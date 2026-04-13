Ước mơ dạy học trên bản làng Raglai

SVO - Bo Bo Quốc Hùng tâm sự, cậu thấy mình may mắn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa người dân tộc Raglai khi được tạo điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Hùng theo đuổi ngành Sư phạm Lịch sử bởi mong muốn mang tri thức đến với những cộng đồng dân tộc thiểu số.

Bo Bo Quốc Hùng, sinh năm 2004, quê xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, là sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ). Là sinh viên năm cuối, chàng trai người dân tộc Raglai hiện đang thực tập sư phạm 2 tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn.

Hùng là Chi hội trưởng lớp K45 Sư phạm Lịch sử (2022 - 2026).

Suốt bốn năm đại học, Hùng đã đạt được một số thành tích: giải Ba cuộc thi “Mốc son Lịch sử” và danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2023 - 2024; giải Nhì cấp khoa và giải Khuyến khích cấp trường Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2024 - 2025. Đáng nhớ nhất là giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm lần thứ IX (2025) nhờ những thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong, Hùng chia sẻ: “Là người dân tộc thiểu số, mình luôn ý thức việc học là điều vô cùng quan trọng. Bản thân mình may mắn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa người Raglai khi được gia đình động viên và tạo điều kiện học hành đến nơi đến chốn”.

Hùng kể, từ thuở nhỏ, cậu đã ấp ủ ước mơ trở thành một giáo viên bởi mong muốn mang con chữ về cho những em nhỏ trong bản. Đến những năm cấp ba, khát khao ấy càng trở nên rõ ràng khi cậu thấy được niềm vui và ý nghĩa của nghề dạy học.

Hùng đang thực tập sư phạm tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn.

Giữa lúc phân vân về ngành học cụ thể, Hùng gặp được cô giáo dạy lịch sử có phương pháp dạy học truyền cảm hứng. Những bài giảng của cô luôn sinh động, hấp dẫn, như tái hiện lại những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc, đất nước. Cậu dần yêu thích môn học hơn, bắt đầu say mê tìm hiểu rồi cuối cùng quyết định đăng ký ngành Sư phạm Lịch sử. Hùng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô, người đã thắp lên tình yêu với môn lịch sử thông qua những bài giảng, những nét phấn trắng trên bảng đen.

Là sinh viên sư phạm, Hùng luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng nghiệp vụ, cũng như bồi dưỡng tình yêu nghề. Cậu hy vọng có thể mang đến những bài giảng lịch sử sống động, giúp các em học sinh biết trân trọng quá khứ, trân quý hiện tại.

Trong hai năm đầu thời sinh viên, Hùng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như gây quỹ giúp đỡ các trẻ em vùng sâu, vùng xa thông qua các hoạt động như thu gom ve chai… khi tham gia CLB Dấu chân tình nguyện của trường.

Đến hai năm cuối, Hùng tập trung nhiều hơn vào việc học. Ngoài những giờ học trên giảng đường, cậu tự học ở nhà và thư viện, học nhóm ở khu vực dành cho sinh viên ở trường. Cậu vẫn nhiệt tình với các chương trình tập thể nhưng với tần suất ít hơn trước để tập trung vào kiến thức chuyên ngành.

Hùng (ngoài cùng bên phải), các thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học cùng giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Văn Phượng.

Nhìn lại hành trình nghiên cứu khoa học thời sinh viên, Hùng chia sẻ: “Mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Văn Phương - giảng viên hướng dẫn, cùng các thành viên trong nhóm nghiên cứu đã tận tâm hỗ trợ để mình có được thành quả ngày hôm nay. Kết quả này chính là minh chứng cho sự tìm tòi, nỗ lực và tinh thần hợp tác bền bỉ của cả đội ngũ.

Thay mặt nhóm, mình cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn sinh viên đang học tập và nghiên cứu: hãy luôn kiên trì trước khó khăn, không ngừng học hỏi để phát triển bản thân và đặc biệt là hãy trân trọng giá trị của tinh thần làm việc nhóm.”

Nói về đề tài nghiên cứu khoa học đã góp phần giúp Hùng đạt được giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm, cậu cho biết: “Đề tài nghiên cứu là Hoạt động ‘tham vấn’ và ‘thỉnh nguyện’ của Viện Dân biểu Bắc Kỳ (1926 - 1939). Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu ở trình độ đại học cho sinh viên chuyên ngành lịch sử”.

Giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm ra đời năm 2017, mang tên nhà sử học GS. NDND Đinh Xuân Lâm (1925 - 2017) thuộc thế hệ những người đặt nền móng xây dựng nền sử học cách mạng Việt Nam. Để phát huy những thành tựu trong đào tạo và nghiên cứu của ông, đồng thời khuyến khích, bồi dưỡng các tài năng sử học nước nhà, Giải thưởng Sử học Đinh Xuân Lâm được trao mỗi năm một lần cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ trẻ các ngành lịch sử có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.

Với Hùng, giải thưởng này là sự động viên, khích lệ về vật chất và tinh thần vô cùng lớn lao. Cuối năm ngoái, Hùng đã rất vui mừng và xúc động khi được tài trợ chuyến đi Hà Nội để nhận giải thưởng. Cậu chia sẻ rằng đây là nguồn động lực để cậu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trên con đường học tập, nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.

Trong chuyến đi thủ đô, Hùng đã đến thăm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nơi đào tạo giáo viên hàng đầu cả nước mà cậu luôn yêu thích và ngưỡng mộ; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và thấy trân trọng hơn giá trị của hòa bình và biết ơn sâu sắc những thế hệ cha, anh đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay. Ngoài ra, Hùng còn có duyên gặp gỡ, trao đổi chuyên môn cùng các sinh viên ngành Lịch sử, Sư phạm Lịch sử từ nhiều trường đại học trên cả nước.

Kỷ niệm của Hùng tại lễ trao Giải thưởng Đinh Xuân Lâm và TS. Trương Thị Bích Hạnh - Thư ký Quỹ Sử học Đinh Xuân Lâm.

Hùng sắp hoàn thành đợt thực tập sư phạm cuối cùng tại Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn. Trong thời gian này, cậu có cơ hội tiếp xúc với thực tế, học hỏi được những kỹ năng đứng lớp, cách xử lý tình huống sư phạm, kinh nghiệm tổ chức và quản lý lớp học. Đồng thời, cậu cũng được rèn luyện và ôn lại kiến thức đã được học, tích lũy và rút ra kinh nghiệm quý giá cho bản thân.

Qua thời gian tập đứng lớp, Hùng nhận xét rằng bối cảnh hiện nay đã có sự chuyển dịch sang mô hình dạy học phát triển năng lực của từng học sinh. Điều này đòi hỏi mỗi giáo viên phải đổi mới phương pháp để thích nghi với thực tiễn. Do đó, ngoài kiến thức chuyên môn vững vàng, cậu hy vọng có thể học thêm cách ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy, để bài giảng trở nên sinh động, khơi dậy hứng thú, thúc đẩy tinh thần tự học và nghiên cứu lịch sử của học sinh.

“Mục tiêu trong năm nay của mình là hoàn thành tốt nghiệp và ra trường với tấm bằng loại giỏi”, Hùng quyết tâm nói.

