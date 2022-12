Quán quân 'The Next MC': 'Đam mê là cố đến cùng, sống đến cùng với nó'

SVVN - “Có một điều đặc biệt là trong mình tồn tại tận hai “chú ngựa”, vì mình tuổi Ngọ và thuộc cung Nhân Mã. Mình nghĩ, đó là lí do khiến mình thích sự tự do dịch chuyển và ghét sự gò bó rập khuôn”, Hoàng Thảo Uyên (Quán quân 'The Next MC 2022') chia sẻ.

Để một sở thích trở thành đam mê Xuất phát điểm là một “dancer”, Thảo Uyên (năm thứ ba, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đến với nghề cầm mic bởi một cái duyên tình cờ nhưng cách theo đuổi thì lại đầy nghiêm túc. Từng khẳng định chắc nịch “Em đam mê nhảy” khi tham gia phỏng vấn gia nhập câu lạc bộ ở trường THPT. Nhưng những lời chia sẻ chân thành của các anh chị ở câu lạc bộ đã giúp Uyên nhận ra “đam mê” là phải cố đến cùng với lĩnh vực đó, sống đến cùng với nó. Đây cũng là lúc Uyên biết rằng những bước nhảy mà mình luôn coi là đam mê thực chất lại chỉ là một sở thích. Nói về cơ duyên đến với nghề cầm mic, Uyên kể lại: “Đợt đó, mình cùng một người bạn rủ nhau đi học khóa MC cơ bản tại một trung tâm đào tạo MC tại Hà Nội. Ban đầu, mình không suy nghĩ nhiều đâu nhưng sau đó, mình thấy rất hứng thú và đã đặt mục tiêu sẽ thi tuyển vào AMC - CLB MC của trường Báo. Nói vậy chứ, để đi đến quyết định đó thì mình nghĩ, tất cả đều xuất phát từ sự yêu thích công việc nói và chia sẻ quan điểm với mọi người, vốn vẫn luôn nung nấu trong mình từ trước tới giờ”. Với tinh thần đã làm phải làm cho hết sức, Thảo Uyên liên tiếp đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ, chỉ sau hơn một năm theo đuổi lĩnh vực này. Cô không chỉ tốt nghiệp lớp MC, trở thành thành viên chính thức của một trong những câu lạc bộ MC “có tiếng” nhất miền Bắc mà còn xuất sắc đoạt giải Quán quân trong cuộc thi The Next MC 2022 do Hội MC trẻ TP. Hà Nội tổ chức. Những danh hiệu "biết nói" đã chứng minh cho hành trình theo đuổi nghề vô cùng nghiêm túc của Uyên. Để duy trì đam mê, cần có sự “sẵn sàng” Có thể nói, The Next MC 2022 là bài học thực tế đầu tiên về sự sẵn sàng mà MC trẻ Thảo Uyên sẽ không bao giờ quên được. Thời gian từ khi có kết quả vòng đơn đến lúc diễn ra vòng chung kết của của cuộc thi chỉ vẻn vẹn vài ngày. Chính vì vậy, khi chia sẻ về yếu tố quan trọng nhất làm nên chiến thắng của mình, Uyên khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn đó là sự sẵn sàng rồi! Sự sẵn sàng đến từ tâm thế của mình, sẵn sàng đón nhận tất cả những thử thách, những đề bài của cuộc thi. Thậm chí là cả những đen đủi bất ngờ đến trong quá trình thi nữa. Hơn hết, mình “sẵn sàng” được là nhờ những kỹ năng đã được training ở câu lạc bộ. Từ giọng nói, kỹ năng biên tập, xử lý tình huống và bản lĩnh sân khấu. Và mình nghĩ, một phần đến từ sự liều lĩnh và tự do của Nhân Mã trong mình nữa”. Với Uyên, “sẵn sàng” không chỉ là hai chữ để mang bên mình khi đi thi, đó còn là tinh thần mà ở bất cứ thời điểm nào, một người làm nghề chuyên nghiệp cũng nên có. Lý giải về quan điểm này, Uyên tâm sự: “Mình nghĩ, không chỉ MC, bất cứ ai cũng sẽ phải đối mặt với cái nhìn hay nhận xét tiêu cực. Mình sẽ phân ra làm hai “loại”: có tính xây dựng và không có tính xây dựng. Nếu như những nhận xét đó chỉ là sự phán xét mang định kiến chủ quan, không có ý đóng góp để mình tốt lên mà chỉ để thỏa mãn sự khó chịu của người ta thì mình sẽ không để tâm. Còn nếu nhận xét đó có tính đóng góp, xây dựng thì mình luôn sẵn sàng tiếp thu và thay đổi sao cho hoàn thiện. Để phân loại được hai kiểu nhận xét ấy, mình phải liên tục soi chiếu lại bản thân mình. Và hiện tại, mình cũng đang cố gắng phát huy những ưu điểm của mình, đồng thời cải thiện những mặt chưa được tốt”. Chưa dừng lại ở việc sẵn sàng đón nhận thách thức và những lời nhận xét, Thảo Uyên tiếp tục sẵn sàng làm người truyền lửa cho những bạn trẻ “tay ngang” mong muốn rẽ sang lĩnh vực MC như chính Uyên ngày trước. “Vì chúng ta còn trẻ nên mình sẽ khuyên mọi người là “Thử ngay đi”, ngay khi mình bắt đầu quan tâm và thích thú. Có câu nói “Sau này chúng ta sẽ hối hận vì những việc không làm hơn là những việc đã làm”, nên ít ra, nếu thử, cho dù không thành công thì chúng ta cũng sẽ không tiếc. Bắt đầu ở một lĩnh vực mới không phải điều dễ dàng. Nhưng chắc chắn, bạn có thể chủ động trang bị cho mình những kiến thức nền bằng việc đi học các khóa học, tham gia CLB MC, và những cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình nữa”, Uyên chia sẻ. Vương Linh