Nam sinh Đại học Hà Nội truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cùng tham gia tập luyện Calisthenics

SVO - Từ trải nghiệm cá nhân, Nguyễn Văn Hiếu (năm cuối, khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hà Nội) dần trở thành một gương mặt truyền cảm hứng cho cộng đồng tập luyện bộ môn Calisthenics. Anh cũng trực tiếp tham gia nhiều hoạt động TDTT tại trường, mong muốn các bạn trẻ cùng vận động, rèn luyện thể chất để có sức khỏe phục vụ học tập, công việc và cuộc sống.

Hành trình đến với calisthenics - trở thành tấm gương học tập và rèn luyện

Trước khi trở thành một "influencer" thể thao với thân hình săn chắc như hiện tại, Nguyễn Văn Hiếu từng có một khoảng thời gian "đam mê"... màn hình điện thoại. Năm lớp 9, Hiếu dành rất nhiều thời gian chơi game trên điện thoại. Việc lậm vào thế giới ảo bắt đầu để lại những hệ lụy: Mắt mỏi, học tập sa sút, và tệ hơn là sự cọc cằn, khó chịu với người thân mỗi khi bị làm phiền lúc đang chơi game. Nhận thấy những tác động tiêu cực đó, lên THPT, Hiếu quyết tâm thực hiện một sự thay đổi lớn: Bỏ game để tìm kiếm những giá trị thực tế hơn.

Hiếu cùng với thành quả sau nhiều năm tập luyện Calisthenics.

Động lực để chàng trai trẻ tìm đến Calisthenics xuất phát từ một lý do rất giản dị và ấm áp. Chứng kiến cảnh mẹ vất vả bê những chậu quần áo nặng từ tầng dưới lên sân thượng phơi, hay những ngày mùa vụ phải cùng bà khuân từng bao thóc nặng, Hiếu tự nhận thấy áy náy khi bản thân chưa đủ khỏe để có thể đỡ đần. Gom chút tiền, anh mua chiếc xà đơn đầu tiên lắp tại nhà. Calisthenics, từ đó thay đổi cách dùng thời gian của Hiếu, giúp anh giúp đỡ gia đình hiệu quả và cải thiện kết quả học tập từ vị trí thứ 37 lên tốp đầu lớp.

Tình cờ đến với TikTok và thành công

Vì hoàn toàn tự học qua mạng và không có chi phí tập phòng gym, Hiếu chọn Calisthenics làm người bạn đồng hành.

Hiếu đoạt giải Nhất cuộc thi TDTT trong tuần lễ "Sinh viên 5 tốt" của Trường Đại học Hà Nội.

Cơ duyên trở thành một TikToker triệu view của Hiếu cũng bắt đầu từ một lý do rất tình cờ: Điện thoại hết dung lượng, anh đành đăng video lên mạng để xóa bớt clip trong máy cho nhẹ. Không ngờ, những thước phim chân thực về quá trình "lột xác" của một chàng sinh viên IT lại nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của cộng đồng. Nhìn thấy những bình luận tích cực, Hiếu nhận ra, mình có khả năng truyền cảm hứng và thôi thúc những người trẻ từng mê game giống mình dám bắt đầu tập luyện, thay đổi bản thân. Từ một người chỉ up video cho đỡ chật máy, Hiếu bắt đầu nghiêm túc học hỏi cho việc quay, dựng, lên kịch bản, sáng tạo nội dung... Anh thậm chí đã từng dành tới 16 tiếng mỗi ngày trong phòng để mày mò tự học.

Hiếu tham gia một sự kiện của cộng đồng Calisthenics Hà Nội.

Ở trường, Hiếu tích cực tham gia các hoạt động, từ việc trở thành vận động viên các giải đấu thể thao, đến làm đại sứ truyền thông cho các câu lạc bộ. Ngoài ra, khi tập luyện tại trường sau giờ học, anh được rất nhiều bạn trong cộng đồng Calisthenics nhận ra và nhờ hướng dẫn cách tập đúng, phù hợp.

Tự kỷ luật và tích cực rèn luyện bản thân

Học ngành Công nghệ thông tin vốn rất nặng và áp lực, đòi hỏi phải ngồi lập trình nhiều giờ liền, nhưng Hiếu luôn biết cách tối ưu hóa thời gian. Anh cài chuông báo sau mỗi 3 phút để cứ ngồi "ôm" máy tính học một lúc, anh lại đứng dậy tập một bài. Sự kỷ luật giúp anh không chỉ giải tỏa stress, duy trì sức khỏe bền bỉ mà còn biến anh trở thành một tấm gương trong mắt họ hàng, làng xóm. Cái cảm giác tự hào khi giờ đây trong gia đình, cứ có việc nặng là ai cũng nghĩ ngay đến Hiếu, chính là phần thưởng vô giá cho sự trưởng thành của anh.

Hiếu trở thành đại sứ truyền thông cho sự kiện của một CLB tại HANU.

Calisthenics không chỉ thay đổi ngoại hình, mà thực sự đã thay đổi cả cuộc sống của chàng sinh viên HANU. Để có thể tiếp cận và giúp đỡ được nhiều bạn hơn, Hiếu có lập thêm một kênh TikTok mang tên “Hấp Viếu” nhằm chia sẻ cuộc sống sinh viên của mình, có thể chia sẻ kinh nghiệm bản thân cho những bạn sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ.

Nhờ công việc sáng tạo nội dung và làm affiliate, Hiếu đã có thể tự trang trải học phí, lo tiền sinh hoạt, thỉnh thoảng mua quà cho bà và các em. Thành tựu khiến anh xúc động nhất chính là việc tự mua được một chiếc xe máy bằng chính mồ hôi công sức của mình: “Đứng cạnh những chiếc xe khác đắt tiền hơn, mình vẫn thấy chiếc xe của mình vô cùng quý giá bởi nó là món quà sau những giờ phút mình chăm chỉ làm việc, nỗ lực hết mình”.