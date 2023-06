'Sốc nặng' khi thấy nhà khảo cổ học 80 tuổi vẫn chu du khắp thế giới tìm kho báu

SVVN - Lý do gì khiến một nhà khảo cổ học hoạt động từ 40 năm trước mà đến tận bây giờ vẫn được khán giả chờ đón mong đợi?

Nhà khảo cổ học Indiana Jones xuất hiện lần đầu trong bộ phim ra mắt năm 1981- Raiders Of The Lost Ark (Chiếc rương thánh tích). Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1936, khi Indiana Jones phải bảo vệ Hòm Giao ước khỏi bàn tay Đức quốc xã.

Trước thành công rực rỡ của bộ phim này, Indiana Jones tiếp tục trở lại với Indiana Jones And The Temple Of Doom (1984), Indiana Jones And The Last Crusade (1989) và Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull. Tổng doanh thu của bốn phần phim Indiana Jones đã gần cán mốc 2 tỷ USD.

Indiana Jones được khán giả yêu thích vì mang tinh thần phiêu lưu của một anh hùng chu du khắp thế giới tìm kiếm kho báu. Anh ta không ngại khám phá những địa điểm kỳ lạ, gặp gỡ các nền văn minh cổ đại và đối đầu với các thế lực siêu nhiên. Nhân vật này hóm hỉnh, duyên dáng và tháo vát, sử dụng kiến thức, kỹ năng và công cụ của mình để vượt qua các chướng ngại vật và kẻ thù.

Anh đại diện cho lý tưởng của một nhà thám hiểm táo bạo và tò mò, người theo đuổi đam mê và ước mơ. Rất nhiều thế hệ khán giả đã hồi hộp dõi theo hành trình của Indiana Jones vào rừng thiêng nước độc, tìm hiểu bí ẩn lịch sử, hiện vật tôn giáo và truyền thuyết thần thoại. Chưa kể Indiana Jones không phải là một nhân vật lịch sử, nhưng anh ta tương tác với các sự kiện và nhân vật có thật trong các cuộc phiêu lưu của mình.

Có thể nói Indiana Jones đã trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ người hâm mộ. Điều đó càng khiến cho tập phim cuối cùng Indiana Jones & vòng quay định mệnh” càng được chờ đợi.