Quan Kế Huy: 'Hãy giữ lấy ước mơ của bạn'

SVVN - Nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa và sinh ra tại Việt Nam, Quan Kế Huy đã xuất sắc giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar lần thứ 95", với vai diễn trong bộ phim "Everything Everywhere All at Once".

'Bén duyên' với diễn xuất từ bé

Vai diễn đầu tiên của Quan Kế Huy là vào năm 12 tuổi, cậu bé trợ thủ của Harrison Ford trong tập Indiana Jones and the Temple of Doom. Một vai diễn gây được nhiều chú ý khác là "Data" trong phim The Goonies (1985). Có thể thấy, Quan Kế Huy có xuất phát điểm đầy ấn tượng khi vừa bước chân vào lĩnh vực điện ảnh với hai bộ phim phiêu lưu hành động có quy mô lớn và xuất sắc nhất của Hollywood trong thập niên 1980. Những cơ hội tuyệt vời đó cũng đã thắp lên trong anh tình yêu to lớn với điện ảnh. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp trung học, Quan Kế Huy đã chọn theo học ĐH Nam California, chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu điện ảnh.

Sau đó, anh còn tham gia một vài phim khác như phim truyền hình Together We Stand, loạt sitcom Head of the Class, phim điện ảnh Breathing Fire (1991), Encino Man (1992), Second Time Around (2002)... Tuy nhiên, con đường chinh phục giấc mơ điện ảnh của Quan Kế Huy về sau không còn thuận lợi như thuở ban đầu.

'Nghỉ hưu' ở hậu trường và cuộc gặp gỡ Echo, người vợ hiện tại

Trong suốt hơn mười năm sau năm 2002, Quan Kế Huy không đóng phim và chỉ làm công việc hậu trường, bao gồm cả vai trò trợ lý đạo diễn cho bộ phim 2046 của Vương Gia Vệ. Và anh ấy đã gặp vợ và đồng nghiệp tương lai của mình, Echo ở Hồng Kông thông qua bộ phim này.

Từ lâu, Quan Kế Huy đã chán nản vì không có vai diễn hay cho các diễn viên người Mỹ gốc Á ở Hollywood, và có lần anh không đi thử vai trong cả năm và chính Echo đã giúp anh vượt qua những khó khăn về tâm lý trong quãng thời gian này.

Vì một bộ phim, ước mơ diễn viên được nhen nhóm ở tuổi trung niên

Năm 2018, Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á), với sự tham gia của nhiều diễn viên châu Á được phát hành và đạt được thành tích tốt ở phương Tây. Điều này đã khích lệ Quan Kế Huy và anh cảm thấy rằng các diễn viên châu Á không còn bị gạt ra bên lề: "Tôi đã xem nó ba lần trong rạp, và sau đó tôi đã khóc vì bộ phim quá hay, và tôi đã khóc vì tôi thực sự sợ bị bỏ lỡ... Tôi muốn được xuất hiện trên màn ảnh cùng họ". Từ đó, Quan Kế Huy đã rũ bỏ nỗi ám ảnh về việc không có cơ hội diễn xuất trong nhiều năm chỉ hai tuần sau với vai diễn trong Wonder Woman Plays Save the Universe.

Và Hollywood cũng được dịp ngỡ ngàng khi chứng kiến Quan Kế Huy tái xuất mạnh mẽ trên màn ảnh rộng sau bao năm lui về hậu trường, và đỉnh điểm là bộ phim gây 'sốt' Hollywood năm nay có tên Everything Everywhere All at Once.