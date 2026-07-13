Khát vọng nâng tầm điện ảnh Việt của đạo diễn trẻ Cao Đình Thiện

SVO - Nhận học bổng Chính phủ Việt Nam để bồi dưỡng tại Đại học RMIT (Úc), đạo diễn trẻ Cao Đình Thiện đã liên tiếp chinh phục các sân chơi điện ảnh quốc tế. Từ giải thưởng danh giá 'Best Student Film' tại 'Athens International Monthly Art Film Festival' (Hy Lạp), với tác phẩm 'Everything Has a Price' đến gần đây nhất là giải thưởng 'Best Visual' tại Liên hoan phim 'Tomorrow Festival' (RMIT University), chàng nghệ sĩ trẻ đã và đang chứng minh một tư duy làm phim khác biệt, làm chủ ngôn ngữ điện ảnh hiện đại của phương Tây để quay trở lại phục vụ cho nền nghệ thuật nước nhà, đưa điện ảnh Việt Nam vươn tầm thế giới.

Hành trình từ giảng đường đến giải thưởng quốc tế

Từ một sinh viên nghệ thuật trong nước, Cao Đình Thiện đã nhanh chóng xây dựng cho mình một profile đáng ngưỡng mộ. Năm 2023, Đình Thiện đảm nhiệm vai trò nhạc sĩ cho bộ phim Ảo giác - tác phẩm xuất sắc giành giải Cánh diều Bạc cùng năm. Sang 2024, bước ngoặt lớn mở ra khi Thiện nhận học bổng của Chính phủ Việt Nam để chính thức lên đường du học ngành Điện ảnh tại Đại học RMIT (Melbourne, Úc).

Hành trình chinh phục điện ảnh đầy nỗ lực của chàng đạo diễn trẻ Cao Đình Thiện.

Tại môi trường quốc tế, tài năng của nhà làm phim trẻ liên tiếp được khẳng định khi mang về giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Playback do RMIT và ACMI phối hợp tổ chức. Chuỗi thành tích ấn tượng này tiếp tục kéo dài đến năm 2026, khi tác phẩm của chàng đạo diễn trẻ xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để được vinh danh ở hạng mục "Best Student Film" tại Athens International Monthly Art Film Festival, diễn ra tại Hy Lạp và gần đây nhất là "Best Visual" tại Liên hoan phim Tomorrow Festival (RMIT University).

Thành quả rực rỡ nhất trong hành trình này chính là bộ phim ngắn Everything Has a Price. Vượt qua nhiều ứng viên, tác phẩm đã xuất sắc được vinh danh là "Best Student Film" tại Liên hoan phim Nghệ thuật quốc tế Athens (Athens International Monthly Art Film Festival, Hy Lạp). Trước đó, bộ phim cũng nhận được 3 đề cử quan trọng tại Southeast Academy International Film Festival cho các hạng mục: Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất và Phim sinh viên xuất sắc nhất.

Những quả ngọt đầu tiên đã ra đời sau hành trình dài đầy nỗ lực của Đình Thiện và những cộng sự.

Không đi theo lối mòn kể câu chuyện về sự được - mất vật chất thông thường, Everything Has a Price đi sâu khai thác những giằng xé nội tâm, cảm giác tội lỗi và áp lực đạo đức mà con người phải đối mặt sau mỗi quyết định. Qua lăng kính của Thiện, cái giá phải trả đôi khi không nằm ở những điều hữu hình, mà là những tổn thương bên trong mỗi người, một chủ đề mang tính triết lý sâu sắc được truyền tải trọn vẹn bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Khi chia sẻ về hành trình mang đứa con tinh thần đi chinh chiến, Đình Thiện chia sẻ: “Trước khi gửi phim tham gia các liên hoan phim, mình luôn đặt mục tiêu cao nhất là hoàn thiện tác phẩm một cách chỉn chu và nghiêm túc. Việc bộ phim được chạm tay tới một giải thưởng danh giá là điều rất đáng trân trọng và cũng là kết quả của cả quá trình làm việc tập thể với nhiều nỗ lực. Mình xem đây là một sự khích lệ quan trọng, đồng thời là lời nhắc nhở bản thân cần tiếp tục giữ thái độ cầu thị, không ngừng học hỏi và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn”.

Xóa nhòa rào cản địa lý và khát vọng mang chất Việt ra thế giới

Trước khi trở thành du học sinh tại Melbourne vào năm 2024 nhờ học bổng của Chính phủ, Cao Đình Thiện đã sở hữu một bệ phóng vững chắc trong nước. Việc từng học tập và rèn luyện tại cả hai ngôi trường nghệ thuật hàng đầu là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã trang bị cho Đình Thiện một tư duy sâu sắc về văn hóa, cảm xúc và nghệ thuật diễn xuất.

Sang đến RMIT Australia, thay vì bị hòa tan bởi làn sóng điện ảnh phương Tây, Thiện lại tìm thấy một sự giao thoa lý tưởng. “Việc được rèn luyện ở cả hai môi trường đào tạo điện ảnh, đã giúp mình hình thành tư duy làm phim đa chiều. Nếu quá trình học tập tại Việt Nam giúp mình xây dựng nền tảng về cảm xúc, câu chuyện và bản sắc văn hoá thì môi trường học tập tại RMIT giúp mình tiếp cận nhiều hơn với phương pháp làm phim hiện đại, tư duy sản xuất chuyên nghiệp”.

“Môi trường quốc tế giúp mình nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của một người làm nghệ thuật trẻ đối với đất nước. Mình mong rằng, trong tương lai gần, có thể thực hiện được những tác phẩm mang tinh thần Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, có khả năng đối thoại với khán giả toàn cầu”, Đạo diễn Cao Đình Thiện chia sẻ.

Đình Thiện ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá.

Đối với Cao Đình Thiện, sống xa Tổ quốc không phải là rào cản, mà là một cơ hội để quan sát quê hương từ một góc nhìn mới mẻ hơn. Đình Thiện nhận ra “chất Việt” ẩn hiện ngay trong những điều bình dị thường nhật như tiếng nói, văn hóa và nếp sống. Thời đại số mang lại đặc quyền kết nối thông tin toàn cầu, giúp những người trẻ dễ dàng tìm thấy nguồn cảm hứng ở bất cứ đâu, miễn là tình yêu với quê hương, đất nước còn đó.

Đối với Cao Đình Thiện, hành trình đi xa không phải để rời bỏ, mà là để tích lũy và mang những tinh hoa của thế giới trở về làm giàu cho nghệ thuật nước nhà. “Việc được học tập trong môi trường quốc tế giúp mình có cơ hội tiếp cận các phương pháp đào tạo hiện đại, mở rộng tư duy sáng tạo và nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, bên cạnh niềm tự hào, mình luôn ý thức rằng, bản thân cần nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, gia đình, thầy cô và những người đã hỗ trợ mình. Mình mong rằng, những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình học tập tại Úc sẽ trở thành nền tảng để mình đóng góp thiết thực hơn cho điện ảnh Việt Nam trong tương lai”, Thiện bày tỏ.