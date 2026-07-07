Học nhiều ngành ‘hot’ tại PTIT có cơ hội nhận học bổng theo Nghị định 179

SVO - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa công bố danh mục 20 ngành và chương trình đào tạo dự kiến được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Danh mục tập trung vào các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, trong đó có nhiều ngành đang thu hút thí sinh như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và an toàn thông tin.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) vừa ban hành thông báo về danh mục các ngành và chương trình đào tạo dự kiến được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Danh mục được xây dựng trên cơ sở Nghị định 179 của Chính phủ và Quyết định 1826 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

﻿20 ngành, chương trình đào tạo của PTIT dự kiến được hưởng học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP.

Theo thông báo, PTIT dự kiến có 20 ngành và chương trình đào tạo thuộc diện được xét hưởng học bổng. Các chương trình trải rộng từ hệ đào tạo tài năng, chương trình đại trà, chương trình tuyển sinh mới năm 2026 đến các chương trình chất lượng cao, đặc thù.

Ở nhóm chương trình đào tạo tài năng - thạc sĩ tích hợp cử nhân, Học viện đưa vào danh sách 5 chương trình gồm: Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật viễn thông và Kỹ thuật điện tử.

Đối với hệ đào tạo đại trà, nhiều ngành mũi nhọn của PTIT xuất hiện trong danh mục như Kỹ thuật Điện tử viễn thông, Trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT), Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa, Công nghệ vi mạch bán dẫn, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu và Kỹ thuật dữ liệu. Trong đó, ngành Công nghệ vi mạch bán dẫn là dự kiến áp dụng chính sách học bổng.

Giảng viên PTIT hướng dẫn sinh viên trong buổi học thực hành về công nghệ UAV và robot.

Hai chương trình tuyển sinh mới từ năm 2026 gồm Kỹ thuật Truyền thông Hàng không vũ trụ và UAV và Robot di động tự hành. Đây đều là các lĩnh vực gắn với định hướng phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và công nghệ chiến lược.

Ngoài ra, bốn chương trình chất lượng cao và đặc thù của Học viện cũng nằm trong danh mục dự kiến được hưởng chính sách, gồm Công nghệ thông tin chất lượng cao, An toàn thông tin chất lượng cao, Công nghệ thông tin Việt – Nhật và Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hiện đào tạo nhiều ngành thuộc nhóm kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Theo PTIT, tiêu chuẩn và điều kiện xét cấp học bổng sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP cùng các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Danh mục được công bố là căn cứ để người học và thí sinh tham khảo trong quá trình lựa chọn ngành học và theo dõi các hướng dẫn triển khai tiếp theo của Học viện.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hiện là một trong 5 cơ sở giáo dục đại học được định hướng phát triển thành trường đại học trọng điểm quốc gia về kỹ thuật và công nghệ, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số.

Giảng viên và sinh viên PTIT nghiên cứu, phát triển các mô hình robot tại Trung tâm Công nghệ Chiến lược Australia - Việt Nam.

Từ năm 2026, Học viện triển khai 5 chương trình đào tạo tài năng tích hợp cử nhân - thạc sĩ trong các lĩnh vực STEM, gồm Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử và Kỹ thuật viễn thông. Chương trình được thiết kế theo lộ trình khoảng 5 năm, cho phép người học hoàn thành đồng thời bậc cử nhân và thạc sĩ.

Theo Học viện, mô hình đào tạo này giúp rút ngắn thời gian học so với lộ trình truyền thống, đồng thời tăng cường hoạt động nghiên cứu và kết nối với doanh nghiệp ngay từ bậc đại học. Sinh viên có cơ hội tham gia các dự án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thực hành tại hệ thống phòng thí nghiệm của Học viện.

Bên cạnh đó, PTIT cũng triển khai các chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên theo học chương trình tài năng, bao gồm học bổng đầu vào cùng các cơ hội hỗ trợ nghiên cứu, trao đổi quốc tế và phát triển học thuật theo quy định của Học viện.