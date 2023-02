Sinh viên Việt Nam thử sức ở sân chơi quốc tế 'IEPC 2022'

SVVN - Tám bạn sinh viên, học viên cao học trường ĐH Văn Lang đã kết nối với nhau cùng tham dự cuộc thi quốc tế về môi trường 'IEPC 2022' (International Environmental Policy Consultancy). Cuộc thi do Liên Hợp Quốc tổ chức, với sự hưởng ứng tham dự của sinh viên, học viên đến từ 3 trường đại học: Wageningen University & Research (Hà Lan); SUNY - College of Environmental Science and Forestry (Mỹ); trường ĐH Văn Lang (Việt Nam).

Dưới sự hướng dẫn của TS Hồ Thị Thanh Hiền - Trưởng ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, các bạn học viên, sinh viên trường ĐH Văn Lang đã triển khai thành 2 nhóm đề tài. Đề tài “Tạo ra nguồn nước sạch từ không khí bằng cách sử dụng máy lọc chạy bằng năng lượng mặt trời” và đề tài “Phân loại chất thải bằng cách áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo”. Trong khuôn khổ cuộc thi, các đội thảo luận, tìm kiếm và xây dựng những giải pháp sáng tạo, giải quyết các vấn đề xã hội nhằm củng cố 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) tại các quốc gia đang phát triển. Trong cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức nhấn mạnh mục tiêu 4 mục tiêu làm đề tài dành cho thí sinh tham dự: (6) Nước sạch và vệ sinh, (7) Năng lượng sạch và bền vững, (9) Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng, (11) Các thành phố và cộng đồng bền vững. Là một trong hai sinh viên tham dự, Đặng Hoàng Thy chia sẻ: “Sau khi cân nhắc về 4 mục tiêu, nhóm quyết định xây dựng đề tài tạo nước sạch từ không khí và máy lọc năng lượng mặt trời vì nhận thấy nhu cầu sử dụng nước sạch, năng lượng sạch để bảo vệ môi trường ngày nay là một trong những vấn đề cấp thiết cần được quan tâm và phát triển tại nhiều quốc gia, đặc biệt là những khu vực khó khăn, chưa thể đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch phục vụ đầy đủ nhu cầu đời sống của người dân”. Quá trình làm việc diễn ra khá thuận lợi khi hầu hết các bạn trong 2 đội thi của Việt Nam đều là những nhân tố năng động, sẵn sàng chia sẻ quan điểm trước cộng đồng, bạn bè quốc tế nhằm mở rộng vốn hiểu biết. Bên cạnh kiến thức chuyên môn được củng cố sau quá trình nghiên cứu, cuộc thi đã mang đến cho các học viên, sinh viên nhiều bài học kinh nghiệm quý, tạo cơ hội học hỏi từ các trường đại học có thế mạnh về nghiên cứu, đặc biệt là lĩnh vực môi trường. Hoạt động này đồng thời cũng hỗ trợ sinh viên Việt Nam trau dồi khả năng ngoại ngữ, vốn từ vựng chuyên ngành khi không ngừng kết nối và trao đổi học thuật với cộng đồng sinh viên đến từ 2 trường đại học quốc tế. Hà Chi