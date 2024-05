Sân chơi tiếng Anh truyền cảm hứng cho ‘Thế hệ Xanh’

Ngày hội Sinh viên với ngoại ngữ lần 9, năm 2024 vừa diễn ra tại trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM). Ngày hội do Ban Thư ký Hội Sinh viên TP. HCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM (SAC) tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn SCG. Điểm nhấn của Ngày hội là vòng Chung kết cuộc thi 'Hùng biện tiếng Anh', chủ đề 'Speak Up for Sustainability'.