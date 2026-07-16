Nguyễn Đăng Tình - Từ giảng đường kỹ thuật đến những câu chuyện về nông nghiệp và môi trường

SVO - Tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường nhưng không trở thành kỹ sư, Nguyễn Đăng Tình lựa chọn gắn bó với truyền thông, báo chí và dẫn chương trình. Sau nhiều ngã rẽ, anh tìm thấy điểm giao giữa những lĩnh vực tưởng như khác biệt, để tiếp tục đồng hành với nông nghiệp và môi trường bằng tiếng nói, ngòi bút và những câu chuyện từ thực tiễn.

Từ giảng đường đến bước ngoặt nghề nghiệp

Năm 2021, Đăng Tình theo học ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa trong gia đình có bố mẹ và chị gái đều làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và thú y, anh sớm hình thành sự quan tâm đến môi trường từ những trải nghiệm gắn với đồng ruộng, trang trại và cuộc sống của người nông dân.

Đăng Tình tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

"Từ nhỏ, mình đã thích cây cối, thích tìm hiểu về tái chế và luôn đặt câu hỏi vì sao môi trường bị ô nhiễm, làm thế nào để rác thải có thể được tái chế thành những vật dụng có giá trị”, anh bày tỏ.

Trong thời gian học đại học, Đăng Tình làm thêm tại tổng đài Vinaphone. Công việc tiếp nhận và xử lý hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày giúp anh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng lắng nghe, kiểm soát cảm xúc và phản xạ tình huống.

Cuối năm 2023, anh lần đầu đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại sự kiện "Year End Party" của đơn vị. Những phản hồi tích cực sau chương trình đã thôi thúc anh theo học khóa đào tạo MC chuyên nghiệp tại Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse.

Những năm học tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đặt nền tảng cho hành trình gắn bó với lĩnh vực môi trường.

Dù gia đình mong muốn anh làm việc đúng chuyên ngành, Đăng Tình vẫn quyết định theo đuổi nghề dẫn chương trình để khám phá khả năng của bản thân.

Những trải nghiệm đầu tiên trên sân khấu

Cátsê đầu tiên của Đăng Tình là 800.000 đồng, sau gần 13 giờ làm việc liên tục. Kết thúc chương trình, cổ họng đau rát đến mức gần như không thể nói chuyện, khoản thu nhập đầu tiên từ nghề được anh dùng để mua thuốc.

"Lúc đó, mình hiểu rằng, phía sau ánh đèn sân khấu là rất nhiều áp lực và thử thách”, anh cho biết.

Những sân khấu đầu tiên mở ra một hướng đi mới ngoài chuyên ngành được đào tạo.

Những năm đầu theo nghề, anh nhiều lần mất giọng sau các chương trình kéo dài, đối mặt với lịch làm việc dày đặc và thu nhập chưa tương xứng với công sức. Tuy nhiên, chính quá trình ấy giúp anh tích lũy kinh nghiệm và từng bước khẳng định năng lực.

Năm 2025, Đăng Tình cùng người đồng hành giành ngôi Quán quân cuộc thi MC Truyền hình VTVCab do ST Lighthouse tổ chức. Với anh, danh hiệu này là dấu mốc ghi nhận sự nghiêm túc và kiên trì trên con đường đã chọn.

Điểm giao giữa môi trường, báo chí và truyền thông

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường năm 2025, Đăng Tình đứng trước lựa chọn giữa việc theo đuổi nghề dẫn chương trình hay trở lại với chuyên môn đã được đào tạo.

Trong thời gian học nghiệp vụ báo chí tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, anh nhận ra ba lĩnh vực mình theo đuổi có thể bổ trợ cho nhau.

Khoảnh khắc Đăng Tình nhận bằng tốt nghiệp.

Kiến thức về môi trường giúp anh hiểu bản chất của các vấn đề. Báo chí và truyền thông là cầu nối đưa những câu chuyện ấy đến với công chúng. Trong khi đó, kỹ năng dẫn chương trình giúp truyền tải thông tin bằng sự kết nối trực tiếp và gần gũi hơn với người nghe.

Tháng 4/2026, Đăng Tình trở thành phóng viên của Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đây cũng là thời điểm anh có cơ hội quay trở lại với lĩnh vực từng theo học, nhưng dưới góc nhìn của một người làm báo.

Đăng Tình đạt danh hiệu Quán quân MC Truyền hình VTVCab năm 2025.

Thay vì tiếp cận môi trường qua các mô hình hay bài giảng trên giảng đường, công việc mới đưa anh đến nhiều địa phương, gặp gỡ nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và những người đang trực tiếp làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

Trở về từ những chuyến đi

Những chuyến công tác trên cương vị phóng viên giúp Đăng Tình có thêm góc nhìn thực tế về nông nghiệp, môi trường và đời sống người dân. Mỗi vùng đất anh đi qua đều mang đến những câu chuyện khác nhau, từ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên đến thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đăng Tình phỏng vấn ngư dân trong chuyến công tác tại Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Trong chuyến tác nghiệp tại Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, anh có dịp gặp gỡ ngư dân và những người gắn bó với biển đảo. Những câu chuyện về bảo tồn hệ sinh thái, phát triển kinh tế biển và gìn giữ nguồn lợi tự nhiên giúp anh nhận ra, môi trường không chỉ là kiến thức trên giảng đường mà còn gắn với sinh kế và cuộc sống của người dân.

"Càng đi nhiều, mình càng hiểu, mỗi bài báo, mỗi thước phim hay mỗi chương trình đều có thể góp thêm một tiếng nói để nhiều người quan tâm hơn đến nông nghiệp và môi trường”, anh chia sẻ.

Theo Đăng Tình, chính những trải nghiệm thực tế đã giúp anh kết nối kiến thức chuyên ngành với công việc báo chí, đồng thời truyền tải các vấn đề về nông nghiệp và môi trường theo cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh công việc báo chí và dẫn chương trình, Đăng Tình còn tham gia đào tạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và dẫn chương trình.

Hiện nay, bên cạnh công việc phóng viên và người dẫn chương trình, Đăng Tình còn là giảng viên kỹ năng mềm tại Học viện Kỹ năng mềm ST Lighthouse, đồng thời tham gia hướng dẫn, cố vấn và làm giám khảo tại nhiều cuộc thi, chương trình đào tạo MC. Với anh, giảng dạy là cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng người trẻ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình. Ở mỗi vai trò, Đăng Tình đều hướng đến mục tiêu lan tỏa những câu chuyện về nông nghiệp và môi trường bằng tiếng nói, hình ảnh và ngòi bút.

(Ảnh: NVCC)