Sinh viên Đại học Thái Nguyên đã sẵn sàng tham gia Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

SVO - Vòng sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực miền Bắc dự kiến được tổ chức vào 29/07/2026 tại Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm thí sinh, trong đó có khá đông thí sinh đến từ các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên. Phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn nhanh anh Hà Thế Duy - Phó bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đoàn thanh niên - Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Anh đánh giá thế nào về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức?

Anh Hà Thế Duy: Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có uy tín hàng đầu, mang giá trị truyền thống và sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Điều tạo nên thương hiệu của cuộc thi không chỉ là việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao trí tuệ, nhân cách, bản lĩnh và tinh thần cống hiến vì cộng đồng. Đây cũng là những giá trị mà tổ chức Đoàn luôn hướng tới trong công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Đối với sinh viên Đại học Thái Nguyên, cuộc thi là một môi trường ý nghĩa để các em thể hiện bản thân, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sự tự tin và lan tỏa hình ảnh nữ sinh Việt Nam hiện đại – có tri thức, có trách nhiệm xã hội và giàu khát vọng cống hiến.

Anh Hà Thế Duy - Phó bí thư Đoàn Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đoàn thanh niên - Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Các tiêu chí của cuộc thi này có phù hợp với thí sinh đến từ Đại học Thái Nguyên không, thưa anh?

Anh Hà Thế Duy: Tôi cho rằng các tiêu chí của cuộc thi rất phù hợp với sinh viên Đại học Thái Nguyên. Là đại học vùng với nhiều trường đại học thành viên thuộc các lĩnh vực khác nhau, Đại học Thái Nguyên quy tụ đông đảo nữ sinh có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện, phong trào Đoàn – Hội và các hoạt động vì cộng đồng.

Những phẩm chất như tri thức, bản lĩnh, sự năng động, tinh thần nhân ái và khả năng thích ứng là những điểm mạnh của sinh viên Đại học Thái Nguyên. Đây cũng chính là những giá trị mà cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hướng đến trong việc tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt đại diện cho thế hệ phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo anh, tiêu chí nào của cuộc thi này khó nhất?

Anh Hà Thế Duy: Theo tôi, tiêu chí khó nhất không nằm ở vẻ đẹp ngoại hình mà ở khả năng hội tụ hài hòa giữa trí tuệ, bản lĩnh, kỹ năng ứng xử và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Đây là những phẩm chất không thể hình thành trong thời gian ngắn mà cần được bồi dưỡng qua quá trình học tập, rèn luyện và trải nghiệm thực tiễn.

Chính vì vậy, Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên luôn chú trọng xây dựng môi trường để sinh viên phát triển toàn diện, khuyến khích các em tham gia hoạt động xã hội, tình nguyện, nghiên cứu khoa học và các sân chơi phát triển kỹ năng nhằm hoàn thiện bản thân.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên (thứ 6 từ phải qua trái), nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2026 (thứ 6 từ trái qua phải) chụp ảnh cùng các đại biểu khách mời tại chương trình giao lưu giữa Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với sinh viên tại Thái Nguyên, ngày 09/06/2026 tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên..

Anh mong muốn thí sinh của mình đạt được những mục tiêu gì khi tham gia cuộc thi này?

Anh Hà Thế Duy: Chúng tôi mong muốn các em trước hết có thêm cơ hội trải nghiệm, trưởng thành và hoàn thiện bản thân thông qua một sân chơi uy tín cấp quốc gia. Cuộc thi sẽ giúp các em nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, làm việc nhóm, khả năng thích ứng và bản lĩnh trước công chúng.

Nếu đạt được những thành tích cao, đó sẽ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình và Đại học Thái Nguyên. Quan trọng hơn, các em sẽ trở thành những gương mặt truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ, góp phần quảng bá hình ảnh sinh viên Đại học Thái Nguyên đến với đông đảo công chúng.

Các thí sinh đến từ Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS).

Anh kỳ vọng gì vào các thí sinh đến từ đơn vị mình?

Anh Hà Thế Duy: Tôi kỳ vọng các em sẽ luôn giữ được sự tự tin, chân thành và bản sắc riêng của mình trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Dù kết quả như thế nào, điều quan trọng nhất là các em thể hiện được hình ảnh nữ sinh Đại học Thái Nguyên có tri thức, bản lĩnh, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Tôi tin rằng với nền tảng được học tập, rèn luyện trong môi trường đại học cùng sự đồng hành của tổ chức Đoàn, các thí sinh đến từ Đại học Thái Nguyên sẽ để lại những dấu ấn đẹp, góp phần khẳng định hình ảnh thế hệ sinh viên Việt Nam tự tin, hội nhập và luôn khát vọng cống hiến cho xã hội.

Trân trọng cảm ơn anh!