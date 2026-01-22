Làm phim Tết chiếu mạng, Quách Ngọc Tuyên tiết lộ cát sê của nghệ sĩ hài Hoài Linh

Trailer phim Xuân Hạ được Thu Đông do Quách Ngọc Tuyên sản xuất vừa chính thức ra mắt khán giả. Phim do Bảo Anh đạo diễn, có sự tham gia diễn xuất của Hoài Linh, diễn viên Vân Trang, Mạc Văn Khoa, Quách Ngọc Tuyên, Lâm Nguyễn, Cẩm Tú…

Nói về sự xuất hiện của NSƯT Hoài Linh trong dự án này, Quách Ngọc Tuyên đã nghĩ tới nam nghệ sĩ từ khi viết kịch bản nhưng chưa dám ngỏ lời mời ngay. Phải đợi đến khi cầm kịch bản hoàn thiện trên tay, Quách Ngọc Tuyên mới tự tin mời đàn anh tham gia: “Tôi muốn mời anh Hoài Linh lắm nhưng tất cả các dự án đó đều không có vai phù hợp với anh Linh. Tôi nghĩ, khi mời ai đó thì vai đó phải đàng hoàng, khán giả xem phải thấy vai đó thú vị, chứ không phải mình mời một người nổi tiếng giống anh Linh hay Vân Trang, Mạc Văn Khoa mà vào vai khách mời, rồi tận dụng tên của họ làm truyền thông. Khi thấy vai này phù hợp với anh Hoài Linh, tôi mới dám mời. Lúc anh Linh nhận lời, tôi vỡ òa, sung sướng, vì vai này thật sự rất hợp với anh Linh”.

Khi được hỏi về giá cát sê trả cho dàn diễn viên quá “xịn xò”, Quách Ngọc Tuyên thành thật chia sẻ: “Nếu trả thẳng như một dự án của một người bình thường đầu tư thì trả không nổi đâu. Tôi nói thật. Được cái, gần như tất cả anh em trong ê kíp, không ai hỏi thù lao thế nào. Mọi người bảo tự cân nhắc, tự xoay sở, tự tính đi".

"Tôi rất cảm ơn anh em ê kíp, mọi người vất vả với tôi rất nhiều. Và tôi cũng rất cám ơn bà con ở Đạ Tẻh, Lâm Đồng. Trong phim có những phân đoạn cần vài chục diễn viên quần chúng thì bà con tới với tôi liền. Hạnh phúc nhất của một diễn viên là đi tới đâu cũng được mọi người yêu thương, ủng hộ”, nam diễn viên bày tỏ.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ: “Tôi mong muốn, mỗi năm đều làm phim Tết cho mọi người xem. Tôi không biết sẽ duy trì được bao lâu nhưng làm được càng nhiều càng tốt. Vì nguyên năm, mọi người phải lao ra ngoài đi làm, vì cuộc sống mưu sinh, thì cuối năm mình làm sản phẩm cho khán giả giải trí. Tôi biết là có nhiều chỗ để giải trí. Nhưng những khán giả ở tỉnh xa, không tới được các cụm rạp xem phim thì chỉ cần chiếc điện thoại có Wi-Fi là xem được rồi. Thứ nhất là khán giả có cái để giải trí cuối năm, thứ hai là để khán giả không quên mình".