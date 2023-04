Sao Việt giữa 'bão' trào lưu live session: Khi sáng tạo âm nhạc không có giới hạn

SVVN - Hà Anh Tuấn, Trương Thảo Nhi, Vũ, Bùi Lan Hương, Hoàng Dũng… đều là những nghệ sĩ bắt nhịp rất nhanh với xu hướng live session trong những năm gần đây.

Live session “nở rộ” trong V-pop khoảng 3 năm gần đây khi các nghệ sĩ chọn thu âm và ghi hình trực tiếp các bài hát cùng ban nhạc trong studio hoặc các sân khấu thu nhỏ, sau đó phát hành dưới hình thức MV (music video). Với những ý tưởng khác nhau, ca sĩ không chỉ bước vào cuộc chơi âm nhạc theo xu hướng mới, mà còn chứng minh khả năng hát live, sự ăn ý với ban nhạc và tư duy làm mới các tác phẩm cũ.

Từ đó, “thực đơn” âm nhạc của khán giả sẽ phong phú khi họ cảm nhận chất “nghệ sĩ” của từng người. Chưa kể, nền tảng nhạc số hay YouTube của từng nghệ sĩ cũng đều đặn có sản phẩm mới để khán giả theo dõi, như một cách “điểm mặt nhớ tên” trong V-pop.

Những năm qua, các dự án live session được khán giả chú ý khá nhiều có thể kể tới: See sing share của Hà Anh Tuấn, Live session 25 mét vuông của Hoàng Dũng, Bản ghi mới của Trương Thảo Nhi, Hành trình thanh âm của Andiez, The show - Hát cho em của Issac, M.A.D live session của Madihu, Live studio session của “họa mi bán cổ điển” Phạm Thu Hà, Chill out live session của Dương Edward… hay gần nhất là Fallen angel - Thiên thần sa ngã của Bùi Lan Hương. Điểm chung của các dự án này là nghệ sĩ đầu tư rất nhiều về ý tưởng, concept sân khấu, cho khán giả góc nhìn chân thực nhất ở khi trình diễn và thu âm trực tiếp để tạo ra một MV chất lượng.

Hà Anh Tuấn được xem là một trong những ngôi sao V-pop tiên phong đưa các sản phẩm âm nhạc theo định dạng live session khi dự án See sing share đã trải qua bốn mùa thành công. Sự mộc mạc và chân thật về cảm xúc là “điểm cộng” của dự án này khi cách anh cover các ca khúc cũ, đưa khán giả đến không gian rộng lớn để trải nghiệm thanh âm và giai điệu. Có thể nói, See sing share với 4 mùa ghi dấu ấn được xem là dự án live session hoành tráng mà Hà Anh Tuấn đưa tới cho khán giả.

Khác với ‘đàn anh’, Hoàng Dũng mang đến live session 25 mét vuông ra mắt vào cuối năm 2021 được ghi hình trong một không gian studio set up bắt mắt, từ ý tưởng quay đến sự ngẫu hứng với các khách mời cũng bắt trọn trong sản phẩm. Đây được xem là sản phẩm “tốn tiền” nhiều nhất của anh, thậm chí còn chi nhiều hơn về phần dàn dựng so với những MV performance trước đó. Giới chuyên môn đánh giá dự án là “điểm sáng” trong sự nghiệp của Hoàng Dũng khi khán giả thấy rõ chất nghệ sĩ của anh.

Trương Thảo Nhi là một nhân tố thú vị khi hòa vào dòng chảy live session, với 2 mùa thực hiện Bản ghi mới đều được giới chuyên môn đánh giá cao. Sự khác biệt rõ nhất là cô không cover bài hát cũ mà giới thiệu toàn bộ ca khúc mới. Mùa 2 thực hiện trong năm 2022 gây hiệu ứng mạnh khi Trương Thảo Nhi mang tinh thần “tái định nghĩa live session” xuyên suốt cả dự án, táo bạo hơn nữa khi ghi hình các sản phẩm chỉ với cú máy one shot.

Đây được xem là sự liều lĩnh nhưng đáng ghi nhận của giọng ca trẻ khi muốn khán giả thấy rõ sự chân thật trong quá trình ghi hình và tạo dựng một sản phẩm chất lượng. Hơn hết, khán giả cũng cảm nhận rõ sự thay đổi về giọng hát, màu sắc âm nhạc đa dạng khi Trương Thảo Nhi thể hiện các ca khúc mới cần quãng giọng rộng. Sự đầu tư về concept cho từng MV cũng là một điểm cộng thấy rõ cho Bản ghi mới mùa 2 của Trương Thảo Nhi. Nhiều người cho rằng, Bản ghi mới của Trương Thảo Nhi đã thể hiện chính xác tinh thần của live session và khán giả cũng cảm nhận rõ sự khó khăn của quá trình sản xuất, ghi hình trực tiếp.

Mang tinh thần trẻ và những ý tưởng “điên rồ” nhất, M.A.D Production cũng sản xuất ra rất nhiều dự án về live session khác nhau với thông điệp “thu âm ở bất cứ nơi nào họ thích, kể cả giữa đoạn đường đông người qua lại”. Với cách đi ngược về ý tưởng khi chọn những địa điểm quay rất đời, những giọng ca trẻ như Thịnh Suy, Madihu, MAI… có dịp giới thiệu chất nghệ sĩ trong từng phần biểu diễn. Từ những sạp hàng hóa, quán cafe vỉa hè, góc công viên hoặc táo bạo hơn là ngâm mình ở hồ bơi để quay, những sản phẩm live session của nhóm đạt “triệu view” từ những giá trị rất đời và mộc mạc.

Bùi Lan Hương với Fallen angel - Thiên thần sa ngã vừa ra mắt cũng đầu tư khá nhiều về ý tưởng và sự đổi phối về các bản phối khi hát lại ‘hit’ cũ. Cô thừa nhận các sản phẩm trong dự án có thể chưa hoàn hảo nhưng mang đúng tinh thần live session khi biểu diễn và thu âm trực tiếp. Bùi Lan Hương cho rằng live session luôn là bài toán khó với nghệ sĩ vì quá trình thực hiện và sản xuất trực tiếp đều có nhiều rủi ro, cả ca sĩ và band nhạc không được phép sai, khác hẳn các MV theo định dạng performance.