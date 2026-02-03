Một thành viên của NCT bất ngờ được chú ý tại Lễ trao giải 'Grammy' lần thứ 68

Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

SVO - Trong khi Rosé của BLACKPINK có màn biểu diễn 'viral' khắp cõi mạng và K-pop lần đầu được vinh danh ở 'Grammy', với 'Golden' của HUNTR/X trong 'K-pop Demon Hunter' thì có một nam ca sĩ thần tượng khác bỗng bất ngờ trở thành tâm điểm.

Không ai khác, đó chính là Haechan của NCT, khi nam thần tượng được PinkPantheress nhắc đến tại lễ trao giải Grammy. Khi được phóng viên hỏi: "Bạn nói bias (thần tượng tiếng Hàn) của bạn là Haechan. Bạn nói bạn đã làm bản demo cho anh ấy. Tôi có thể hỏi mọi chuyện đang tiến triển thế nào không?". PinkPantheress một lần nữa bày tỏ tình yêu của mình dành cho K-pop: "Tôi đã làm bản demo, và anh ấy không sử dụng nó, điều đó ổn thôi. Tôi không thể có được mọi cơ hội. Nhưng tôi yêu anh ấy và yêu dự án đó". Trong khi đó, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ được biết đến là một NCTzen từ lâu, người trước đây cũng đã xác nhận bias của mình là Haechan. Tại giải Grammy năm nay, PinkPantheress lần đầu tiên được nhận các đề cử, nổi bật với các hạng mục nhạc Dance/Electronic. Nữ ca sĩ được dự đoán có khả năng giành chiến thắng cao cho giải "Best Dance/Electronic Album", với Fancy that. Mặc dù thất bại trước Lady Gaga nhưng không thể phủ nhận tài năng của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới (Gen Z) nước Anh này.

15950978-1846706-2719.jpg
Haechan vừa cùng các thành viên NCT DREAM tham dự chuỗi concert "SMTOWN LIVE 2025 - 2026" tại FUKUOKA, Nhật Bản. Haechan được mệnh danh là "Fullsun" (Mặt Trời toả sáng) vì giọng hát độc đáo, kỹ năng trình diễn cuốn hút, và là thành viên không thể thiếu trong nhiều dự án âm nhạc. Haechan phát hành album phòng thu đầu tay “TASTE” vào ngày 8/9/2025, chính thức ra mắt solo sau 9 năm, kể từ khi debut vào tháng 7/2016.
Linh Ly
