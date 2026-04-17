Thương hiệu hoạt hình ăn khách hàng đầu thế giới đổ bộ rạp Việt, Doraemon tái xuất với phiên bản mới 2026

SVO - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, khán giả Việt sẽ có thêm nhiều lựa chọn giải trí sôi động và giàu cảm xúc khi nhiều 'bom tấn' hoạt hình ra rạp.

Thương hiệu hoạt hình được yêu thích từ Trung Quốc

Ra mắt lần đầu từ năm 2012, Boonie bears nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu hoạt hình được yêu thích rộng rãi trên toàn cầu. Series xoay quanh hai anh em gấu Hùng Đại - Hùng Nhị cùng người bạn Cường, với những câu chuyện vừa hài hước vừa giàu tính nhân văn, đề cao tình bạn, lòng dũng cảm và tinh thần bảo vệ thiên nhiên.

Ở phần phim Gấu Boonie: Kungfu ẩn sĩ, hành trình của bộ ba quen thuộc bước sang một chương hoàn toàn mới. Không còn chỉ là những màn rượt đuổi vui nhộn trong rừng, lần này Hùng Đại, Hùng Nhị và Cường bất ngờ được trao những năng lực đặc biệt sau khi chạm trán một thực thể huyền bí. Từ đó, họ bị cuốn vào một thế giới ẩn giấu, nơi hội tụ những chiến binh sở hữu sức mạnh phi thường.

Tại đây, cả nhóm phải trải qua quá trình rèn luyện khắc nghiệt để làm chủ sức mạnh mới, đồng thời đối mặt với những thế lực bí ẩn đang ráo riết truy tìm một cuốn bí thuật tối thượng. Cuộc phiêu lưu không chỉ là hành trình chiến đấu mà còn là thử thách về lòng tin, sự đoàn kết và bản lĩnh của từng nhân vật. Liệu họ có đủ dũng khí để bảo vệ nhau và chứng minh mình xứng đáng với vai trò “người được chọn”?

Trước khi đến Việt Nam, bộ phim đã ghi nhận thành tích ấn tượng tại phòng vé quốc tế, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ khán giả nhờ nội dung dễ tiếp cận và thông điệp ý nghĩa. Đây tiếp tục là minh chứng cho sức hút bền vững của thương hiệu Boonie bears sau nhiều năm phát triển.

​Đạo diễn Tetsuo Yajima trở lại với Doraemon

Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (phiên bản mới) được làm mới từ tác phẩm gốc năm 1983, cũng là phần thứ 45 trong loạt phim chiếu rạp thường niên của Doraemon, đánh dấu sự trở lại của một trong những cuộc phiêu lưu hấp dẫn nhất. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Atlantis và tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển, bộ phim mở ra hành trình khám phá đại dương đầy bất ngờ.

Câu chuyện bắt đầu khi kỳ nghỉ Hè của Nobita và nhóm bạn khởi động bằng một cuộc tranh cãi nảy lửa về địa điểm cắm trại. Với đề xuất táo bạo từ Doraemon, cả nhóm quyết định cắm trại dưới đáy biển.

Tuy nhiên, chuyến đi không dừng lại ở những trải nghiệm thú vị. Việc phát hiện một con tàu đắm đã đưa nhóm bạn gặp gỡ El, chàng trai bí ẩn đến từ “liên bang Mu”, một nền văn minh dưới đáy biển.

Phần phim mới mang tới những khung hình được nâng cấp rõ rệt, tái hiện một thế giới dưới nước rực rỡ và sống động. Phiên bản năm 2026 không chỉ cải thiện về phần mỹ thuật, kỹ thuật làm phim mà còn bổ sung một số tình tiết mới, tăng thêm độ kịch tính và mới lạ cho hành trình phiêu lưu của nhóm bạn.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Tetsuo Yajima đảm nhận vai trò đạo diễn cho một phim điện ảnh Doraemon, trong khi trước đó, ông từng tham gia nhiều dự án khác như Doraemon: Tân Nobita và chuyến phiêu lưu vào lòng đất hay Doraemon: Nobita và bản giao hưởng địa cầu.

Đồng hành cùng ông, phần kịch bản được chấp bút bởi Isao Murayama, biên kịch quen thuộc của series Doraemon trên sóng TV Asahi. Đây cũng là lần đầu tiên ông tham gia viết kịch bản cho một dự án điện ảnh của thương hiệu này.

Học cách chấp nhận con người thật của bản thân

Thông qua trailer chính thức của Rufus: Thủy quái học bơi, khán giả được làm quen với nhân vật chính Rufus. Đây là một cá thể thủy quái nhỏ nhưng mang số phận đặc biệt khi không biết bơi. Bối cảnh trên một hòn đảo bí mật, cách ly khỏi nhân loại nhờ lớp khói phép thuật che giấu của chú Ludvig dần trở thành “lồng giam” khiến Rufus ngột ngạt, lạc lõng.

Trong khi bạn bè tung tăng lặn sâu, rẽ sóng khám phá đại dương, cậu lại né tránh nước, chọn cách sống cô lập trên bờ cạn. Sự khác biệt khiến cậu trở thành “kẻ ngoại đạo”, không chỉ về tập tính mà còn cả tư duy. Khi phần lớn các thủy quái đều tránh nhắc đến con người, Rufus lại thắc mắc về những thứ bên ngoài lớp rào bảo vệ. Từ đầu trailer, cậu hỏi bà mình rằng, có phải tất cả con người đều đáng ghét rồi nhận về phản ứng không mấy tích cực.

Dần dà, sự cách biệt thể hiện rõ mồn một qua ánh nhìn, những lời đùa vui và sự xa lánh. Không cần dùng đến hình ảnh kinh dị hay kịch tính, phim vẫn gây nên nỗi đau rất thật trong tim người xem khi Rufus dần thu mình lại, thậm chí phải rời đi đến vùng đất mới. Dù rằng đó là để giải cứu cộng đồng mình khỏi hiểm họa, Rufus vẫn phải học cách vượt qua nỗi cô đơn mang tên “không giống ai” và áp lực phải hòa nhập vào “số đông”.

Rufus: Thủy quái học bơi là lời tâm tình mà đạo diễn Endre Skandfer mong muốn gửi đến khán giả, dù là các bé nhỏ hay phụ huynh, người lớn. Sự khác biệt không phải là điểm yếu, ngược lại có thể trở thành sức mạnh khi ta đủ can đảm đón nhận và tỏa sáng bằng chính nét riêng của mình.

Hành trình bảo vệ mái nhà chung của Rufus cam go nhưng cũng thú vị, đầy tính phiêu lưu và không kém phần hài hước, là sự giao thoa của những cảm xúc đa dạng để người xem cùng cười, cùng khóc, cùng chiêm nghiệm cho bản thân.​