thêm trải nghiệm, để trở lại vào thời điểm chín muồi hơn.

Đào lựa chọn theo học ngành Công tác xã hội với mong muốn góp phần tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Những năm tháng làm sinh viên đã bồi đắp cho cô nền tảng vững chắc về các giá trị phổ quát, về công bằng, giới, môi trường và đặc biệt là tinh thần dám thử sức, khám phá bản thân. Chính từ đây, Hồng Đào bắt đầu tham gia các diễn đàn, chương trình thanh niên trong và ngoài nước, góp nhặt thêm từng viên gạch nhỏ để xây dựng bản sắc và lý tưởng sống cho riêng mình.

Một trong những dấu mốc quan trọng là khi cô được lựa chọn tham gia chương trình Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange (TF SCALE). Chuyến đi không chỉ mang đến cho Đào môi trường rèn luyện kỹ năng lãnh đạo trong bối cảnh đa văn hoá mà còn giúp cô nhận ra tiềm năng của mình trong vai trò kết nối các sáng kiến quốc tế với nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Sau này, khi bắt đầu làm việc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đào quay trở lại TF SCALE với một vai trò mới: điều phối viên phía Việt Nam. Từ một cựu sinh viên từng được truyền cảm hứng, cô trở thành người truyền lửa, hỗ trợ tuyển chọn sinh viên, kết nối với đối tác Singapore và đồng hành triển khai các dự án cộng đồng mang đậm dấu ấn thanh niên Việt.

Chinh phục học bổng Manaaki toàn phần danh giá của Chính phủ New Zealand

Sau hơn bốn năm làm việc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đào có cơ hội gặp gỡ và làm việc với nhiều đối tác quốc tế, đặc biệt là các trường đại học đến từ New Zealand – một đất nước xinh đẹp với chính sách giáo dục đề cao tính nhân văn, sự hỗ trợ toàn diện dành cho sinh viên quốc tế và môi trường học thuật chất lượng. Ấn tượng tích cực ấy đã thôi thúc cô tìm hiểu sâu hơn về học bổng Manaaki toàn phần của Chính phủ New Zealand. Và khi nhận ra mình đã đủ sự trưởng thành, đủ bản lĩnh sau quãng thời gian miệt mài học hỏi và cống hiến, Đào lựa chọn nộp hồ sơ – như một cách để chính thức khép lại giấc mơ còn dang dở thời trung học.

Nhận được thư báo trúng tuyển từ University of Canterbury và thư báo nhận học bổng toàn phần từ chính phủ New Zealand, Đào nghẹn ngào xúc động. “Cảm giác như một Hồng Đào thuở 17 tuổi đã được ôm lấy, vỗ về và tiếp sức để trưởng thành” – cô kể lại. Hiện tại, Đào đang theo học ngành Quan hệ quốc tế và Ngoại giao tại ngôi trường danh tiếng nằm ở thành phố Christchurch – thành phố lớn thứ hai của New Zealand và tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng kết nối, cống hiến và lan tỏa giá trị Việt đến bạn bè quốc tế.

Hành trình chuyển mình giữa môi trường quốc tế

Là một trong những học viên quốc tế đang theo học tại University of Canterbury – ngôi trường nằm trong Top 2% đại học hàng đầu thế giới – Hồng Đào không giấu được sự choáng ngợp trong những ngày đầu bước vào môi trường học thuật hoàn toàn mới. Việc học bằng tiếng Anh 100%, khối lượng đọc lớn, yêu cầu cao về tư duy phản biện và khả năng tự học khiến cô không tránh khỏi cảm giác loay hoay.

Nhưng cũng chính từ những thử thách ấy, Đào học được cách thích nghi: chủ động hỏi han bạn bè, giảng viên, sắp xếp lịch học nhóm, chăm chỉ đến thư viện và tận dụng sự hỗ trợ từ trung tâm Academic Skills Center – nơi cô nhận được những góp ý chi tiết, tận tình cho từng bài viết, bài thuyết trình.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của Đào tại New Zealand là được tham dự Hội nghị học giả Manaaki toàn quốc – sự kiện đầu tiên sau 70 năm thành lập chương trình học bổng danh giá này, tổ chức tại Đại học Auckland. Tại đây, cô gặp gỡ hơn 500 học giả đến từ khắp thế giới, cùng chia sẻ khát vọng, lý tưởng và sứ mệnh lan tỏa giá trị giáo dục. Với Đào, “the power of education” – sức mạnh của giáo dục – không còn là một khái niệm trừu tượng, mà là kim chỉ nam trong từng lựa chọn và nỗ lực mỗi ngày.

