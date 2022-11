PREMIERE 2022: THE COMPASS - Mãn nhãn với những tiết mục có 1-0-2 chỉ có tại trường Báo

SVVN - Đại nhạc hội chào tân sinh viên Premiere 2022 - The Compass của Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn các bạn sinh viên cả trong và ngoài trường.

Là sự kiện chào tân sinh viên thường niên của Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, thế nhưng có thể nói, cái tên Premiere chưa bao giờ ngừng “hot”. Kịch báo chí, các tiết mục nhảy, múa đầy ấn tượng hay sự xuất hiện bùng nổ của nữ ca sĩ Marzuz và bộ đôi MC Wino cùng DJ Dino như đã thiêu đốt cả hội trường C.

Đêm nhạc được chia thành 3 chặng: The Rookie, The Guru và The Avatar. Ở mỗi một chặng, Premiere 2022 đều đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Premiere 2022 kết thúc chặng 1 bằng một sân khấu The Mask Singer thu nhỏ với màn hóa thân của năm thầy cô kỳ cựu của khoa PR&ADs. Sự xuất hiện bất ngờ của các thầy cô khiến cả hội trường như vỡ òa.

Nếu như ở chặng 1 “làm quen” thì đến chặng 2 - The Guru bắt đầu bằng một “đặc sản” không thể bỏ qua của “Trung tâm tổ chức sự kiện Cầu Giấy” mang tên Kịch Báo chí. Điều đặc biệt của Kịch Báo chí không chỉ nằm ở lối diễn cuốn hút bởi các “diễn viên” xuất chúng hay kịch bản đa dạng mà hơn hết, xen kẽ giữa các chương của vở kịch, các bạn sinh viên sẽ được thưởng thức những tiết mục hát, nhảy hấp dẫn, hot trend y như một vở nhạc kịch thực sự.

Chặng cuối cùng của Premiere 2022 - The Compass mang tên The Avatar. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ “Và thế giới đã mất đi một người cô đơn” - Marzuz như đưa cả hội trường vào một thế giới của âm nhạc ngọt ngào, sâu lắng.

Món quà cuối cùng mà Premiere 2022 dành tặng cho các bạn tân sinh viên chính là màn kết sân của bộ đôi MC Wino và DJ Dino với hàng loạt bản remix các hit khủng. Cùng với sự “cháy” của sinh viên trường Báo, đêm nhạc đã kết thúc một cách trọn vẹn.

Dù Premiere 2022 - The Compass đã khép lại nhưng không khí sôi động và sức trẻ của các bạn tân sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo thì vẫn còn đọng lại. Hy vọng rằng món quà tinh thần này sẽ giúp các bạn K42 tiếp thêm sự tự tin và nhiệt huyết trong suốt 4 năm học tới đây dưới mái trường học viện.