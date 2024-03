Nữ sinh VinUni có bài luận đạt giải nhất tại Hội nghị giáo dục Y học toàn quốc lần thứ VII

SVVN - Ngô Thị Đăng Dương hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành Bác sĩ Y khoa tại trường Đại học VinUni với học bổng 90%. Sở hữu những thành tích đáng nể liên quan đến chuyên ngành và hoạt động ngoại khóa, Đăng Dương là gương mặt sinh viên tiêu biểu truyền cảm hứng “nỗ lực không ngừng” đến các bạn trẻ. Mới đây nhất, cô là chủ nhân của bài luận đạt giải nhất tại Hội nghị giáo dục Y học toàn quốc lần thứ VII NĂM 2023.

Nắm lấy mọi cơ hội phát triển khi theo học Bác sĩ Y khoa tại VinUniversity

Đăng Dương chia sẻ, bản thân cô vốn là một người ưa thử thách và khám phá những điều mới mẻ. Vậy nên, sau khi tìm hiểu chương trình học Bác sỹ Y khoa tại Vinuni và những cơ hội cô có thể có khi học tập tại đây, Đăng Dương đã quyết tâm theo đuổi. “Đây thực sự là một bước ngoặt rất lớn đối với mình khi chọn học chuyên ngành Y bằng tiếng Anh - chuyên ngành vốn đã rất khó khi học bằng tiếng mẹ đẻ”, Dương tâm sự. Thế nhưng với sự nhiệt huyết dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ và một niềm đam mê lớn, VinUniversity đã trở thành ngôi trường đại học Đăng Dương trao gửi ước mơ trở thành một bác sĩ Y khoa. Sau gần 2 năm học tập tại đây, Dương cảm nhận thấy cách giáo dục ở VinUni rất “khác biệt” và “toàn diện”. Theo Dương, trường không chỉ chú trọng vào việc đào tạo chuyên môn cho sinh viên mà còn rèn luyện tính chuyên nghiệp, cách làm nghiên cứu từ sớm.

Tận dụng môi trường đại học năng động và nhiều tiềm năng phát triển, Dương đã chủ động nắm lấy những cơ hội để khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực, không chỉ riêng chuyên ngành. Là một sinh viên năm thứ 2 nhưng cô đã có cơ hội làm trợ lý nghiên cứu cho lãnh đạo của Viện Khoa học Sức khỏe cũng như tự làm nghiên cứu khoa học với sự hỗ trợ và chỉ bảo nhiệt tình từ các thầy cô. Dương chia sẻ, cô rất ấn tượng với môn học “Agile Innovation” (Đổi mới linh hoạt) ở năm nhất - môn học yêu cầu sinh viên từ các chuyên ngành khác nhau như Y Khoa, Kinh doanh, Kỹ thuật,.. tạo lập thành một nhóm và tìm cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Chính môn học ấy và các cuộc thi Hackathon sau đó ở VinUni đã tiếp thêm cho cô sự mạnh dạn để tiếp tục đăng kí tham gia các cuộc thi khởi nghiệp trong nước. Bởi thế, Đăng Dương đã đạt được không ít những thành tích nổi bật ngay từ khi còn là một cô sinh viên năm nhất, điển hình như: Top 11 cuộc thi Khởi nghiệp toàn quốc của UNDP, Top 10 Chương trình khởi nghiệp của Elab - VinUni.

Ngoài ra, cô hiện đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch của tổ chức Young Change Maker - dự án phụng sự cộng đồng và hướng nghiệp của Trường Đại học VinUni dành cho học sinh THPT tại Việt Nam. Không dừng lại ở đó, ngoài lĩnh vực hoạt động ngoại khóa và nghiên cứu, Dương cũng được các thầy cô hỗ trợ và lên ý tưởng để tham gia thuyết trình cho cuộc thi Kháng kháng sinh do Đại học Dược Hà Nội tổ chức năm 2022 và vinh dự đạt được giải Ba. Đặc biệt, cuối năm 2023 vừa rồi, nữ sinh Vinuni đã vinh dự đạt giải nhất trong cuộc thi viết luận dành cho sinh viên Y khoa trên toàn quốc tại Hội nghị giáo dục Y học toàn quốc lần thứ VII. Và cũng nhờ vậy, Đăng Dương được lãnh đạo nhà trường trao tặng giải thưởng “Champion of Change” năm 2023 dành cho những cá nhân, đội nhóm có đóng góp xuất sắc cho hoạt động của trường.

