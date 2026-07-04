HCCP mở rộng đào tạo ngành Chăm sóc sắc đẹp và Tiếng Hàn Quốc, gia tăng cơ hội nghề nghiệp cho người học

SVO - Trước nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động trong lĩnh vực làm đẹp và hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) tuyển sinh hai ngành mới: Chăm sóc sắc đẹp và Tiếng Hàn Quốc. Không chỉ đón đầu xu hướng nhân lực, hai chương trình đào tạo còn được xây dựng trên nền tảng thế mạnh đặc trưng của nhà trường, tạo lợi thế cạnh tranh cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên ngành Chăm sóc sắc đẹp của trường

Đào tạo Chăm sóc sắc đẹp trên nền tảng khoa học sức khỏe

Trong bối cảnh ngành công nghiệp làm đẹp ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, người làm nghề không chỉ cần thành thạo kỹ thuật mà còn phải hiểu rõ đặc điểm sinh lý làn da, nguyên lý tác động của mỹ phẩm, dược mỹ phẩm và các tiêu chuẩn an toàn trong chăm sóc khách hàng. Đây cũng là yêu cầu ngày càng được các cơ sở làm đẹp chất lượng cao đặt lên hàng đầu.

Học viên ngành Chăm sóc sắc đẹp của trường trong giờ thực hành chăm sóc da

Phát huy thế mạnh của một cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương xây dựng chương trình Chăm sóc sắc đẹp theo hướng tích hợp kỹ thuật thẩm mỹ hiện đại với nền tảng khoa học sức khỏe và tri thức Dược học chuyên ngành. Bên cạnh việc rèn luyện các kỹ năng chăm sóc da, điều trị, tư vấn và sử dụng công nghệ làm đẹp, sinh viên còn được trang bị kiến thức về giải phẫu và sinh lý da, dược mỹ phẩm, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn trong quy trình chăm sóc và đánh giá tình trạng da để lựa chọn giải pháp phù hợp.

﻿Học viên ngành Chăm sóc sắc đẹp của trường trong giờ thực hành chăm sóc tóc

Đây là điểm khác biệt của HCCP, giúp người học không chỉ biết thực hiện kỹ thuật mà còn hiểu bản chất khoa học của từng quy trình chăm sóc, từ đó nâng cao hiệu quả dịch vụ, hạn chế rủi ro và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các spa, thẩm mỹ viện, cơ sở chăm sóc sắc đẹp và doanh nghiệp trong lĩnh vực dược mỹ phẩm.

Cùng với chương trình đào tạo, nhà trường đầu tư hệ thống phòng thực hành, thiết bị chuyên ngành hiện đại, tăng cường thời lượng thực hành và trải nghiệm nghề nghiệp, giúp người học sớm hình thành năng lực nghề, sẵn sàng làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Học viên ngành Chăm sóc sắc đẹp của trường trong giờ thực hành trang điểm cá nhân

Học viên ngành Chăm sóc sắc đẹp của trường trong giờ học lý thuyết

Tiếng Hàn Quốc gắn với cơ hội học tập và việc làm quốc tế

Trong bối cảnh làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu về nguồn nhân lực thành thạo tiếng Hàn, am hiểu văn hóa và tác phong làm việc quốc tế không ngừng gia tăng. Nắm bắt xu hướng đó, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương xây dựng chương trình đào tạo ngành Tiếng Hàn Quốc theo định hướng ngoại ngữ gắn với nghề nghiệp và hội nhập quốc tế, giúp người học không chỉ giỏi ngôn ngữ mà còn sẵn sàng tham gia thị trường lao động.

Điểm nổi bật của chương trình là mạng lưới hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng. HCCP đã thiết lập quan hệ hợp tác với Đại học Nữ sinh Busan, Đại học Catholic Sangji và Đại học Chungnam (Hàn Quốc), tạo điều kiện để người học được tham gia các chương trình giao lưu học thuật, trải nghiệm văn hóa, thực tập và tiếp cận môi trường học tập, làm việc theo chuẩn quốc tế.

HCCP phối hợp với công ty DAKO và Trường Đại học Catholic Sangji Hàn Quốc tổ chức Hội thảo Du học và trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại trường

Ký kết hợp tác giữa HCCP và Kyungnam (Hàn Quốc)

Song song với việc phát triển toàn diện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, chương trình đào tạo còn chú trọng bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, tác phong công nghiệp và hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây là những năng lực giúp sinh viên dễ dàng thích ứng với yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp.

Với định hướng đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường – đối tác quốc tế – doanh nghiệp, HCCP không chỉ trang bị cho người học năng lực ngoại ngữ mà còn mở ra lộ trình phát triển nghề nghiệp và hội nhập quốc tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Học sinh lớp Trung cấp Tiếng Hàn Quốc trong giờ học thực hành Tiếng

Học gắn với thực tiễn, sẵn sàng gia nhập thị trường lao động

Với cả hai ngành đào tạo, HCCP chú trọng mô hình "học đi đôi với hành", tăng cường thực hành, kết nối doanh nghiệp và đổi mới phương pháp giảng dạy. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại giúp sinh viên phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề và năng lực thích ứng với môi trường làm việc thực tế.

Theo định hướng của nhà trường, mục tiêu không chỉ là đào tạo người học có bằng cấp mà còn trang bị năng lực để có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Tuyển sinh rộng mở

Năm 2026, HCCP dành chỉ tiêu tuyển sinh lớn cho hai ngành Chăm sóc sắc đẹp và Tiếng Hàn Quốc. Nhà trường áp dụng phương thức xét tuyển thuận lợi đối với thí sinh tốt nghiệp THCS trở lên, đồng thời triển khai nhiều hình thức đăng ký trực tuyến và trực tiếp, tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường đào tạo nghề chất lượng và sớm xây dựng lộ trình nghề nghiệp.

Với lợi thế đào tạo dựa trên nền tảng khoa học sức khỏe, mạng lưới hợp tác quốc tế và định hướng gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp, HCCP đang tạo nên dấu ấn riêng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập.