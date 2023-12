Siêu mẫu kỳ cựu của làng thời trang Việt Xuân Lan trăn trở về tôn ti trật tự của nghề, khiến dân tình 'dậy sóng'

SVVN - Siêu mẫu Xuân Lan luôn là tên tuổi hàng đầu trên các sàn diễn thời trang lẫn các chương trình thực tế. Cô cũng đưa ra nhiều quan điểm làm nghề gây nhiều tranh luận nhưng thẳng thắn.

Siêu mẫu Xuân Lan luôn là tên tuổi ‘càn quét’ nhiều sàn diễn thời trang lớn, nhỏ tại Việt Nam. Sở hữu thần thái và nhan sắc ‘lạnh lùng’ vốn là đặc trưng mà mọi người dễ nhận ra ở Xuân Lan. Cô cũng là một trong những ‘chân dài’ tâm huyết với nghề người mẫu.

Cô cũng luôn thẳng thắn đưa ra những ý kiến, quan điểm làm nghề khiến dư luận quan tâm. Nói về việc từng chia sẻ chuyện các người mẫu trẻ nhận xét về đàn chị lâu năm trong nghề khi tham gia chương trình thực tế, Xuân Lan cho rằng, có những giá trị tôn ti trật tự trong nghề rất rõ, có thế hệ trước rồi mới đến lớp sau.

Có thể, thế hệ sau nổi tiếng hơn, có sự vinh danh ồn ào hơn, có giá trị kinh tế cao hơn nhưng mà cái gì cũng phải rõ ràng. Tôn ti trật tự đó là đạo đức nghề nghiệp mà tất cả ai vào nghề đều phải có.

Sự trẻ trung, mới mẻ của các bạn sau này là một điều rất tốt nhưng họ cần được đặt vào không gian, hoàn cảnh đúng. Nhiều chương trình thực tế tạo ra sự bàn tán trong dư luận. Bản thân Xuân Lân cũng từng tham gia vào các chương trình như thế nhưng không bao giờ làm chuyện ‘lớp sau dập đầu lớp trước’. Đó là điều đi ngược lại truyền thống văn hóa, tôn sư trọng đạo, có trước có sau.

Nữ siêu mẫu đã bắt tay thực hiện dự án The new generation of models để truyền tải thông điệp làm nghề mà cô vẫn luôn theo đuổi đó. Cô hy vọng các bạn trẻ sẽ làm nghề phải biết trân trọng những người giúp đỡ mình. ‘Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy’ là điều cần trân trọng khi các bạn trẻ nhận được sự chỉ bảo của người đi trước.

Xuân Lan dành nhiều tâm huyết để thực hiện dự án này để đào tạo, phát triển các thế hệ người mẫu mới, dựa theo hai tiêu chí chính: High fashion và professional. Đây là dự án sách ảnh thời trang cao cấp, với sự góp mặt của nhiều thế hệ người mẫu. Song song là show diễn thời trang đẳng cấp tại các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới và những câu chuyện hành trình ý nghĩa về người mẫu và thời trang qua các thước phim tài liệu.

Khi được hỏi về việc, nghề người mẫu tại Việt Nam cần có danh hiệu để tìm được chỗ đứng và có nhiều show diễn hơn, Xuân Lan cho biết: “Điều này vừa đúng, vừa sai. Đúng là có danh hiệu sẽ đắt show hơn, được ghi nhận trong quá trình làm nghề. Ai cũng muốn có danh hiệu nhưng rõ ràng, nghề người mẫu ở Việt Nam không có một cuộc chơi nào, danh xưng nào được ghi nhận những nỗ lực cống hiến của họ. Việc có danh hiệu để các bạn có nhiều show hơn cũng chưa chắc. Nếu danh hiệu đó, bạn dùng một hình thức can thiệp nào đó để sở hữu thì bạn cũng đâu có thực lực, vậy thì cũng đâu được mời”.

Nhiều người làm nghề âm thầm bao nhiêu năm nay dù không có danh hiệu nhưng vẫn có nhiều vị trí quan trọng trong các bộ sưu tập thời trang. Tất nhiên, vị trí first face, vedette là những cái tên có danh hiệu để giúp mọi người chú ý đến buổi diễn đó. Nhưng không thể chỉ có hai vị trí đó, mà còn rất nhiều người cùng làm nên thành công cho một show diễn.

Cô nhận định: “Và tôi rất thương các bạn người mẫu chuyên nghiệp mải mê cống hiến bao nhiêu năm, cũng chạnh lòng khi mình chưa có danh hiệu, rồi bị so sánh. Tôi cũng trấn an các bạn ấy rằng, những người làm lâu năm trong ngành thời trang luôn ghi nhận sự cống hiến của các bạn. Và tên của họ vẫn sẽ được chọn lựa đầu tiên trong các show diễn thời trang”.

Ngoài ra, Xuân Lan cũng mong các bạn người mẫu trẻ có động lực phấn đấu làm nghề. Để từ người mẫu trẻ đến người mẫu chuyên nghiệp và được các nhà thiết kế chọn lựa trình diễn. Siêu mẫu cũng muốn mở thêm nhiều sân chơi cho các bạn trẻ đam mê nghề, mang chuẩn quốc tế của sàn diễn thời trang trở lại. Nghĩa là người mẫu trình diễn trang phục chứ không phải trình diễn người.