Nữ sinh Việt tại Canada tốt nghiệp đại học với GPA tuyệt đối

Chọn ngành Hóa Dược vì đam mê nghiên cứu khoa học

Nói về cơ duyên lựa chọn ngành Hóa Dược, Kiều Khanh cho biết, cô có xuất thân là một học sinh chuyên Hóa, trường THPT Chuyên Quốc học Huế, có cơ hội tìm hiểu về nhiều phân nhánh và chủ đề trong hóa học. Từ đó, nữ sinh nhận ra được đam mê của mình đối với ngành Dược và phát triển thuốc nên đã chọn theo học ngành Hóa Dược ở bậc đại học.

Vì may mắn có cơ hội làm quen với nghiên cứu khoa học thông qua các cuộc thi nghiên cứu dành cho học sinh nên Khanh lựa chọn học Hoá Dược ở Canada, với mong muốn được học sâu và muốn có nhiều cơ hội làm nghiên cứu khoa học hơn.

Nhớ lại những khó khăn trong thời gian đầu du học, Kiều Khanh cho biết, cô gặp một số khó khăn về việc hòa nhập và kết bạn vì chưa thể thích nghi với cuộc sống Canada: “Ngành Hóa Dược ở trường mình khá ít sinh viên quốc tế. Trong lớp thì chỉ có mình và 2 bạn nữa là người châu Á nên ban đầu, mình cũng khá rụt rè so với các bạn người bản xứ”, Khanh chia sẻ. Thế nhưng, nhận thấy được du học là một cơ hội để mình bước ra khỏi vùng an toàn, được giao lưu với nhiều bạn bè quốc tế nên Kiều Khanh đã chủ động làm quen kết bạn và xây dựng mối quan hệ.

“Canada là một điểm đến du học lý tưởng với chất lượng giáo dục tốt, thiên nhiên, con người rất thân thiện, đất nước đa văn hoá và mình cảm thấy rất vui khi có bạn đến từ nhiều quốc gia, được trải nghiệm và tìm hiểu nhiều điều về đất nước này”, Khanh chia sẻ.

Chuyển từ Việt Nam sang Canada để du học, thời tiết thay đổi bất ngờ cũng khiến cho Kiều Khanh gặp nhiều trở ngại. Theo chia sẻ của Khanh, thời tiết ở Canada khá lạnh, có nhiều tuyết từ cuối tháng Mười Một đến tháng Mười Hai hằng năm, nên Khanh dễ bị ốm nếu không giữ ấm kỹ.

Trao đổi thường xuyên với giáo sư

Chia sẻ về chương trình học của mình, Kiều Khanh cho biết: “Chương trình mình theo học khá nặng, mỗi kỳ diễn ra trong khoảng 3,5 - 4 tháng và nhiều bài thi liên tục. Đa số các bài thi quan trọng như giữa kỳ và cuối kỳ đều diễn ra trong cùng một tuần nên mình thường lên kế hoạch ôn tập trước và thời gian mình dành cho mỗi bài kiểm tra sẽ tỉ lệ thuận với phần trăm tích điểm của bài thi đó”.

Đạt thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối, Kiều Khanh cho biết cách học của mình khá truyền thống, cố gắng đọc qua bài giảng trước khi lên lớp và ôn lại bài ngay sau mỗi tiết học. Bên cạnh đó, nữ sinh thủ khoa cũng áp dụng phương pháp học “cuốn chiếu”, học đến đâu thì dứt điểm tới đó. Với Kiều Khanh, đây là một cách học hiệu quả vì những kiến thức Hóa hay Sinh thường sẽ dài và khó nhớ.

Với thành tích tốt nghiệp xuất sắc, Kiều Khanh tiếp tục nhận được học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ, ngành Khoa học Dược (ĐH British Columbia). Để có thể chinh phục được học bổng này, Kiều Khanh đã trải qua nhiều vòng: “Mình bắt đầu bằng việc tìm hiểu hướng nghiên cứu của các giáo sư ở những trường mình sẽ nộp đơn và khoanh vùng những nghiên cứu phù hợp với đam mê và định hướng trong tương lai của mình. Bên cạnh đó, mình cũng lên kế hoạch chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như bảng điểm, xin thư giới thiệu từ giáo sư càng sớm càng tốt. Trong quá trình làm việc với giáo sư, mình luôn cố gắng chứng minh năng lực của bản thân trong mỗi dự án và thể hiện niềm đam mê nghiêm túc đối với việc nghiên cứu”, Khanh nói.

Không chỉ vậy, Kiều Khanh còn luôn chủ động xin hẹn gặp giáo sư mỗi tuần để cập nhật tiến triển của dự án cũng như kế hoạch trong thời gian tới. “Nếu giáo sư có việc bận thì mình sẽ gửi email thay thế. Kinh nghiệm của mình là cố gắng trao đổi và cập nhập thường xuyên với giáo sư trong quá trình nghiên cứu”, Kiều Khanh bày tỏ.

Hiện tại, Kiều Khanh đang làm nghiên cứu Hè ở công ty Chinova Bioworks (một công ty Công nghệ sinh học ở Canada) và sẽ nhập học thạc sĩ vào tháng Chín tới tới đây. Nữ sinh mong muốn tiếp tục học lên tiến sĩ trong tương lai để tiến gần hơn tới giấc mơ trở thành nhà khoa học nghiên cứu về mảng khám phá và phát triển thuốc (Drug discovery and development).

Một số thành tích nổi bật của Kiều Khanh

- Học bổng toàn phần thạc sĩ ngành Khoa học Dược của trường ĐH British Columbia, Canada (năm 2023).

- Tốt nghiệp thủ khoa ngành Hoá Dược, điểm tuyệt đối 4.3/4.3, ĐH New Brunswick, Canada (năm 2023)

- Giải thưởng của Hiệp hội Công nghiệp Hoá học Canada cho sinh viên có điểm GPA cao nhất ngành Hoá Dược ( năm 2023).

- Giải thưởng bài thuyết trình khoá luận nghiên cứu xuất sắc nhất khoa Hoá, ĐH New Brunswick (năm 2023).

- Học bổng Sinh viên xuất sắc trong suốt 4 năm cử nhân tại ĐH New Brunswick (2019 - 2023).

- Học bổng Quỹ nghiên cứu sức khỏe tỉnh bang New Brunswick, Canada về nghiên cứu y khoa và sức khỏe (2021 - 2022).

- Cố vấn Khoa học cho hội sinh viên của trường và cộng tác viên của Tạp chí Nghiên cứu Sinh viên Atlantic.

- Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Tỉnh Thừa Thiên - Huế (năm 2018).

- Giải Nhất Hội thi Khoa học – Kỹ thuật và Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh (năm 2018).

- Sáng lập dự án Lăng Kính – Trại Hè khoa học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Huế.

- Học bổng giao lưu văn hoá của Kokuyo Vietnam tại Nhật Bản (năm 2017).