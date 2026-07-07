Sinh viên Chương trình Tiên tiến Quản trị Kinh doanh Quốc tế FTU: Tự tin khẳng định năng lực trên bản đồ toàn cầu

SVO - Từ những tập đoàn đa quốc gia, quỹ đầu tư hàng đầu, tổ chức quốc tế đến các trường đại học danh tiếng thế giới, nhiều thế hệ cựu sinh viên Chương trình Tiên tiến Quản trị Kinh doanh Quốc tế (CTTT QTKDQT), khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Ngoại thương (FTU) đang từng bước khẳng định năng lực trong môi trường toàn cầu. Những dấu ấn đó phản ánh hiệu quả của mô hình đào tạo theo chuẩn quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa học thuật, thực tiễn và hội nhập.

Từ giảng đường FTU đến các trường đại học và doanh nghiệp quốc tế



Theo khảo sát với 124 cựu sinh viên Chương trình Tiên tiến Quản trị Kinh doanh Quốc tế, hiện có 30 cựu sinh viên đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, trải rộng tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Anh, Pháp, Hà Lan, Na Uy, Singapore, Nhật Bản, Australia và Hoa Kỳ.

Đáng chú ý, 66/124 cựu sinh viên đã hoặc đang theo học các chương trình sau đại học tại nhiều trường đại học hàng đầu thế giới như Stanford University, Harvard University, Purdue University, University of Manchester, Northwestern University, BI Norwegian Business School, Edinburgh Business School, University of New South Wales, Lund University, Hong Kong Polytechnic University, University of Leeds và University of Bath.

Không chỉ tiếp tục học tập ở môi trường quốc tế, nhiều cựu sinh viên còn đảm nhiệm những vị trí chuyên môn tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu trên thế giới trong nhiều lĩnh vực như tư vấn chiến lược, tài chính đầu tư, quản trị sản phẩm, phân tích dữ liệu, công nghệ sinh học, ngoại giao và truyền thông quốc tế.

Trong đó, Trần Mai Anh (K49) hiện là VP & Head of Nordics tại Telenor (Na Uy); Nguyễn Bảo Tuấn (K50) là Project Manager tại Asilla Inc., startup công nghệ phát triển giải pháp AI cho doanh nghiệp và cơ quan chính phủ Nhật Bản; Lê Huy Hoàng (K51) giữ vị trí Associate tại Green Giraffe (Pháp), doanh nghiệp tư vấn tài chính trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng.

Bùi Thiên Hương (K53) hiện là Global Product Manager tại Versuni/Philips (Hà Lan); Lê Tuấn Trung (K53) là Investor tại Warburg Pincus Singapore, một trong những quỹ đầu tư tư nhân lớn trên thế giới; Đặng Quang Huy (K51) là Statistician tại Moderna (Hoa Kỳ), tham gia phát triển các giải pháp thống kê phục vụ nghiên cứu dược phẩm.

Bên cạnh đó, Phạm Linh (K53) và Dũng Nguyễn (K59) đang làm việc tại Boston Consulting Group (BCG) ở Hoa Kỳ và Singapore; Nguyễn Phương Nga (K51) là Product Manager tại Impact Cube (Vương quốc Anh); Trần Bảo Anh (K54) giữ vị trí Tax Senior tại Wright Ford Young & Co (Hoa Kỳ); Nguyễn Hà Ngân (K54) là Business Data Analyst tại Atos Medical AB (Thụy Điển).

Ở lĩnh vực đối ngoại, Nguyễn Hương Trà (K53) hiện là Campaign Manager tại Đại sứ quán Anh, từng tham gia điều phối chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng Anh và triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Khẳng định năng lực tại các doanh nghiệp hàng đầu và trên hành trình khởi nghiệp

Bên cạnh những cựu sinh viên làm việc ở nước ngoài, nhiều thế hệ sinh viên của chương trình cũng đang giữ các vị trí quản lý, chuyên gia tại những doanh nghiệp lớn trong nước và khu vực.

