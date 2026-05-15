Phan Mạnh Quỳnh, Hà An Huy, Nguyễn Hùng mang 'phép màu' vào 'True Concert 2026'

SVO - Không chỉ là âm nhạc, các nghệ sĩ cùng ê kíp thực hiện chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường, thiên nhiên thông qua các tiết mục được dàn dựng hết sức công phu.
Mới đây, True Concert 2026 - Tình đất đã chính thức diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Chặng thứ ba mang chủ đề Tình đất, chương trình được 'nhào nặn' bởi Tổng đạo diễn Cao Trung Hiếu, Giám đốc âm nhạc Thanh Phương và biên đạo múa Tấn Lộc. Cùng với 5 chương: Cánh đồng, Hoa trái, Nước, Rừng và Tình đất. Sự sắp xếp này gợi nhắc về dòng chảy của tự nhiên bắt nguồn từ đất: Từ đất đai sinh ra cánh đồng, cánh đồng kết thành hoa trái, nước nuôi dưỡng sự sống, rừng giữ lại nguồn sinh khí của thiên nhiên để rồi tất cả khép lại ở Tình đất như một cách trở về với nguồn cội.
Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau cũng là một điểm nhấn đáng chú ý củachương trình.Từ giọng hát giàu trải nghiệm của danh ca Bảo Yến, màu sắc tự sự của Phan Mạnh Quỳnh, chất trữ tình trong trẻo của Thùy Chi, không gian âm nhạc giàu nội tâm của Nguyễn Hùng, cho tới tinh thần trẻ trung, đương đại của các nhóm nhạc, ca sỹ trẻ tài năng như: nhóm Oplus, Hà An Huy, Pia Linh, Marzuz…