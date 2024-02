Sinh viên háo hức sẵn sàng trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết

SVVN - Trải qua những ngày nghỉ Tết đáng nhớ bên gia đình và người thân, giờ đây là lúc các bạn sinh viên chuẩn bị tâm thế và hành trang sẵn sàng để quay trở lại trường, tiếp tục hành trình theo đuổi tri thức của mình.

Trở thành tân sinh viên, nữ sinh gốc Quảng Trị đã có đến 6 tháng chưa được về thăm nhà nên kỳ nghỉ Tết với Thảo Nhi có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Nữ sinh chia sẻ: “Vì đây là lần đầu tiên xa nhà lâu đến thế nên mình rất vui khi được về quê dài ngày và thỏa sức tận hưởng kỳ nghỉ Tết vừa rồi. Vì vậy mà khi nghĩ đến việc phải quay trở lại Hà Nội để học tập khiến mình lại cảm thấy có chút buồn và nhớ gia đình.”

Dù vậy, nhờ được “nạp năng lượng” qua quá trình nghỉ ngơi và vui chơi trong kỳ nghỉ Tết, Nhi cũng đã sẵn sàng cho những ngày học tập và rèn luyện sắp tới tại trường.

Thảo Nhi cho biết: “Lịch học chính thức của trường sẽ rơi vào ngày 19/2 nên mình đã đặt xe xuất phát từ ngày 17/2 để có thêm khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng như sắp xếp đồ đạc trước khi đi học trở lại. Mọi thứ cần thiết phục vụ cho việc học đều đã được mình chuẩn bị từ trước kỳ nghỉ Tết nên khi quay lại trường thì mình cũng không lo lắng quá nhiều.”

Dự định của Nhi sau Tết vẫn là đặt trọng tâm việc học vì chương trình của học kỳ này sẽ nặng hơn so với kỳ trước. Đồng thời, Nhi cũng sẽ dành thời gian vui chơi và tham gia các CLB trong trường để tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như kỹ năng mềm cho bản thân.

Giống như bao bạn sinh viên, Anh Thư cũng có một chút vương vấn những ngày đoàn tụ gia đình trước khi quay trở lại trường chuẩn bị cho kỳ học mới vào ngày 19/2 sắp tới. Tuy vậy, Thư vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp tục guồng quay học tập để hoàn thành những học phần cuối.

Do khoảng cách từ quê nhà Long An đến thành phố Hồ Chí Minh không quá xa nên Thư lựa chọn xe máy làm phương tiện di chuyển để có thể linh động về thời gian. Một lý do khác cho lựa chọn này là vì Thư thích tận hưởng không khí từ yên bình ở quê nhà dần dần trở nên nhộn nhịp, tất bật của thành phố. Thư dự kiến sẽ quay lại Sài Gòn vào ngày 16/2 để có thời gian gặp gỡ một vài người bạn sau Tết cũng như để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần tốt nhất trước khi bắt đầu học tập.

Nữ sinh bày tỏ: “Trở lại trường lần này, mình lo lắng nhất chính là báo cáo thực tập, do mình có sự thay đổi về đề tài không giống như khi bắt đầu. So với các bạn cùng khóa, sự thay đổi này khiến mình mất nhiều thời gian và công sức hơn. Mình mong muốn dành hết tâm huyết để thể hiện thật tốt vào báo cáo này. Mình biết đây là học phần cuối cùng mà mình có thể ghi điểm với giảng viên, do đó mà mình có kha khá áp lực.”

Dù vậy, Thư nhận thấy mình là người luôn có nhiều kế hoạch để cải thiện sức khỏe và tinh thần của bản thân trong bất kỳ giai đoạn nào, và sau kỳ nghỉ Tết này cũng không ngoại lệ.

“Mình dự định tiếp tục duy trì và nâng cao mức độ chạy bộ hàng ngày từ 2km lên 3km, vì nhiều món ngon của mẹ khiến mình hơi béo lên rồi. Đặc biệt, mình cũng đặt ra mục tiêu trong 3 tháng tới sẽ có một công việc ổn định theo sở thích của bản thân. Hiện tại, mình đã và đang cố gắng trau dồi nhiều kỹ năng cần thiết nhất có thể để nhanh chóng gia nhập thị trường lao động.” - Thư chia sẻ.

Mùng 10 âm lịch (tức ngày 19/2) sắp tới cũng là thời điểm mà Học viện Ngoại giao bắt đầu học kỳ mới của năm học. Đây chính là lúc Tấn An được tề tựu và đồng hành cùng bạn bè sau quãng thời gian nghỉ Tết.

Chàng trai gốc Bình Định chia sẻ: “Đối với mình, mỗi giai đoạn khác nhau đều đáng để tận hưởng. Mặc dù bản thân rất yêu thích việc “xả hơi” trong những ngày nghỉ Tết, mình cũng cảm thấy rất vui và phấn chấn khi sắp được quay trở lại trường và hội ngộ với bạn bè, thầy cô cũng như rất sẵn sàng để thực hiện kế hoạch học tập mình đã vạch ra trong kỳ học này.”

“Vì khoảng cách địa lý tương đối xa và mình cũng muốn ở bên gia đình nhiều thật nhiều nên mình lựa chọn đặt vé máy bay vào hôm trước ngày học chính thức. Bên cạnh đó, mình cũng chuẩn bị tương đối nhiều những món ăn, thức quà mang đậm tính miền biển để mang ra, vừa đáp ứng nhu cầu của vị giác, vừa để… đỡ nhớ quê nữa. Tuy vậy, mình cho rằng tâm thế sẵn sàng để trở lại trường và trải nghiệm nhiều điều mới, bổ ích sắp tới mới là hành trang quan trọng nhất, phải có tinh thần thì mới trải nghiệm hết mình được chứ!” - An bày tỏ.

Bên cạnh niềm háo hức khi sắp trở lại trường, An cũng có một chút lo lắng khi sắp bước vào một kỳ học mới với những thử thách có vẻ khó nhằn, thách thức bản thân hơn.

Nam sinh cho biết: “Dự định lớn nhất của mình sau kỳ nghỉ Tết chắc chắn là học thật tốt và trải qua một kỳ học mới với “nụ cười luôn nở trên môi” rồi. Bên cạnh đó, mình cũng có dự định thử sức ở những hoạt động, công việc, vai trò mới để có thể khám phá nhiều hơn về bản thân. Ngoài ra, còn nhiều dự định nhỏ khác nữa về sức khoẻ, lối sống,… mà mình mong muốn thực hiện. Có vẻ kế hoạch này hơi đồ sộ nhưng mình tin là chỉ cần ta dành trọn tâm huyết thì có bao nhiêu dự định cũng đều sẽ đạt được cả thôi. Mình chúc mọi người luôn cố gắng và thực hiện được kế hoạch của bản thân trong thời gian tới!”

(Ảnh do các nhân vật cung cấp)