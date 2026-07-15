Từ ánh đèn sân khấu đến những vùng đất tươi đẹp: 'Khi đam mê đủ lớn, sự trì hoãn sẽ không đủ sức níu chân bạn'

SVO - Được thử và được sai là ' đặc quyền' của tuổi trẻ, nhưng giữa việc 'thử cho biết' và 'thử bằng 100% nội lực' lại là khoảng cách dài của sự cố gắng. Dù là 'MC Mai Chi' bản lĩnh dưới ánh đèn sân khấu hay 'Chi Đi Đây' tự do trên những cung đường xa lạ thì với Cấn Mai Chi: 'Khi đam mê đủ lớn, sự trì hoãn sẽ không đủ sức níu chân bạn'.

Cấn Mai chi - sinh viên Việt Nam học, Trường Đại học Thăng Long.

Bước ngoặt tại giảng đường đại học với tinh thần “làm hết mình”

Khởi đầu từ một cô sinh viên nhút nhát, Mai Chi đánh liều đăng ký vào IMC - CLB MC, Trường Đại học Thăng Long, với mong muốn cải thiện các kỹ năng của bản thân và tìm kiếm bạn bè ở môi trường mới. Quyết định bước ra khỏi vùng an toàn ấy đã giúp Mai Chi khai phá được những tiềm năng mà chính mình chưa hề hay biết.

"Mình bắt đầu với tâm thế thử nhưng không làm hời hợt cho có. Một khi đã vào việc, mình sẽ làm tốt nhất trong khả năng của bản thân”, cô bộc bạch.

Chính tinh thần quyết tâm đã giúp Mai Chi ẵm trọn tấm “vé vàng” trong vòng tuyển thành viên câu lạc bộ. Mãi sau này, cô mới được tiết lộ một sự thật hài hước rằng, năm ấy… chỉ có đúng hai người nộp bài. Nhưng tâm thế chủ động đó chính là yếu tố giúp Mai Chi có được bản lĩnh như hiện tại.

Từ giải thưởng quán quân đến chinh phục hành trình trở thành MC chuyên nghiệp

Sinh ra và lớn lên tại Thạch Thất, Hà Nội - nơi có giọng địa phương khá đặc trưng, Mai Chi đã được bố mẹ nhắc nhở sửa phát âm từ bé. Sau hai năm hoạt động năng nổ, Mai Chi ghi danh tham gia cuộc thi "Tìm kiếm Tài năng MC Thăng Long", năm 2024 và xuất sắc chinh phục chiếc cúp quán quân tại sân khấu trong mơ của mình.

"Tự tin không tự nhiên mà có, nó đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi mình nắm chắc được kịch bản và làm chủ những điều mình nói, sự tự tin thật sự sẽ tỏa ra từ bên trong”, Mai Chi chia sẻ.

Mai Chi nhận được danh hiệu quán quân cuộc thi 'MC Thăng Long' 2024.

Sân khấu của Trường Đại học Thăng Long và triết lý “Hiểu đối tác như hiểu chính mình” của Trung tâm Đào tạo MC và Kỹ năng KnB Enhance (nơi Mai Chi theo học dẫn chương trình) là kim chỉ nam để cô gái ấy từng bước khẳng định mình trên hành trình trở thành một MC chuyên nghiệp. Mai Chi cộng tác với nhiều đài truyền hình... Đồng thời, làm chủ sân khấu của không ít doanh nghiệp lớn.

Điều Mai Chi cảm thấy thú vị nhất ở công việc của mình là được sống nhiều cuộc đời một lúc: “Cái khó của nghề là mỗi chương trình mình đều phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu đối tác nhưng cái lợi là mỗi chương trình - mỗi câu chuyện - mỗi con người mà mình gặp đều cho mình những vốn sống đáng quý mà nếu không làm MC thì thật khó để có cơ hội này”.

Đam mê xê dịch qua lăng kính của cô sinh viên ngành Việt Nam học

Từ chuyến học tập thực tế Huế - Đà Nẵng - Hội An cùng thầy cô và bạn bè, Mai Chi nhận ra, nếu chỉ du lịch kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” thì khó lòng cảm nhận được vẻ đẹp đặc biệt của từng vùng đất. Cô sinh viên ngành Việt Nam học bắt đầu phát triển những tuyến nội dung nhiều điểm chạm hơn trên kênh TikTok Chi Đi Đây chuyên về chủ đề du lịch và khám phá của mình.

"Khi tới một điểm đến mới, mình thường bắt chuyện với người dân địa phương để hiểu rõ hơn về câu chuyện và nhịp sống nơi đó. Đây cũng chính là chất xúc tác để những nội dung mình đăng tải có chiều sâu văn hóa hơn”.

Cũng như mỗi hành trình, mỗi bước chân đi không chỉ làm giàu thêm vốn sống của bản thân Chi, mà còn là cơ hội để cô tôn vinh và lan tỏa những giá trị bản địa vô giá.

Với Mai Chi, niềm hạnh phúc lớn nhất khi xây kênh nằm ở việc thấy tiếng nói của mình có giá trị: Một địa điểm xinh đẹp được biết đến nhiều hơn, một quán ăn ngon đông khách hơn, một nét văn hóa truyền thống được người trẻ đón nhận dễ hơn.

"Khi đam mê đủ lớn, sự trì hoãn sẽ không đủ sức níu chân bạn”

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho những bạn trẻ còn đang loay hoay trong vùng an toàn, Mai Chi chia sẻ: “Mình chỉ là một người trẻ bình thường hết lòng với đam mê. Mình nghĩ, càng lớn người ta sẽ càng có nhiều ràng buộc hơn, nên nếu bây giờ chỉ hơi thích điều gì đó thôi cũng hãy cho bản thân cơ hội để thử - thử với 100% nội lực. Biết đâu nó sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình thì sao?”.

Nếu thật sự nghiêm túc với những điều mình làm, chắc chắn bạn sẽ có được chiếc chìa khóa vạn năng để đi tiếp tới những khung trời xinh đẹp hơn.