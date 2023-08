Sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế của Học viện Ngoại giao tỏa sáng tại cuộc thi YICMG 2023

SVVN - Vòng Chung kết Cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên về Quản trị và Phát triển lưu vực sông Mê Kông” - Youth Innovation Competition on Lancang-Mekong Region’s Governance 2023 (YICMG 2023) đã được tổ chức thành công vào ngày 19-23/7/2023 tại Đại học Thanh Hải, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

Đây là cuộc thi được tổ chức thường niên với mục tiêu khuyến khích các bạn trẻ đưa ra những ý tưởng thực tế nhằm giải quyết các vấn đề đang diễn ra trong khu vực Lan Thương - Mê Kông. Cuộc thi năm nay hướng đến chủ đề “New Agriculture and Food Safety & Security” (Nông nghiệp mới, An ninh & An toàn Thực phẩm) và có sự góp mặt của 20 đề án đến từ 6 quốc gia thuộc khu vực Lan Thương - Mê Kông bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Khoa Kinh tế Quốc tế - Học viện Ngoại giao vinh dự có 2 đội thi tham dự cuộc thi năm nay với hai đề án. Đề án “Producing organic clean worm powder” của đội DAVIN gồm các sinh viên: Nguyễn Hoàng Vũ - TA46C, Đặng Nguyệt Ánh - KTQT49B1, Nguyễn Thị Huyền Trang - KDQT49B1. Với ý tưởng sản xuất bột giun quế hữu cơ làm thức ăn chăn nuôi, mô hình sản xuất này giúp giảm thiểu rác thải hữu cơ, bảo vệ môi trường đồng thời cải thiện chất lượng đất trồng cũng như chất lượng thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Đề án “Konnects” gồm các sinh viên Vũ Thị Kim Liên - KT46C, Nguyễn Thị Khánh Ly - KT46C, Hà Kiều Oanh - KT46C, với ý tưởng xây dựng nền tảng thương mại điện tử đặc biệt dành cho lĩnh vực nông nghiệp, kết nối thu gom phụ phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cũng như cung cấp kiến thức về nông nghiệp bền vững cho người nông dân và hướng đến giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Sau 4 ngày tranh tài căng thẳng trước những đội thi “đáng gờm” đến từ các nước trong khu vực, nhóm sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế bằng bản lĩnh, tài năng và phần thể hiện nổi bật đã mang lại niềm tự hào cho Việt Nam khi đều đạt được những kết quả vô cùng ấn tượng. Đội DAVIN đã xuất sắc giành được giải thưởng cao nhất: “The Best Project For Incubation” với đề án “Producing organic clean worm powder”. Hai giải thưởng “Best International Team” trong phần thuyết trình Transnational Projects đã thuộc về hai sinh viên Nguyễn Hoàng Vũ - TA46C và Nguyễn Thị Khánh Ly - KT46C.

Chia sẻ về hành trình tham gia YICMG 2023, hai đội thi cho biết đây là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi, trau dồi và nâng cao kiến thức và kỹ năng đã được học tập tại Khoa Kinh tế Quốc tế. Hai đội thi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Học viện Ngoại giao, Khoa Kinh tế Quốc tế và các thầy cô trong Khoa, đặc biệt là PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch và TS. Nguyễn Thị Minh Phương vì đã đồng hành, động viên và đưa ra nhiều lời khuyên, góp ý giúp cho dự án của hai đội thi trở nên hoàn thiện nhất có thể.