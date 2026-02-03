'Honour' đạt rating cao nhất trong lịch sử ENA cho tập đầu phát sóng

SVO - Theo Nielsen Korea, bộ phim 'Honour' đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 3,1% cho tập đầu tiên. Đây là mức rating cao nhất của ENA cho một bộ phim truyền hình phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba.

Dựa trên một bộ phim truyền hình Thụy Điển, Honour là một bộ phim kinh dị bí ẩn kể về câu chuyện của ba luật sư đối mặt trực diện với một vụ bê bối lớn từ quá khứ. Lee Na Young, Jung Eun Chae và Lee Chung Ah đóng vai các đối tác sáng lập của hãng luật L&J (Listen and Join), chuyên đại diện cho các nạn nhân của tội phạm chống lại phụ nữ.

Ngay từ tập đầu tiên, những mâu thuẫn nội tâm của các nhân vật và những hệ lụy của một sự cố sắp xảy ra bắt đầu va chạm, dần dần hé lộ những vết nứt ẩn giấu dưới vẻ ngoài hào nhoáng của họ.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ: “Lễ kỷ niệm 10 năm của L&J đóng vai trò là điểm khởi đầu mang tính biểu tượng, hé lộ cả hiện tại của các nhân vật và hướng đi mà họ sẽ hướng tới. Ngay từ tập đầu tiên, cảm xúc và các sự kiện diễn ra với cường độ cao. Câu chuyện duy trì nhịp độ hấp dẫn, không cho phép người xem lơ là ngay từ tập đầu tiên".

"Honour" đã tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ tập đầu tiên, hé lộ vụ bê bối mại dâm gây chấn động cả nước. Với cốt truyện gay cấn và hàng loạt những tình tiết bất ngờ, bộ phim nhanh chóng thu hút người xem trong suốt một giờ đồng hồ. Điều này báo hiệu sự xuất hiện của một bộ phim truyền hình thuộc thể loại được dàn dựng tốt. Tập 2 của bộ phim truyền hình thứ Hai - thứ Ba của ENA "Honour" sẽ được phát sóng vào ngày 3/2, lúc 10 giờ tối (giờ Hàn Quốc) và cũng sẽ có trên KT Genie TV và Coupang Play.