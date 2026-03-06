Từ sinh viên Kiểm toán đến Đại sứ Thanh niên triển vọng

SVO - Sở hữu bảng thành tích đáng nể từ nghiên cứu khoa học đến kỹ năng sân khấu, Nguyễn Tuấn Phong (sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân) đã khẳng định sự đa năng trong môi trường học thuật và phong trào. Với tư duy của một kiểm toán viên tương lai, kết hợp cùng sự nhạy bén của một MC chuyên nghiệp, Phong không chỉ nỗ lực phát triển cá nhân mà còn trở thành cầu nối năng động giữa sinh viên và doanh nghiệp trong vai trò Đại sứ Thanh niên triển vọng.

Nguyễn Tuấn Phong (sinh năm 2004) là sinh viên năm cuối ngành Kiểm toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Tự nhận mình là một sinh viên đang cố gắng hoàn thành tốt các vai trò khác nhau: học tập, hoạt động Đoàn – Hội và những cơ hội được trao. Với Phong, đại học không chỉ là nơi tích lũy kiến thức chuyên môn, mà còn là nơi để thử sức, va chạm và khám phá bản thân.

Ngay từ những năm đầu đại học, Phong đã tham gia nghiên cứu khoa học và nhận ra rằng, đây là quá trình rèn luyện tư duy nghiêm túc, không hề xa vời như nhiều người nghĩ. Năm học 2024 - 2025, Phong đoạt giải Nhì giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Đại học, với đề tài tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế trong thương mại điện tử. Đây là một lĩnh vực đang đặt ra nhiều thách thức mới cho cơ quan quản lý nhà nước.

Đề tài này đòi hỏi Phong phải trải qua một quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều tháng, từ tổng hợp lý thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu đến phân tích dữ liệu. Anh chia sẻ rằng, có những giai đoạn phải chỉnh sửa lại gần như toàn bộ cấu trúc bài viết để đảm bảo tính logic và học thuật.

Phong chia sẻ: "Với mình, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn là kết quả của sự kiên trì và tinh thần cầu thị".

Ngoài giải thưởng cấp trường, Phong còn là đồng tác giả của bài báo quốc tế Factors influencing e-commerce tax administration: A governance and regulation perspective đăng trên Journal of Governance and Regulation năm 2025. Anh cũng tham gia trình bày các công trình nghiên cứu tại Hội thảo khoa học quốc tế ICFAA lần thứ 7 (tháng 12/2024) và Hội thảo quốc tế Net Zero Emissions and Sustainable Development in Vietnam and Taiwan (China) (tháng 10/2024).

Những trải nghiệm này không chỉ giúp Phong nâng cao chuyên môn, mà còn mở rộng góc nhìn về trách nhiệm của người làm nghề kiểm toán trong bối cảnh kinh tế số toàn cầu.

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Phong còn đảm nhiệm vai trò Lớp trưởng. Đây là một trải nghiệm đặc biệt giúp anh rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng.

Với vai trò này, Phong phải cân bằng giữa việc học của bản thân và việc hỗ trợ các bạn trong lớp: từ truyền đạt thông tin của khoa, của trường, phối hợp với giảng viên, đến việc đứng ra giải quyết những khúc mắc nhỏ trong tập thể.

Phong thừa nhận rằng, vì là lần đầu đảm nhận vai trò này, anh không phải lúc nào cũng làm tốt ngay từ đầu. Có những thời điểm anh xử lý tình huống còn thiếu kinh nghiệm, có những việc chưa kịp thời khiến anh tự trách bản thân.

"Tuy nhiên, chính vai trò này dạy mình cách lắng nghe, bình tĩnh hơn và đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân. Mình nhận ra rằng, khả năng lãnh đạo không nằm ở việc nói hay, mà nằm ở sự trách nhiệm và tinh thần tập thể", Phong chia sẻ.

Song song với học thuật, Phong bén duyên với vai trò MC từ những sân khấu nhỏ của trường. Lần đầu cầm micro, anh run và thiếu tự tin. Nhưng chính những lần chưa hoàn hảo ấy đã thôi thúc anh nghiêm túc hơn với việc rèn luyện kỹ năng.

