Sau 'Lovely Runner', cư dân mạng lại đón chờ một bộ phim truyền hình 'phiên bản người lớn' của 'Những người thừa kế'

SVVN - Roh Jeong Eui, Lee Chae Min, Kim Jae Won và dàn diễn viên tài năng trẻ đầy hứa hẹn khác sẽ cùng xuất hiện trong dự án học đường được cho là rất “bạo” của Netflix, 'Hierarchy'.

Hierarchy là một bộ phim truyền hình dành cho tuổi teen và thuộc các dự án nằm trong line-up chính thức của Netflix năm 2024, như Squid Game 2, Chicken Nugget.

Hierarchy hiện đang thu hút sự chú ý lớn, hứa hẹn cách tiếp cận mới ở thể loại học đường xoay quanh những câu chuyện tình cảm, ghen tuông, ganh tị, trả thù… diễn ra tại ngôi trường, giống như trong The Heirs (Người thừa kế). Phim lấy bối cảnh tại trường trung học Jooshin danh tiếng, khám phá những biến động gây ra bởi sự xuất hiện của một học sinh mới chuyển trường, người đã phá vỡ trật tự xã hội cứng nhắc được duy trì bởi tầng lớp thượng lưu 0,01%, gồm Jung Jae Yi (Roh Jeong Eui), con gái đầu lòng của gia đình điều hành tập đoàn Jaeyool, Kim Ri An (Kim Jae Won), người kế thừa của tập đoàn Jooshin, Yoon He Ra (Ji Hye Won), con gái út của công ty thương mại International Yoon và Lee Woo Jin (Lee Won Jung), con trai thứ hai của một gia đình chính trị gia quyền lực.