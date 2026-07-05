Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên mở rộng cơ hội học song bằng, tăng lợi thế nghề nghiệp cho sinh viên

SVO - Trong bối cảnh tiếng Anh và năng lực liên ngành ngày càng trở thành yêu cầu của nguồn nhân lực giáo dục, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS) triển khai thí điểm đào tạo song bằng ở một số ngành đặc thù. Sinh viên các chương trình đào tạo định hướng giảng dạy được học thêm ngành Ngôn ngữ Anh và giảm 50% học phí theo quy định. PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đề án nhằm giúp sinh viên nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo lợi thế nghề nghiệp.

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đẩy mạnh đổi mới mô hình đào tạo, mở rộng cơ hội học tập linh hoạt cho sinh viên.

Đào tạo đại học phải đi trước một bước

Thưa PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng, vì sao Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên lựa chọn triển khai Đề án thí điểm học cùng lúc hai văn bằng trong giai đoạn hiện nay?

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng: Giáo dục đại học đang đứng trước những thay đổi rất nhanh. Thị trường lao động hiện nay không chỉ cần người học có một văn bằng chuyên môn mà còn cần những cử nhân có khả năng thích ứng, có ngoại ngữ, năng lực số, tư duy liên ngành và khả năng học tập suốt đời.

Những chủ trương lớn gần đây của Đảng, Nhà nước đều đặt ra yêu cầu rất rõ về đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế. Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo nhấn mạnh yêu cầu hiện đại hóa giáo dục đại học, phát triển đội ngũ nhà giáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược trong phát triển quốc gia.

Từ thực tiễn đó, chúng tôi cho rằng đào tạo đại học phải đi trước một bước. Nhà trường cần tạo điều kiện để sinh viên không chỉ học tốt một ngành mà còn có thể mở rộng năng lực sang các lĩnh vực bổ trợ, đặc biệt là ngoại ngữ và công nghệ. Đề án thí điểm học cùng lúc hai văn bằng chính là một bước cụ thể theo định hướng đó.

“Một văn bằng chuyên môn là cần thiết, nhưng chưa đủ”

Quyết định số 1048/QĐ-ĐHKH của nhà trường có điểm gì đáng chú ý đối với sinh viên, thưa thầy?

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng: Ngày 12/5/2026, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1048/QĐ-ĐHKH phê duyệt Đề án thí điểm triển khai học cùng lúc hai văn bằng đối với một số chương trình đào tạo đặc thù của trường. Đề án nhằm tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội sở hữu hai bằng cử nhân chính quy trong thời gian tối ưu hơn thông qua cơ chế công nhận, chuyển đổi tín chỉ giữa các học phần tương đương.

Điều quan trọng là Đề án không chỉ mở thêm một lựa chọn học tập mà còn hướng đến đa dạng hóa năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. Một văn bằng chuyên môn là cần thiết, nhưng trong bối cảnh hiện nay, nhiều vị trí việc làm đòi hỏi thêm ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy liên ngành và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới.

Vì vậy, chính sách học cùng lúc hai văn bằng được thiết kế để sinh viên chủ động xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp ngay từ khi còn học đại học.

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

Sinh viên định hướng giảng dạy có cơ hội học thêm ngành Ngôn ngữ Anh, giảm 50% học phí

Một điểm được nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm là chính sách dành cho sinh viên các chương trình đào tạo định hướng giảng dạy. Thầy có thể nói rõ hơn về nội dung này?

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng: Theo Đề án, sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo định hướng giảng dạy tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, nếu đã tích lũy tối thiểu 40 tín chỉ tại thời điểm đăng ký (tương ứng từ năm thứ hai trở lên), có thể đăng ký học cùng lúc chương trình thứ hai là ngành Ngôn ngữ Anh.

Khi đăng ký chương trình thứ hai, sinh viên được giảm 50% học phí đối với các học phần thuộc chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh không trùng với các học phần của ngành học thứ nhất. Đây là chính sách hỗ trợ thiết thực, giúp sinh viên giảm áp lực tài chính, đồng thời có cơ hội mở rộng năng lực nghề nghiệp.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến nhóm sinh viên định hướng giảng dạy vì đây là lực lượng có thể trở thành giáo viên, giảng viên và những người làm công tác giáo dục trong tương lai. Khi vừa có bằng chuyên ngành, vừa có thêm bằng Ngôn ngữ Anh, đồng thời bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định, các em sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn trên thị trường lao động.