Cũng trong môi trường học thuật quốc tế ấy, Hồng Đào có cơ hội ghi dấu ấn cá nhân qua bài thuyết trình môn Public Diplomacy, được chọn để trình bày trước Giám đốc Truyền thông của Bộ Ngoại giao & Thương mại New Zealand. Để hoàn thiện bài thuyết trình, Đào không chỉ theo dõi sát sao các kênh truyền thông của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, mà còn chủ động liên hệ với cán bộ ngoại giao để khai thác thêm thông tin, và hẹn gặp giáo sư để được hướng dẫn, phản biện. Chính tinh thần tự học, cầu thị và chỉn chu ấy đã giúp cô ghi điểm trong mắt thầy cô và bạn bè quốc tế.

Không chỉ học, Hồng Đào còn chọn dành trọn kỳ nghỉ hè để tiếp tục… học theo một cách khác. Thay vì về nước, cô chủ động chia sẻ mong muốn được trải nghiệm thực tế tại New Zealand với điều phối viên học bổng. Nhờ đó, Đào bén duyên với team Global Engagement của trường và nhận lời mời thực tập đúng vào thời điểm nhóm đang triển khai chương trình Global Competence Development – chuỗi hoạt động giao lưu học thuật, văn hoá cho sinh viên quốc tế đến từ Trung Quốc. “Mình cảm thấy rất đồng điệu vì đây cũng chính là mô hình chương trình mà mình và đồng nghiệp từng tổ chức tại USSH. Lần này, được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp tại UC, mình có cơ hội học hỏi thêm về cách tổ chức, quản lý và hỗ trợ sinh viên quốc tế từ một góc nhìn toàn cầu”.

Mang giá trị học được từ thế giới về để vun trồng trên mảnh đất quê hương

Sau hành trình miệt mài chinh phục học bổng Manaaki danh giá và đang theo học chương trình thạc sĩ ngành Quan hệ quốc tế và Ngoại giao tại New Zealand, Hồng Đào luôn giữ định hướng rõ ràng: trở về và đóng góp cho Việt Nam bằng chính những gì đã lĩnh hội được từ môi trường giáo dục quốc tế.

Theo cam kết của học bổng Manaaki, các học giả sẽ trở về phục vụ tại quê nhà ít nhất hai năm sau khi tốt nghiệp. Nhưng với Hồng Đào, đó không phải là một điều kiện ràng buộc, mà là một lời hứa với chính mình – rằng cô sẽ trở lại để tiếp tục hành trình vun đắp cho thế hệ trẻ, cho giáo dục Việt Nam. “Dự kiến sau khi kết thúc khoá học, mình sẽ trở về và tiếp tục làm việc tại Trường ĐH KHXH&NV ở mảng hợp tác quốc tế – nơi từng là điểm khởi đầu và cũng là nơi mình muốn quay về để cống hiến”, Đào chia sẻ.

Với kiến thức về quan hệ quốc tế, ngoại giao và trải nghiệm trong môi trường giáo dục đa văn hoá tại New Zealand, cô kỳ vọng có thể trở thành một mắt xích nhỏ trong hành trình hội nhập quốc tế và quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam. “Mình mong rằng sẽ tạo ra được nhiều cơ hội để sinh viên Việt Nam được giao lưu, học hỏi và tự tin vươn ra biển lớn,” Hồng Đào bày tỏ.

Gửi gắm đến những bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ du học nhưng vẫn còn nhiều băn khoăn, Hồng Đào nhắn nhủ bằng chính câu chuyện của mình – câu chuyện của một người từng mơ ước, từng lỡ hẹn, nhưng chưa bao giờ buông bỏ: “Giấc mơ có thể đến muộn, nhưng nếu bạn vẫn giữ ước mơ trong tim và nỗ lực từng ngày trong công việc hiện tại, cánh cửa ấy sẽ mở ra vào thời điểm bạn đã sẵn sàng nhất. Học tập là hành trình cả đời – và bạn xứng đáng được bước xa hơn để thấy mình lớn lên từng ngày”.

(Ảnh: NVCC)