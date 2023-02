Sự thật về chuyện Thiều Bảo Trâm xóa đi hình xăm kỷ niệm tình yêu ở vị trí khá tế nhị

SVVN - Nhiều người phát hiện Thiều Bảo Trâm bây giờ không còn hình xăm dài ở khu vực nhạy cảm. Có phải cô đã xóa đi kỷ niệm tình yêu với chàng ca sĩ đình đám?

Trước đây, khi Thiều Bảo Trâm vẫn vướng tin đồn hẹn hò với nam ca sĩ đình đám thì cô có một hình xăm dài ở dưới xương quai xanh, phía trên ngực trái. Đó là dòng chữ "I'm beautiful in my way" (Em xinh đẹp theo cách của mình) nổi bật trên làn da trắng mịn của cô.

Đã vậy, Thiều Bảo Trâm còn hay mặc đồ rộng cổ, áo hai dây nên dòng chữ này thường xuyên lộ ra và trở nên quen thuộc với khán giả. Nhiều người đoán rằng đây là kỷ niệm tình yêu giữa Thiều Bảo Trâm và một nam ca sĩ đình đám. Tuy hai người chưa từng công khai hẹn hò nhưng khán giả, đồng nghiệp đều hiểu họ đã có một tình yêu đẹp nhưng tiếc rằng lại đường ai nấy đi sau 8 năm bên nhau.

Hơn 2 năm sau khi chia tay, Thiều Bảo Trâm dường như chưa có tình yêu mới, trong khi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nữ ca sĩ liên tục được khen ngợi sắc vóc trong những bộ bikini nóng bỏng và ở những bức ảnh gần đây, không còn dấu vết của hình xăm trên ngực trái của cô nữa.

Nhiều khán giả đoán rằng cô đã xóa đi hình này như muốn quên đi kỷ niệm buồn, nhưng chính Thiều Bảo Trâm lại tiết lộ rằng cô chỉ xóa xăm bằng một phần mềm chỉnh sửa ảnh mà thôi. Còn trên thực tế, hình xăm này vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, không ít cư dân mạng cũng khen Thiều Bảo Trâm nữ tính, ngọt ngào hơn khi thiếu đi hình xăm ở vị trí khá tế nhị.

Vì xóa xăm không hề dễ dàng, không chỉ đau đớn mà có thể còn để lại sẹo nên Thiều Bảo Trâm chọn cách xóa xăm trên ảnh cũng là một cách rất thông minh, đơn giản mà hiệu quả.