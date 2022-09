Sống hết mình với đam mê

SVVN - Trần Gia Phú (sinh năm 2003, quê Đà Nẵng) hiện là sinh viên năm thứ hai, ngành Công nghệ Tài chính (Fintech), khoa Tài chính Ngân hàng, trường ĐH Ngân hàng TP. HCM. Trải qua nhiều thử thách, Phú đã xuất sắc giành được ngôi vị Á vương 'Mister Glam 2022', đồng thời, Phú là gương mặt đại diện cho Việt Nam chinh chiến tại 'Mister Culture Global 2023', tại Malaysia tới đây.

Phú cho biết, mục tiêu của Phú tại Mister Glam VietNam 2022 là để thử sức chính mình, để mình có thể trưởng thành hơn qua một cuộc thi Nam vương, đồng thời là cơ hội để phát triển con đường theo đuổi nghệ thuật. Với một cuộc thi lớn, các đối thủ lớn, Phú không nghĩ mình có thể đạt được tới danh hiệu cao như vậy.

Mister Glam Việt Nam 2022 vừa là cơ hội, vừa là thách thức lớn đối với Gia Phú. Không chỉ gây chú ý với ngoại hình nổi bật, cùng phong thái chuyên nghiệp, Gia Phú còn là gương mặt quen thuộc của nhiều sự kiện giao lưu trong và ngoài nước...

Với loạt thành tích nổi bật, khó khăn lớn nhất của Gia Phú là cân bằng được thời gian giữa việc học và các việc tham gia các hoạt động. Ngoài tập luyện cho cuộc thi, Phú còn đi quay một số TVC, phim... “Một ngày của mình có thể bắt đầu từ 3h sáng hôm trước đến 1h sáng hôm sau. Có những hôm, vừa đi quay, vừa tập cho cuộc thi, mình đã trải qua 3 ngày mà chỉ ngủ 2 tiếng”, Phú chia sẻ.

Sau khi giành được ngôi vị Á vương 2 và đại diện Việt Nam dự thi Mister Culture Global 2023, Gia Phú được mọi người biết đến nhiều hơn, và đó cũng chính là động lực để anh ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn.

Chia sẻ về hành trình sau cuộc thi, Phú cho biết: “Trước khi tham gia cuộc thi, mình luôn tự ti, không tin vào những điều mình có thể làm được, không dám trải nghiệm những điều mới và thử thách bản thân. Nhưng qua cuộc thi, mình đã trở nên tự tin hơn, biết rõ năng lực tự thân và luôn cố gắng giành được mục tiêu”.

Để chuẩn bị cho Mister Culture Global 2023, Gia Phú cho biết, bản thân đang cố gắng tập luyện để trau dồi thêm những kỹ năng về catwalk, trau dồi tiếng Anh, diễn xuất chuyên nghiệp, với mục đích không chỉ dừng lại ở ngôi vị Á vương mà muốn mang hình ảnh của mình vươn tầm quốc tế.

Với những gì đã trải qua, Phú luôn tin vào câu nói: “No gamle, no future”. Tạm dịch là: “Không đánh liều thì không có tương lai”. “Mình đã từng ở trong vùng an toàn được sắp đặt sẵn: học hành chăm chỉ, vào đại học, làm văn phòng và chưa bao giờ làm theo công việc, đam mê của mình. Ngay cả khi mình bắt đầu đam mê, cũng gặp nhiều trở ngại. Lúc đó, mình chỉ nghĩ đơn giản là nếu mình không thật sự nghiêm túc, không đủ can đảm để làm việc này, mình sẽ hối hận cả đời. Và đúng như vậy, mình đã làm đến cùng, mình vượt qua mọi vào cản về tâm lí, gia đình, thời gian, cuộc sống... để đạt được những thành công nhỏ đầu tiên như hôm nay”, Gia Phú bộc bạch.

Chia sẻ về dự định sắp tới, Phú cho biết sẽ tập trung 100% sức lực vào luyện tập kỹ năng, thể hình cho Mister Culture Global 2023 và một số dự án khác.