Picker Band ra mắt khán giả: Khi những 'vết xước' hoá thành âm nhạc

SVO - Với đội hình 6 thành viên, dẫn dắt bởi 'thủ lĩnh' Hùng Cường và chất giọng đặc biệt của Dương Trần Nghĩa, Picker Band ra đời, kể câu chuyện của những người đàn ông đã từng lạc lối, từng nếm trải mùi vị của tổn thương và thất bại.

Mới đây, Picker Band đã chính thức ra mắt khán giả, mang theo một màu sắc khác biệt giữa thị trường nhạc Việt đang sôi động. Không ồn ào, không phô trương, sự xuất hiện của nhóm giống như một lời tự sự, nơi âm nhạc trở thành cách để kể lại những câu chuyện chưa từng được nói thành lời.

Picker Band gồm 6 thành viên, do drummer Hùng Cường dẫn dắt, bên cạnh đó là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Hoàng Anh Minh (keyboard), Hòa Ất và Hữu Hoàng (guitar), An Thiện (bass), cùng giọng ca chính Dương Trần Nghĩa.

Điểm đặc biệt của Picker Band không chỉ nằm ở việc các thành viên đang ở độ 'chín' khi hầu hết đều ngoài 30, mà còn ở hành trình phía sau họ, những con người từng đi qua không ít biến cố, mất mát và mang những “vết xước” trong lòng. Chính những trải nghiệm ấy đã tạo nên một ban nhạc không chỉ chơi nhạc, mà còn sống cùng từng giai điệu.

Picker Band ra mắt khán giả cùng sản phẩm đầu tay mang tên "Lạc mất bản đồ".

Sự ra mắt của Picker Band gắn liền với EP đầu tay Lạc mất bản đồ, gồm 3 ca khúc được xây dựng như hành trình cảm xúc liền mạch, từ khoảnh khắc nhận ra bản thân lạc lối cùng hành trình đi xuyên qua bóng tối của quá khứ để tìm thấy ánh sáng của sự tự do trong tâm hồn của cả 6 thành viên. Trong sản phẩm đầu tay này, nhóm nhạc sử dụng rock và soft rock làm ngôn ngữ để bóc tách những góc khuất nam tính nhất: mộc mạc, chất phác nhưng vô cùng quyết liệt.

Nhạc sĩ Anh Quân và Huy Tuấn chúc mừng Picker Band 'trình làng".

Trưởng nhóm Hùng Cường chia sẻ, Picker Band không đặt mục tiêu trở thành hiện tượng, mà mong muốn tạo ra một không gian âm nhạc, nơi những cảm xúc thật được tôn trọng.

