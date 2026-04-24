Le Seraphim trải nghiệm cái kết có hậu

SVO - Le Seraphim đã thể hiện giá trị của tình đoàn kết trong MV ca khúc mới của họ.

Vào lúc 1h chiều ngày 24/4, Le Seraphim đã đăng tải MV cho bài hát Celebration, đĩa đơn chủ đề từ album đầy đủ thứ hai của họ, lên kênh YouTube của HYBE Labels.

Video dài khoảng 3 phút 9 giây. Trong một phòng khách tối tăm, một sinh vật xuất hiện. Nó chọn sống cô độc đơn giản vì ngoại hình khác biệt so với những sinh vật khác. Ngay lúc đó, Le Seraphim xuất hiện. Giật mình, sinh vật đó tuyệt vọng bỏ chạy. Họ băng qua những cánh đồng tuyết và sa mạc, cuối cùng đến được một hành tinh rộng lớn trong không gian.

Tuy nhiên, có một bước ngoặt. Hóa ra Le Seraphim cũng sở hữu những đặc điểm khác biệt so với người bình thường. Lý do họ đuổi theo sinh vật đó không phải để bắt nạt nó, mà là để thể hiện tình đoàn kết.

Họ đã trải nghiệm một cái kết có hậu theo phong cách Le Seraphim. Khoảnh khắc sự chân thành được cảm nhận, họ đã nắm tay sinh vật đó. Họ đã cùng nhau tham dự một bữa tiệc với những sinh vật có hình dạng khác nhau.

MV được đạo diễn bởi Yang Soon Sik. Ông đã hợp tác với nhóm trong nhiều dịp, bao gồm cả trailer album đầu tay và MV cho mini-album thứ hai của họ, Antifragile.

Celebration là một bài hát ca ngợi khoảnh khắc nhận ra nỗi sợ hãi và tìm thấy sức mạnh nội tâm để đối mặt với nó. Kim Chae Won và Heo Yun Jin được ghi nhận là người thể hiện chính cho bài hát.

Le Seraphim sẽ xuất hiện trên Music Bank hôm nay, tiếp theo là Show! Music Core, Inkigayo On The Go và các chương trình khác.