Nguyễn Thị Phương Thảo (K54) hiện là Senior Sales Manager tại P&G; Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (K56) là Brand Manager tại L’Oréal; Trần Phương Uyên (K57) phụ trách các dự án chuyển đổi số nhân sự tại Nestlé; Nguyễn Lê Tuấn (K59) là Consulting Analyst tại Deloitte SEA. Nhiều cựu sinh viên khác hiện đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm, trưởng hoặc phó phòng, chuyên gia và thành viên ban lãnh đạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tinh thần đổi mới sáng tạo cũng được thể hiện qua nhiều dự án khởi nghiệp. Phạm Minh Quang (K51) là Founder & CEO Tomorrow Marketers với hơn một thập kỷ xây dựng cộng đồng đào tạo trong lĩnh vực Marketing, Data và AI; Lưu Tuấn Thành (K54) sáng lập AnalytIQ Solutions LLC tại Hoa Kỳ; Lê Thị Tố Như (K52) thành lập dự án chăm sóc sức khỏe tinh thần “Lắng và Chạm” dành cho phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thanh Nhàn (K57) là thành viên Hội đồng Thành viên Citrus Media Việt Nam. Ngoài ra, nhiều cựu sinh viên đang điều hành doanh nghiệp gia đình hoặc doanh nghiệp do chính mình sáng lập.

Tiếp tục chinh phục các học bổng và môi trường học thuật hàng đầu thế giới

Nhiều cựu sinh viên của chương trình tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và học thuật tại các trường đại học có uy tín quốc tế.

Bùi Phú Khang (K59) nhận học bổng tiến sĩ toàn phần tại Purdue University; Đặng Thu Trang (K50) giành Hong Kong PhD Fellowship Scheme - một trong những học bổng tiến sĩ cạnh tranh nhất châu Á; Tạ Ngọc Ánh (K54), sau bốn năm làm việc tại Boston Consulting Group, đã trúng tuyển Stanford University.

Cùng với đó, Nguyễn Thùy Trinh (K54) hiện là nghiên cứu sinh tại University of New South Wales (Australia); Đặng Vũ Duy Hưng (K56) đang nghiên cứu tại Edinburgh Business School, Heriot-Watt University (Scotland); Đặng Ngọc Huyền (K57) là Research Coordinator tại University of Melbourne (Australia). Nhiều cựu sinh viên khác cũng đang theo học thạc sĩ, tiến sĩ với các học bổng giá trị tại nhiều trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới.

Môi trường đào tạo chuẩn quốc tế tạo nền tảng hội nhập

Theo đại diện chương trình, những kết quả của các thế hệ cựu sinh viên được xây dựng từ một môi trường đào tạo theo định hướng quốc tế.

Gần như 100% học phần được giảng dạy bằng tiếng Anh. Chương trình được chuyển giao từ trường Kinh tế và Kinh doanh, Đại học Tổng hợp Bang California Fullerton (Hoa Kỳ) - đơn vị đạt kiểm định AACSB, thuộc nhóm khoảng 6% trường kinh doanh trên thế giới đạt chuẩn này.

Mỗi khóa học có hơn 10 lượt giáo sư quốc tế trực tiếp giảng dạy; sinh viên được học tập, thực hành cùng hơn 20 chuyên gia doanh nghiệp đầu ngành, đồng thời tiếp cận mạng lưới đối tác rộng khắp gồm nhiều doanh nghiệp lớn như FPT, Shopee, EY, PepsiCo, McKinsey cùng nhiều đối tác quốc tế.

Bên cạnh chương trình đào tạo, sinh viên còn ghi dấu ấn trong hoạt động nghiên cứu khoa học và các cuộc thi chuyên môn. Sinh viên CTTT QTKDQT chiếm tỷ trọng lớn về số lượng giải thưởng nghiên cứu khoa học ở cấp Khoa, cấp Trường và cấp Bộ, đồng thời là nhóm có nhiều công bố khoa học quốc tế cùng giảng viên nhất trong toàn Khoa Quản trị Kinh doanh.

Những thành tích tiêu biểu gồm Quán quân ESG Challenge 2025, Quán quân I-Invest 2026, Quán quân Social Business Creation tại Canada, Giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Đặc biệt, 45% sinh viên tốt nghiệp đạt loại Xuất sắc.

Bên cạnh kết quả học tập, các thành tích trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi chuyên môn phản ánh quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên Chương trình Tiên tiến Quản trị Kinh doanh Quốc tế. Theo đại diện chương trình, nhiều thế hệ cựu sinh viên hiện đang học tập và làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức và trường đại học ở nhiều quốc gia, góp phần khẳng định sự hiện diện của nguồn nhân lực trẻ Việt Nam trong môi trường học thuật và nghề nghiệp quốc tế.