Năng lực tiếng Anh là lợi thế quan trọng đối với sinh viên định hướng giảng dạy trong bối cảnh giáo dục hội nhập.

Tiếng Anh đang trở thành năng lực chiến lược trong trường học

Theo thầy, chính sách học thêm ngành Ngôn ngữ Anh có liên hệ như thế nào với chủ trương đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học?

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng: Đây là điểm rất quan trọng. Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Định hướng này cho thấy tiếng Anh đang dần trở thành năng lực nền tảng trong môi trường giáo dục, không chỉ phục vụ giao tiếp mà còn đáp ứng yêu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục.

Bên cạnh đó, Nghị định số 222/2025/NĐ-CP quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động dạy học bằng ngoại ngữ theo hướng chuẩn hóa, có điều kiện và bảo đảm chất lượng.

Điều đó có nghĩa là giáo viên tương lai không thể chỉ giỏi chuyên môn theo nghĩa truyền thống. Các em cần có khả năng tiếp cận học liệu quốc tế, khai thác tài nguyên số, sử dụng tiếng Anh trong môi trường giáo dục song ngữ, quốc tế và đổi mới phương pháp dạy học. Việc học thêm ngành Ngôn ngữ Anh chính là một bước chuẩn bị sớm cho yêu cầu đó.

Từ định hướng giảng dạy đến “lợi thế ba chiều”

Thưa thầy, mô hình đào tạo này mang lại những lợi thế gì cho sinh viên sau khi tốt nghiệp?

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng: Tôi cho rằng có thể gọi đây là “lợi thế ba chiều”: chuyên môn - ngoại ngữ - sư phạm.

Sinh viên các chương trình đào tạo định hướng giảng dạy trước hết được trang bị kiến thức chuyên môn của ngành học, như Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Sinh học và Văn học. Đồng thời, các em được rèn luyện kỹ năng giảng dạy, phương pháp sư phạm, ứng dụng công nghệ dạy học hiện đại và kỹ năng xử lý tình huống giáo dục.

Khi học thêm ngành Ngôn ngữ Anh, năng lực nghề nghiệp của sinh viên được mở rộng rõ rệt. Các em có thể làm việc tại các trường phổ thông, trường song ngữ, trường quốc tế, trung tâm giáo dục chất lượng cao, tham gia các dự án giáo dục, biên soạn học liệu, truyền thông giáo dục hoặc tiếp tục học ở bậc cao hơn.

Đặc biệt, trong quá trình học, sinh viên có nhu cầu có thể đăng ký các lớp định hướng nghiệp vụ sư phạm để hoàn thiện hồ sơ nghề nghiệp. Hiện đã có hơn 500 sinh viên theo học các lớp này tại Trường Đại học Khoa học; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp, bảo đảm giá trị pháp lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sinh viên định hướng giảng dạy được rèn luyện chuyên môn, kỹ năng chuyên môn và năng lực thích ứng với môi trường giáo dục hiện đại.

Không chỉ tuyển sinh một ngành học, mà tư vấn một lộ trình phát triển

Thưa thầy, trong bối cảnh tuyển sinh năm 2026, nhà trường kỳ vọng chính sách này sẽ mang đến những giá trị gì cho thí sinh và phụ huynh?

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng: Thí sinh hiện nay không chỉ quan tâm đến tên ngành hay điểm chuẩn. Các em và phụ huynh ngày càng chú trọng hơn đến lộ trình học tập, cơ hội phát triển năng lực, khả năng học thêm, học tiếp, thực tập, việc làm và khả năng thích ứng lâu dài.

Với chính sách đào tạo song bằng, chúng tôi muốn gửi tới thí sinh một thông điệp: khi lựa chọn Trường Đại học Khoa học, các em không chỉ chọn một ngành học mà còn lựa chọn một lộ trình phát triển năng lực. Một sinh viên yêu thích nghề giáo có thể bắt đầu với ngành chuyên môn phù hợp, sau đó học thêm ngành Ngôn ngữ Anh, bổ sung nghiệp vụ sư phạm và từng bước xây dựng hồ sơ nghề nghiệp theo hướng hội nhập.

