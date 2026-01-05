Sau 'Anh trai say hi' là màn kết hợp 'gấp đôi visual' giữa CONGB và buitruonglinh trong bản ballad da diết

SVO - Không chỉ tự sáng tác ca khúc mới, CONGB còn kết hợp với buitruonglinh đem đến một bản ballad về chuyện tình buồn, sâu lắng trong ‘bài hát này dành riêng cho mình em’.

CONGB đã sáng tác khá nhiều ca khúc nhưng cảm thấy bài hát này dành riêng cho mình em phù hợp nhất để ra mắt trong EP debut ở thời điểm này, vì muốn thể hiện khía cạnh tình cảm của mình. Ca khúc có lời ca đậm chất tự sự, chứa đựng tâm tư của một chàng trai khi chứng kiến cô gái mình yêu ở bên người khác. Nhưng sau cùng, chàng trai không hề bi luỵ hay níu kéo mà nhận ra, đây là kết thúc tốt đẹp cho cả hai để đối phương được hạnh phúc hơn. Còn anh sẽ bước tiếp và trân trọng những gì từng có.

Sau khi hoàn thành ca khúc này, CONGB nghĩ ngay đến việc mời buitruonglinh song ca bởi hai anh em cũng rất thân thiết sau chương trình Anh trai say hi: “Khi nói đến ballad buồn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến buitruonglinh, với màu giọng đặc trưng nên tôi nghĩ, bài hát này dành riêng cho mình em sẽ hoàn chỉnh hơn khi có buitruonglinh góp giọng. Anh buitruonglinh cũng rất nhiệt tình, lập tức nhận lời khi tôi ngỏ ý làm việc chung”.

Bên cạnh khả năng trình diễn cuốn hút và vũ đạo chuyên nghiệp ở các ca khúc sôi động, CONGB và buitruonglinh cũng gây ấn tượng với các sân khấu đầy cảm xúc, lắng đọng của Anh trai say hi. Trong MV, CONGB và buitruonglinh cùng xuất hiện giữa không gian lãng mạn, toả sáng nhờ “visual” điển trai. Không cầu kỳ về câu chuyện, MV mới của CONGB đi theo concept “performance video” để khán giả có thể tập trung vào cảm xúc mà âm nhạc mang đến.

Trong Anh trai say hi, CONGB nhận được sự yêu thích từ đông đảo khán giả nhờ tính cách vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ các anh em và liên tục chứng minh nỗ lực, tài năng của mình qua từng vòng thi đấu.

Bằng kinh nghiệm từ quãng thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và tham gia các cuộc thi sống còn trước đó, CONGB đã cùng các nghệ sĩ tạo nên những màn trình diễn chất lượng. Khép lại chương trình, CONGB nhận giải thưởng "Best performer" và lọt top 10 chung cuộc.

Mới đây, CONGB còn nhận giải thưởng "Rising artist - Nghệ sĩ mới ấn tượng" tại lễ trao giải WeYoung, thuộc WeChoice awards. Nói về hành trình vừa qua, CONGB bày tỏ: “Tôi cảm thấy tự tin hơn sau Anh trai say hi, nhất là sau khi được trải nghiệm quy trình tự sản xuất âm nhạc và làm nên một sân khấu trình diễn hoàn chỉnh. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ cách làm việc của các anh trai khác. Nhờ các bạn fan, tôi được tiếp thêm năng lượng để tự tin bắt tay vào làm nhạc mới ngay sau chương trình".

CONGB chia sẻ thêm: “Tôi không muốn mình khác đi quá nhiều sau chương trình. Tôi muốn mình giữ được sự hồn nhiên và tích cực như những ngày đầu hoạt động. Nếu có một điểm khác rõ ràng nhất, chắc chắn là sự trưởng thành và nhất quán hơn trong âm nhạc để khi mọi người nghe một bài hát thì có thể nhận ra đây là nhạc của CONGB”. Sau sản phẩm này, CONGB sẽ ra mắt EP CONGBDAY ở định dạng đĩa vật lý và tiếp tục các hoạt động quảng bá dành cho người hâm mộ như fansign, fanmeeting…