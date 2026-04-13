Cử tri trẻ kỳ vọng Quốc hội khoá XVI đồng hành cùng thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

SVO - Hướng về Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, cử tri cả nước bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính kiến tạo cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Với cử tri trẻ, họ mong muốn Quốc hội nhiệm kỳ mới tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, hoàn thiện hành lang pháp lý, mở rộng “cánh cửa” học tập, việc làm và phát triển toàn diện cho thanh niên trong kỷ nguyên số.

Kỳ vọng về Quốc hội khoá XVI đổi mới, sát thực tiễn và gần dân hơn

Theo dõi Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI với nhiều kỳ vọng, Nguyễn Mạnh Hùng - sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên mong muốn Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, ban hành những chính sách thiết thực vì người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ở góc nhìn của sinh viên ngành Giáo dục Chính trị, Khoàng Thị Hoài Thương - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên bày tỏ: “Mình kỳ vọng Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đưa ra nhiều quyết sách thiết thực và thực sự vì người dân, trong đó có thế hệ trẻ”.

Trong khi đó, Huỳnh Văn Sỹ - sinh viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mong muốn Quốc hội nhiệm kỳ mới thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong hoạt động lập pháp.

Mong nhiều chính sách đột phá về giáo dục, việc làm và chuyển đổi số

Một trong những nội dung được nhiều sinh viên quan tâm là chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo Mạnh Hùng, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách đào tạo đại học, mở rộng cơ hội việc làm đúng chuyên ngành cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Hoài Thương cho rằng việc nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn sẽ giúp sinh viên chủ động thích ứng với thị trường lao động.

“Sinh viên cần ''điểm tựa'' chính sách để không ''lênh đênh'' giữa thị trường lao động” - Đó là chia sẻ của sinh viên Nguyễn Thị Minh Hằng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế khi nói về kỳ vọng vào những đột phá trong chính sách việc làm hiện nay. Theo Hằng, hoàn thiện chính sách việc làm không chỉ giúp người trẻ có thu nhập ổn định mà còn góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trí thức của quốc gia. Khi người trẻ có một điểm tựa vững chắc sau khi tốt nghiệp, họ sẽ tự tin dấn thân, sáng tạo và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Văn Sỹ kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Tăng cường hỗ trợ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và mở rộng kênh đối thoại với sinh viên

Quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Minh Hằng mong muốn Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn sản xuất.

Lê Thành Thiện - sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế mong muốn có thêm các chính sách hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh vật nuôi và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Một điểm chung trong ý kiến của các sinh viên là mong muốn Quốc hội tăng cường các kênh tiếp nhận ý kiến của thanh niên. Theo Mạnh Hùng, cần tổ chức nhiều diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa các đại biểu Quốc hội với sinh viên.

Song song với hình thức trực tiếp, việc số hóa các kênh tương tác cũng được nhấn mạnh. Trong khi Hoài Thương đề xuất phát huy hiệu quả các nền tảng số sẵn có để tiếp nhận ý kiến cử tri trẻ, thì Minh Hằng lại kỳ vọng vào việc xây dựng các kênh góp ý chính sách trực tuyến dành riêng cho đối tượng sinh viên. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ tăng tính tương tác, giúp sinh viên chủ động và hiệu quả hơn khi tham gia đóng góp vào các vấn đề chung của đất nước.

Sẵn sàng cống hiến vì một Việt Nam phát triển bền vững

Không chỉ gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách của Quốc hội khóa XVI, các sinh viên còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong hành trình đóng góp cho sự phát triển đất nước bằng chính tri thức, chuyên môn và khát vọng cống hiến.

Với Mạnh Hùng, mục tiêu phía trước là trở thành người giáo viên truyền cảm hứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt tại các vùng còn nhiều khó khăn.

Trong khi đó, Hoài Thương xác định tiếp tục học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng và lan tỏa trách nhiệm công dân trẻ trong xã hội.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Minh Hằng mong muốn vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

Với Văn Sỹ, đóng góp lớn nhất của người trẻ cho đất nước chính là nỗ lực trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa vững bản lĩnh chính trị, vừa sắc bén về chuyên môn. Sỹ khao khát ứng dụng kiến thức về tối ưu hóa vận hành và kinh tế số để chuyển đổi mô hình xuất khẩu nông sản từ thô sang tinh, giúp người nông dân tiến xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng chung tinh thần đó, Thành Thiện cho rằng đóng góp cho quốc gia không phải điều xa vời mà bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc và giữ vững lý tưởng sống đẹp. Trong vai trò là một cử tri trẻ, Thiện khẳng định người trẻ hôm nay cần sống chủ động, có hoài bão đi đôi với kỷ luật và năng lực thực chất. Từ việc tích cực tham gia công tác Đảng, Đoàn - Hội đến nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng, Thiện tin tưởng: “Khi được trao cơ hội và có môi trường thuận lợi để phát triển, thanh niên hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong đóng góp cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, Thiện chia sẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ hôm nay là nguồn lực quan trọng để góp phần xây dựng một Quốc hội ngày càng gần dân, vì dân và đồng hành cùng thế hệ trẻ kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ảnh NVCC