Điều này cũng phù hợp với tinh thần Kết luận số 91-KL/TW về tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Vì vậy, tuyển sinh không chỉ là giới thiệu ngành học mà còn là quá trình đồng hành, tư vấn để thí sinh hiểu bản thân, hiểu ngành, nắm bắt xu thế nghề nghiệp và lựa chọn con đường phát triển phù hợp.

TNUS đẩy mạnh tư vấn tuyển sinh theo hướng đồng hành cùng thí sinh trong lựa chọn ngành học và lộ trình nghề nghiệp.

“Giá trị của chính sách nằm ở lợi ích thực tế cho người học”

Thưa thầy, nhà trường sẽ triển khai Đề án như thế nào để sinh viên có thể tiếp cận và thụ hưởng chính sách một cách thuận lợi, hiệu quả?

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng: Một chính sách đào tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi mang lại giá trị thiết thực cho người học và có cơ chế triển khai rõ ràng.

Theo Đề án, các đơn vị trong trường được phân công nhiệm vụ cụ thể. Phòng Đào tạo chủ trì hướng dẫn sinh viên hoàn thiện hồ sơ, tham mưu các quyết định về xét miễn và công nhận học phần; Phòng Khảo thí và Quản lý người học thực hiện nhập điểm, quản lý kết quả học tập; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phối hợp xây dựng cơ chế nhận diện mã học phần phục vụ tính học phí; các khoa, bộ môn, viện tổ chức tư vấn, truyền thông, hỗ trợ sinh viên đăng ký; Phòng Tài chính và Cơ sở vật chất thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo quy định.

Chúng tôi mong muốn sinh viên được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi, minh bạch và có định hướng. Các em cần được tư vấn đầy đủ để lựa chọn lộ trình phù hợp với năng lực, điều kiện học tập và mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Trường đại học phải giúp sinh viên thiết kế tương lai

Có thể hiểu đây là một bước đi trong chiến lược đổi mới đào tạo của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, thưa thầy?

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng: Đúng vậy. Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đang chuyển mạnh từ tư duy đào tạo đơn ngành sang tư duy đào tạo mở, linh hoạt và liên ngành. Đây là xu hướng tất yếu của giáo dục đại học hiện đại.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế, sinh viên tốt nghiệp cần có khả năng học tập suốt đời, làm việc trong môi trường đa dạng, sử dụng công nghệ, sử dụng ngoại ngữ và chuyển hóa tri thức thành năng lực nghề nghiệp. Nhà trường không chỉ cấp bằng mà còn phải giúp sinh viên thiết kế tương lai.

Đó cũng là lý do chúng tôi triển khai các chương trình đào tạo mới, các định hướng nghề nghiệp mới và các chính sách hỗ trợ người học. Đối với các chương trình đào tạo định hướng giảng dạy, việc kết hợp chuyên môn với ngành Ngôn ngữ Anh và nghiệp vụ sư phạm là một định hướng có ý nghĩa lâu dài.

Chính sách đào tạo linh hoạt giúp sinh viên TNUS gia tăng lợi thế nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Kỳ vọng tạo điểm nhấn tuyển sinh năm 2026

Thưa thầy, thầy kỳ vọng chính sách này sẽ tạo tác động như thế nào trong mùa tuyển sinh năm 2026?

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng: Tôi kỳ vọng chính sách này sẽ giúp thí sinh và phụ huynh thấy rõ hơn giá trị của việc lựa chọn Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Chúng tôi không chỉ đào tạo theo các chương trình hiện có mà luôn nỗ lực mở rộng cơ hội cho người học. Đối với sinh viên các chương trình đào tạo định hướng giảng dạy, cơ hội học thêm ngành Ngôn ngữ Anh và được giảm 50% học phí là một điểm nhấn thiết thực. Chính sách này giúp sinh viên tiết kiệm chi phí, tối ưu thời gian học tập và nâng cao năng lực cạnh tranh nghề nghiệp.

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, nhà trường mong muốn đồng hành cùng thí sinh với tinh thần: chọn đúng ngành, học đúng năng lực, mở rộng cơ hội và tự tin hội nhập.