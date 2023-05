Ở nhà bị chê tơi tả, Chi Pu lại được khen ngợi hết lời khi thi tài bên Trung Quốc

SVVN - Chỉ cần đọc những gì đội trưởng Ella Trần Gia Hoa chia sẻ trên tài khoản IG là có thể thấy Chi Pu đang có màn thể hiện rất ổn ở “Đạp gió 2023”.

Ella Trần Gia Hoa, thành viên nhóm nhạc S.H.E đình đám vẫn được xem là thí sinh mạnh nhất nhì cuộc thi Đạp gió 2023. Và quả thực, sau hai tập đầu tiên, Ella cùng Amber f(x) có số điểm cao nhất dàn thí sinh, được quyền chọn thành viên cho đội của mình. Cả hai người đều muốn có Chi Pu làm thành viên nhưng cuối cùng, Chi Pu chọn về đội Ella, với lý do nhóm sẽ tập luyện bài See tình. Đây là ca khúc tiếng Việt nên Chi Pu tự thấy mình phải có trách nhiệm với đội sắp biểu diễn nhạc Việt.

Ngay sau đó, Chi Pu đã nhanh chóng hòa nhập với Ella, Ngô Thiến và Trương Gia Nghê. Cả bốn nữ nghệ sĩ đều có ngoại hình nổi bật, tạo thành dàn visual cực kỳ đồng đều khiến netizen phải công nhận ai cũng là cực phẩm, thật khó chọn ra center cho đội hình này.

Đặc biệt hơn nữa, trên tài khoản IG cá nhân thì Ella Trần Gia Hoa còn đăng ảnh chụp chung với Chi Pu và khen ngợi cô hết lời. Ella thú nhận, cô bất ngờ khi nghe Chi Pu nhận là fan của mình, khen Chi Pu vừa xinh đẹp, vừa có thực lực. Ella cũng rất ấn tượng với màn biến hình thành bông hồng của Chi Pu trong sân khấu mở màn, và rất háo hức khi được hợp tác với Chi Pu trong tiết mục tiếp theo.

Đáp lại thịnh tình của Ella, Chi Pu cũng thổ lộ đầy ngọt ngào: “Đây chắc hẳn là một giấc mơ, đừng đánh thức em, em muốn ở trong giấc mơ này mãi mãi”. Những hình ảnh trong trailer các tập tiếp theo của Đạp gió 2023 cũng cho thấy Chi Pu rất tự tin, vui vẻ và tràn đầy năng lượng khi tập luyện cùng đồng đội, càng khiến netizen chờ đợi màn thể hiện của nhóm với See tình.