Nhiệm vụ của bác sĩ là bảo toàn mạng sống và bảo toàn một linh hồn…

Năm học đầu tiên tại VinUni đã để lại cho cô một kỉ niệm ấn tượng rất sâu sắc về môn "Chuyên Nghiệp trong Y học" - đề cập đến những tình huống éo le mà cô chưa bao giờ nghĩ là lúc làm bác sĩ cô sẽ phải đối mặt. Đặc biệt nhất đối với Dương là case study (phương pháp nghiên cứu dựa trên trường hợp có thật) của bệnh nhân Dax Cowart - là một luật sư và cựu phi công của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ đã phục vụ trong Chiến tranh Việt Nam, và cũng là bệnh nhân bỏng 65% cơ thể, bị bỏng độ ba ở mặt, tai và tay. Hầu hết các ngón tay của anh đều bị cắt cụt và anh bị mất thị lực ở cả hai mắt…

Câu hỏi của giảng viên "Với tư cách là một bác sĩ tương lai, em sẽ cứu hay không cứu bệnh nhân này khi anh ta cầu xin được chết?" đã để lại cho cô không ít suy ngẫm mặc dù cô và các bạn trong nhóm sau cùng chưa đưa ra được một lựa chọn nào sao cho xác đáng nhất. Điều mà có lẽ Dương sẽ không bao giờ quên trên hành trình theo đuổi sự nghiệp Y khoa chính là lời diễn giải của cô giáo: “In the eyes of a doctor, saving a life means more than preserving a physical existence; it encompasses the profound task of preserving a soul.”(Với tư cách là một bác sĩ, việc cứu sống bệnh nhân không chỉ là việc bảo toàn mạng sống; nó còn bao gồm nhiệm vụ sâu sắc là bảo toàn một linh hồn).

Vậy nên khi được biết chủ đề của Hội nghị Quốc gia Thường niên về Giáo dục Y khoa lần thứ VII liên quan tới “một nhận xét của giáo sư, thầy cô khiến bạn nhớ mãi”, Dương đã mạnh dạn đăng kí gửi bài luận của mình. Bài luận đạt giải nhất của Dương ghi lại bài học “đầu đời” về sứ mệnh cao cả của một người bác sĩ được rút ra từ câu nói truyền cảm hứng của vị giảng viên. “Bất ngờ” và “hạnh phúc” chính là 2 từ ngữ diễn tả cảm xúc của Đăng Dương lúc ấy.

Trò chuyện với Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, với tư cách là một người trẻ đang nỗ lực hết mình để chạm vào giấc mơ, Dương mong muốn được nhắn gửi một thông điệp tới tất cả các bạn trẻ. Rằng: “Mong dù trải qua nhiều lần thất vọng, bạn vẫn thật vững vàng và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu bạn muốn dù có khác biệt thế nào, để tất cả những khoảnh khắc trong cuộc đời bạn đều không phải tiếc nuối.” Hành trình phía trước, Dương biết, để có thể trở thành một bác sĩ y đức, cô phải nỗ lực học tập, nghiên cứu, trải nghiệm không ngừng nghỉ. Sau cùng, cô hy vọng rằng cô cũng như các bạn trẻ đang ở thanh xuân tươi đẹp nhất sẽ “chân cứng đá mềm”, luôn giữ mãi trong mình ngọn lửa nhiệt huyết để tiến về một tương lai tươi đẹp!

Ảnh: NVCC