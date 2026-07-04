Thủ khoa tổ hợp A00 Hà Nội, Á khoa toàn quốc Nguyễn Đăng Nhật: Từng hạ mục tiêu vì liên tiếp thi thử không như ý

SVO - Nguyễn Đăng Nhật (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quốc Oai) trở thành Á khoa toàn quốc khối A00, đồng thời là Thủ khoa tổ hợp A00 TP. Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Với 29,75 điểm, gồm hai điểm 10 ở môn Toán và Hóa học, cùng 9,75 điểm môn Vật lí, nam sinh cho biết, kết quả này đến sau quá trình ôn tập có nhiều thời điểm chưa đạt kỳ vọng, đặc biệt ở các kỳ thi thử.

"Có lúc nghĩ mình sẽ không thể đạt được mục tiêu đã đặt ra"

Đạt 29,75 điểm tổ hợp A00, với hai điểm 10 ở môn Toán và Hóa học, cùng 9,75 điểm môn Vật lí, Nguyễn Đăng Nhật đồng thời trở thành Thủ khoa khối A00 của Hà Nội và Á khoa toàn quốc. Tuy nhiên, hành trình ôn thi của Nhật không diễn ra thuận lợi ngay từ đầu.

Nguyễn Đăng Nhật - Á khoa toàn quốc và Thủ khoa tổ hợp A00 TP. Hà Nội, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhật kể, trong suốt giai đoạn ôn thi, đặc biệt ở các kỳ thi thử của trường và Sở Giáo dục và Đào tạo, Nhật chưa lần nào đạt được mức điểm như kỳ vọng. Việc liên tiếp không đạt mục tiêu khiến nam sinh có thời điểm nghi ngờ năng lực của bản thân, thậm chí phải điều chỉnh mục tiêu xuống thấp hơn.

Theo Nhật, bước ngoặt đến ở giai đoạn nước rút, khi những lời động viên từ gia đình, thầy cô và bạn bè giúp nam sinh dần lấy lại sự bình tĩnh. Thay vì tiếp tục lo lắng về điểm số, Nhật tập trung hoàn thành kế hoạch học tập từng ngày và tự nhủ, chỉ cần cố gắng hết sức, kết quả sẽ phản ánh đúng quá trình mình đã nỗ lực.

Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm động lực để Đăng Nhật nỗ lực chinh phục những mục tiêu học tập.

Khi tra cứu điểm thi, Nhật bất ngờ với kết quả đạt được. Người đầu tiên Nhật chia sẻ niềm vui là bố mẹ và chị gái - những người luôn đồng hành cùng nam sinh trong suốt chặng đường ôn thi. Ngay sau đó, Nhật gửi kết quả cho thầy cô, như một lời cảm ơn dành cho những người đã luôn tin tưởng cậu học trò.

Hiểu bản chất, trước khi chinh phục điểm số

Nếu nhiều người hình dung thủ khoa là những học sinh dành hàng chục giờ mỗi ngày bên bàn học, thì Đăng Nhật lại lựa chọn cách học khác: Chia thời gian học thành những khoảng tập trung cao độ. Khi cảm thấy mệt, Nhật nghỉ khoảng 5 - 10 phút rồi mới tiếp tục. Theo Nhật, duy trì sự tỉnh táo quan trọng hơn việc cố ngồi học khi cơ thể đã quá tải.

Điều Nhật chú trọng là hiểu bản chất của từng dạng bài. Thay vì chỉ ghi nhớ lời giải, nam sinh luôn tự đặt thêm câu hỏi: "Vì sao lại phải làm như vậy?".

"Mình thường nhờ bạn bè hoặc tìm lời giải trên mạng. Nhưng điều quan trọng không phải là biết đáp án, mà phải hiểu vì sao người ta lại nghĩ ra cách giải đó. Khi hiểu được tư duy phía sau, mình sẽ vận dụng được vào những bài khác", Nhật nói.

Đăng Nhật cho rằng, học hiệu quả không nằm ở thời lượng, mà ở sự tập trung và phân bổ thời gian hợp lý.

Lịch học của nam sinh khá đều đặn: Buổi sáng học trên lớp, buổi chiều học thêm, buổi tối tự học. Xen giữa các buổi ôn tập là thời gian xem phim hoặc nghe nhạc để giải tỏa căng thẳng và giữ tinh thần ổn định trong suốt quá trình ôn thi.

"Học đâu chắc đấy, đừng tự tạo áp lực cho mình"

Sau khi hoàn thành kỳ thi, Đăng Nhật dự định đăng ký vào ngành Khoa học Máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhật chưa ấn định một nghề nghiệp cụ thể cho tương lai, nhưng tin rằng quá trình học tập và trải nghiệm sẽ giúp bản thân tìm được con đường phù hợp.

Nhìn lại hành trình của chính mình, điều nam sinh muốn nhắn gửi tới các sĩ tử khóa sau không phải là bí quyết đạt điểm cao mà là cách giữ bình tĩnh trước áp lực.

"Đừng nhìn người khác khoe đã học xong chương trình mà vội chạy theo. Hãy cứ học một cách bình tĩnh, học đâu chắc đấy. Khi kiến thức đủ vững, các bạn sẽ tự tin hơn và không phải ôn đi ôn lại quá nhiều", Nhật chia sẻ.

Đăng Nhật (hàng dưới, ngoài cùng bên trái) cùng tập thể lớp 12A1, Trường THPT Quốc Oai - nơi đồng hành cùng nam sinh trong ba năm học THPT.

Từ những lần chưa đạt kỳ vọng ở các kỳ thi thử đến kết quả 29,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đăng Nhật cho rằng, việc học chắc kiến thức, hiểu bản chất và giữ vững tâm lý trong quá trình ôn tập là những yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu.