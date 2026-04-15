Sinh viên Khmer An Giang trong vòng tay Tết Chol Chnam Thmay

SVO - Hằng năm, cứ đến giữa tháng 4 dương lịch, khuôn viên Ký túc xá Trường Đại học An Giang (ĐHQG-HCM) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ vì các hoạt động chuẩn bị cho một lễ tết cổ truyền đặc biệt.

Sáng 12/4, hơn 300 sinh viên đồng bào Khmer đã có mặt tại khuôn viên Ký túc xá Trường Đại học An Giang để tham gia các trò chơi truyền thống chào mừng Tết Chol Chnam Thmay 2026. Đây là dịp để sinh viên đồng bào Khmer cùng nhau tham gia các hoạt động đặc trưng của văn hóa dân tộc. Các trò chơi đặc trưng của văn hoá cùng với những người bạn đồng bào Khmer tạo cho mỗi người tham gia một cảm giác quen thuộc, gần gũi. Đón Tết cùng nhau, mỗi sinh viên như vừa được vơi đi nỗi nhớ, vừa nuôi dưỡng tình cảm dành cho gia đình và quê hương.

Sinh viên trong trang phục truyền thống của đồng bào Khmer. (Ảnh: ĐHAG)

Bạn Diệp Kim Sang (sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh) cho biết đây là lần thứ ba được tham gia Tết Chol Chnam Thmay tại trường. Tuy nhiên, cảm xúc tự hào và mới mẻ thì vẫn cứ như lần đầu tham gia. “Mình cảm thấy rất vui vì được hòa vào không khí sôi nổi của ngày Tết. Hơn hết, chính là cảm giác tự hào khi thấy những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình được thể hiện một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Hôm nay không chỉ đơn thuần là một ngày hội, mà còn là dịp để chúng mình gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng Khmer” - Kim Sang phấn khởi chia sẻ.

Sinh viên trong trang phục truyền thống của đồng bào Khmer. (Ảnh: ĐHAG)

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học An Giang (ĐHQG-HCM) nhận định: “Việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc càng trở nên quan trọng trong thời đại hội nhập. Sự kiện “Chào mừng Tết Chol Chnam Thmay” là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực và giàu giá trị nhân văn đối với sinh viên Khmer tại Trường Đại học An Giang. Thông qua sự kiện Tết Chol Chnam Thmay, các giá trị văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer được tái hiện và lan tỏa trong môi trường học đường”.

Lãnh đạo Nhà trường trao tặng học bổng cho các sinh viên đồng bào Khmer. (Ảnh: ĐHAG)

Cùng với các hoạt động văn hoá, Trường Đại học An Giang còn khen thưởng 171 sinh viên Khmer có thành tích tốt trong học tập. Không phải là sự hỗ trợ, đây chính là sự ghi nhận công bằng với nỗ lực của các sinh viên. Nhiều sinh viên đồng bào Khmer đã đạt kết quả học tập cao, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, nghiên cứu khoa học và từng bước khẳng định năng lực trong môi trường đại học.

Sinh viên múa điệu múa truyền thống mừng Chol Chnam Thmay. (Ảnh: ĐHAG)

Với vị trí địa lý giáp với Campuchia, tỉnh An Giang có cộng đồng người đồng bào Khmer sinh sống đông đảo tại các khu vực như Tịnh Biên, Tri Tôn. Trường Đại học An Giang - thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cơ sở giáo dục đào tạo đại học uy tín của tỉnh cũng là “chiếc nôi” nuôi dưỡng và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên người đồng bào Khmer tỉnh An Giang. Năm 2026, Trường Đại học An Giang hiện có 314 sinh viên là người dân tộc Khmer theo học. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường ĐH An Giang (ĐHQG-HCM) chia sẻ: “Thực tế cho thấy các sinh viên đồng bào Khmer ngày càng thể hiện rõ tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên trong học tập. Dù nhiều em có hoàn cảnh còn khó khăn, các em vẫn duy trì sự chăm chỉ, nghiêm túc và chủ động trong học tập”.

Sinh viên Khmer Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: BTC)

Tết Chol Chnam Thmay là sự kiện thường niên được tổ chức dành cho sinh viên Khmer học tập tại Trường Đại học An Giang. Lễ hội đã mở ra không gian giao lưu văn hóa, giúp sinh viên các dân tộc khác có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm nét đẹp văn hóa Khmer. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục đa dạng, gắn kết và tôn trọng sự khác biệt.