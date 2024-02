Siêu mẫu Minh Tú dành trọn Tết 2024 cho gia đình, đi cùng 'người đặc biệt' xin chữ đầu Xuân

SVVN - Dành trọn cái Tết 2024 cho gia đình, Minh Tú cùng mẹ đã có những kỷ niệm đáng nhớ, một trong số đó là khoảnh khắc đi xin chữ đầu năm mới.

Tết là thời gian để chúng ta sum vầy và chung vui bên gia đình, người thân của mình. Xuân dù mỗi năm mỗi khác nhưng sự yêu thương và gắn kết của gia đình cần thiết. Vì vậy, Minh Tú chia sẻ, cô luôn cố gắng sắp xếp công việc để dành trọn thời gian bên gia đình trong suốt mỗi dịp Tết nguyên đán.

Mình Tú và mẹ đã lưu lại những khoảnh khắc thân thiết và vui tươi trong dịp đầu năm mới với bộ ảnh du Xuân. Cả hai đã chọn áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam cùng nhau xuống phố xin chữ đầu năm. Với mong ước cả năm gia đình bình an, nhiều sức khoẻ và sung túc. "Dì Hoa" xin chữ "An", mong cầu cho gia đình được an yên, đó cũng là tâm nguyện của những bà mẹ, chỉ mong cầu gia đình ai nấy đều bình an, hạnh phúc.

Mình Tú bất ngờ khi được người nghệ nhân trẻ tặng chữ "Gia". Đó có nghĩa là gia đình sum vầy bên nhau, ngoài ra còn có nghĩa là xinh đẹp, ưu tú. Biết đâu đây là 'tín hiệu vũ trụ' năm nay cô nàng sẽ có một gia đình nhỏ cho riêng mình trong năm nay.

"Mẹ Tú rất thích chụp hình áo dài Tết, đây là niềm ước mơ từ nhỏ của mẹ. Tú rất xúc động khi nghe mẹ chia sẻ và quyết định cùng mẹ lưu lại khoảnh khắc đáng yêu này. Nhân dịp năm mới, Tú xin kính chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, luôn gặp may mắn, thành công trong cuộc sống và đặc biệt là ý như vạn sự”, đó cũng là chia sẻ của Minh Tú khi dẫn mẹ đi chơi dịp Tết này.

Trước đó, Minh Tú còn gây xúc động khi có bài viết chia sẻ về kỷ niệm đi chợ Tết những ngày cuối năm cùng mẹ. Trên trang cá nhân của mình, Minh Tú chia sẻ: “Đứa con gái nhỏ ngày nào chạy theo mẹ đi những phiên chợ Tết, thích mắt bởi muôn vàn sắc màu, bánh kẹo ngày Tết nay đã trưởng thành. Chợ vẫn còn đó, chỉ có chút khác đi, giờ này Tú đi chợ không phải để mua bánh, mua kẹo mà tìm lại ký ức xưa, để ghi lại những kỷ niệm thật đẹp cùng mẹ, để gìn giữ chút hương vị Tết xưa”.

Minh Tú là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, cô luôn nhận được tình cảm của người hâm mộ bằng sự lao động chăm chỉ, đem đến nguồn năng lượng tươi vui và tích cực bên cạnh sự tình cảm và sâu sắc. Năm 2023, gia đình Minh Tú có nhiều biến cố lớn, bản thân Minh Tú cũng liên tiếp gặp nhiều sự cố không may mắn trong công việc ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Tuy nhiên, người đẹp 9X vẫn lạc quan, yêu đời và đón nhận sự yêu thương lớn từ đồng nghiệp, người hâm mộ. Cô và bạn trai lâu năm cũng đã công bố màn cầu hôn đặc biệt, hứa hẹn sẽ có đám cưới ngập tràn yêu thương trong thời gian tới.