Màn kết hợp sáng 'visual' nhất đầu 2026 của V-pop gọi tên Quân A.P và Anh Tú Atus

SVO - Quân A.P ra mắt ca khúc 'Đi đâu đấy' kết hợp cùng Anh Tú Atus. Đây là món quà hai nam ca sĩ dành tặng cho người hâm mộ dịp Năm mới 2026.

Ca khúc Đi đâu đấy thuộc thể loại pop ballad pha R&B hiện đại, giai điệu chậm rãi giúp người nghe tập trung vào câu chuyện tình cảm và ca từ của bài hát. Vocal trầm ấm, có độ lơi nhịp đặc trưng của Quân A.P, một lần nữa được thể hiện trong ca khúc này.

Nói về việc mời Anh Tú Atus tham gia dự án này, Quân A.P cho biết: “Hai anh em đã có khoảng thời gian thân thiết hơn sau Running man Vietnam. Quân nghĩ, đây là món quà tuyệt vời dành cho người hâm mộ cũng như bản thân Quân và anh Atus. May mắn khi ngỏ lời là anh Atus nhận lời ngay”.

Về phía Anh Tú Atus, anh bày tỏ: “Vì là Quân nên Tú nhận lời, không chỉ trong dự án này, mà sau này điều gì Tú có thể hỗ trợ Quân, Tú luôn sẵn sàng”.

Quân A.P và Anh Tú Atus từng tham gia Anh trai say hi mùa 1 và có những kỷ niệm đẹp. Đến Running man Vietnam 2025, độ thân thiết của cả hai tăng lên gấp nhiều. Đi đâu đấy là món quà tri ân người hâm mộ, cũng như thể hiện tinh thần gắn bó của hai nghệ sĩ này.

“Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và dõi theo hành trình hoạt động nghệ thuật của Quân A.P. Quân hy vọng, giai điệu nhẹ nhàng, tươi vui của bài hát sẽ là món quà ngọt ngào cho dịp đầu năm mới của mọi người”, nam ca sĩ nói thêm.

Thời gian qua, Quân A.P chăm chỉ ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Ngoài ra, anh còn để lại ấn tượng, khi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong dàn cast Running man Vietnam 2025. Hình ảnh “boy phố” hiền lành, thật thà lại trở thành điểm hút fan của Quân A.P.