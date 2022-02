Park Solomon không ngần ngại thừa nhận 'thích hôn' Cho Yi Hyun

SVVN - 'Nàng' còn tiết lộ 'chàng' chính là 'nụ hôn đầu' khiến các 'mọt' phim ôm tim: “OTP này real quá rồi!”.

Cơn sốt All Of Us Are Dead vẫn đang bao phủ khắp các diễn đàn cũng như các phương tiện truyền thông. Đạt được thành công lớn như vậy, bộ phim không chỉ khiến khán giả 'ưng cái bụng' với nội dung, bối cảnh và diễn xuất của các diễn viên mà còn là 'phản ứng hóa học' siêu 'đỉnh' giữa họ. Có rất nhiều 'OTP' mới được 'ra lò' từ All Of Us Are Dead nhưng khiến người ta phải 'sốt xình xịch' nhất thì chính là Lee Su Hyeok và cô lớp trưởng Choi Nam Ra – do Park Solomon và Choi Ji Hyun thủ vai.

Nếu như trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chàng trai Solomon thừa nhận 'thích hôn' Cho Yi Hyun thì mới đây, cô nàng cũng có màn đáp lễ khi chia sẻ những suy nghĩ của mình về nam diễn viên khiến khán giả 'sốt xình xịch' vì hóa ra cả hai đã 'lướt qua nhau' trong một tác phẩm trước đó.

Cho Yi Hyun chia sẻ: “Lomon đóng vai chính trong web drama đầu tiên tôi tham gia là Sweet Revenge. Vào thời điểm đó, Lomon là vai chính của bộ phim và tôi thì chỉ xuất hiện trong một tập thôi, vì vậy không có nhiều cảnh chúng tôi tương tác cùng nhau. All Of Us Are Dead là lần đầu tiên chúng tôi làm việc trực tiếp cùng nhau”.

Cô tiếp tục: “Ngay từ đầu, Lomon đã bắt chuyện với tôi trước. Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên sau khi tập 1 của Hospital Playlist được phát sóng. Anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy đã có rất nhiều niềm vui khi xem, và anh ấy đã bắt chuyện bằng cách hỏi rằng tôi có thể ‘spoil’ trước nội dung phim không và chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Một điều may mắn nữa là chúng tôi có sự kết nối ở những người bạn cùng tuổi và đã từng tham gia Sweet Revenge. Tính cách của Lomon rất tốt bụng và anh ấy rất quan tâm đến bạn bè. Khi tôi cảm thấy mệt mỏi ở trường quay, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh ấy cũng chăm sóc tôi khi tôi bị lạnh, vì vậy tình đồng nghiệp của chúng tôi có thể nói là vô cùng tuyệt vời”.

Cô diễn viên trẻ cũng nói thêm, vai diễn Choi Nam Ra thực sự tạo ra sự thay đổi lớn cho sự nghiệp của mình: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia thử thách đóng vai một nhân vật lạnh lùng và ít nói. Sự cố này diễn ra tại bối cảnh trường học, và vì tôi dễ dàng hơn trong việc kết hợp với các diễn viên khác bằng tuổi mình, nên tôi đã có thể vượt qua những khó khăn trong quá trình quay. Tôi không biết liệu mình có đang làm tốt công việc này hay không, nhưng tôi muốn nói rằng tôi chắc chắn sự thể hiện của mình không tồi. Nhiều người đã nói những lời tốt đẹp với tôi, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt”.

Sau khi phát hành, All Of Us Are Dead đã vươn lên dẫn đầu trên Netflix và hiện đang đứng số 1 thế giới. Khi được hỏi về cảm xúc của mình, Cho Yi Hyun không giấu được sự vui vẻ: “Tôi đã biết rằng bộ phim đang nhận được rất nhiều sự quan tâm thông qua các bài báo và mạng xã hội. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng lại cảm giác không thực vì tôi không thể gặp trực tiếp nhiều khán giả do COVID-19. Tôi cảm thấy choáng váng và có những lúc bối rối không biết đó có phải là thật hay không, nhưng tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi biết ơn vì điều này. Đây là thành quả của một quá trình sản xuất mà các diễn viên và nhân viên đã làm việc chăm chỉ trong 8 tháng. Tôi rất biết ơn vì rất nhiều người thích nó. Tôi đang tận hưởng điều này với tất cả các diễn viên”.

Cho Yi Hyun cũng cho biết, sau khi kết thúc quay hình All Of Us Are Dead các diễn viên vẫn giữ mối liên hệ và thường xuyên cổ vũ lẫn nhau trong các hoạt động. Và theo lời đạo diễn đã tiết lộ, bộ phim sẽ có mùa 2. Nhưng tất cả vẫn đang còn trong khâu chuẩn bị, mong rằng các khán giả sẽ kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục đón nhận khi mùa 2 được ra mắt.