Phong từng đảm nhiệm vai trò Phó Chủ nhiệm CLB Thuyết trình – MC của trường, tham gia đào tạo kỹ năng cho các thành viên mới và dẫn nhiều chương trình lớn như hội nghị, talkshow nghề nghiệp, sự kiện hợp tác doanh nghiệp và các chương trình cấp Đoàn – Đại học.

Không phải cuộc thi nào Phong tham gia cũng đạt kết quả. Có những cuộc thi MC, thuyết trình mà anh phải dừng lại ở vòng loại, thậm chí có những lần đầu tư rất nhiều thời gian tập luyện, nhưng vẫn không được xướng tên.

Thay vì dừng lại, Phong chọn cách quay về rèn luyện những điều cơ bản nhất: luyện giọng mỗi ngày, xem lại từng video phần thi, xin góp ý từ các tiền bối đi trước.

Nhờ sự kiên trì đó, Phong đã đạt Quý quân LumiVoice – Cuộc thi Tìm kiếm Giọng nói Toàn năng 2025 do Học viện Ngoại giao tổ chức và lọt Top 20 MC Fire 2025 do trường Đại học Ngoại thương tổ chức. Để có được kết quả đó, anh đã dành nhiều thời gian rèn luyện giọng nói, phong thái sân khấu và kỹ năng xử lý tình huống.

Với Phong, MC không chỉ là ánh đèn sân khấu mà còn là trách nhiệm truyền tải nội dung một cách trọn vẹn và chuyên nghiệp. Mỗi chương trình đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ nghiêm túc.

Phong không ngại chia sẻ về những lần thất bại trong quá trình rèn luyện bản thân. Anh từng tham gia ứng tuyển vào các chương trình thực tập lớn nhưng chưa đạt kết quả như mong đợi. Khi nhìn bạn bè xung quanh đạt được những thành tựu sớm hơn, anh từng hoài nghi bản thân. Chính những lần chưa thành công đã dạy Phong bài học về sự bền bỉ và lòng tin vào chính mình.

Một trong những trải nghiệm mà Phong trân trọng nhất là trở thành Đại sứ Thanh niên triển vọng MB Bank. Ở vai trò này, anh có cơ hội tham gia vào các hoạt động kết nối sinh viên với doanh nghiệp, lan tỏa thông tin về cơ hội nghề nghiệp và chia sẻ định hướng phát triển kỹ năng.

Phong nhận thấy rằng, nhiều sinh viên có năng lực nhưng chưa có đủ thông tin, hoặc sự tự tin để bước vào môi trường chuyên nghiệp. Việc được đóng vai trò cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp giúp anh hiểu rõ hơn về trách nhiệm của bản thân, không chỉ phát triển cá nhân mà còn hỗ trợ cộng đồng sinh viên xung quanh.

Phong chia sẻ: "Chính trải nghiệm này giúp mình rèn luyện tác phong chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật và tư duy chủ động, những yếu tố rất quan trọng với một sinh viên ngành kiểm toán chuẩn bị bước vào thị trường lao động".

Trong quá trình rèn luyện, Phong đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Sinh viên khỏe” cấp Đại học năm học 2024-2025, danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, cùng nhiều giấy khen trong công tác Tuyên giáo Đoàn, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2024 và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2023-2024,...Với Phong, những danh hiệu này không phải là đích đến mà là lời nhắc nhở phải tiếp tục giữ tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực.

Trong thời gian tới, Phong mong muốn hoàn thành tốt chương trình học và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp vững chắc trong lĩnh vực kiểm toán. Đồng thời, nếu có cơ hội, anh vẫn muốn tiếp tục duy trì hoạt động MC và tham gia các chương trình kết nối sinh viên với doanh nghiệp.

Phong khẳng định: "Mình tin rằng, người trẻ có thể phát triển toàn diện nếu dám bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng vẫn giữ cho bản thân mình sự kỷ luật và tinh thần cầu thị".

(Ảnh: NVCC)